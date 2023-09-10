Мирзиеев одобрил объединенный проект Ташкента и Нового Ташкента от британской Cross Works

03:16 12.09.2023

Президент одобрил объединенный проект Ташкента и Нового Ташкента от британской Cross Works



Шавкат Мирзиеев одобрил объединенный проект Ташкента и Нового Ташкента, разработанный британской Cross Works. "Да, мы называем это Новым Ташкентом, но завтра он должен обновить и старый Ташкент. Они должны стать одной кровью, одной артерией", - сказал глава дирекции строительства Давронжон Адилов.



