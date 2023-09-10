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Мирзиеев одобрил объединенный проект Ташкента и Нового Ташкента от британской Cross Works
03:16 12.09.2023

Президент одобрил объединенный проект Ташкента и Нового Ташкента от британской Cross Works

Шавкат Мирзиеев одобрил объединенный проект Ташкента и Нового Ташкента, разработанный британской Cross Works. "Да, мы называем это Новым Ташкентом, но завтра он должен обновить и старый Ташкент. Они должны стать одной кровью, одной артерией", - сказал глава дирекции строительства Давронжон Адилов.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одобрил объединенный проект Ташкента и Нового Ташкента, разработанный британской фирмой Cross Works. Об этом в интервью программе "Менимча" сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, директор Дирекции по строительству города "Новый Ташкент" Давронжон Адилов.

По его словам, когда президент давал поручение о разработке предложения, он сказал, что "желает увидеть город, тесно коммуницирующий с природой, и сближающий общественность, махаллинское сообщество на основе наших старых традиций и обычаев". "Для этого [президент] выбрал самое удобное место. Все экологи и специалисты дали положительное заключение по выбранному месту", - заявил замминистра.

Давронжон Адилов указал, что "архитектурно ценные здания" - библиотека, театр и другие - "будут расположены выше, что соответствует традициям нашего народа". Он привел в пример узбекское гостеприимство, по которому гостям в доме отводят почетные места за столом.

"Это не смогут найти зарубежные архитекторы, например, из Англии, Кореи или Китая. Поэтому архитекторы поправили и адаптировали эти проекты", - сказал он.

Давронжон Адилов отметил, что стоял вопрос интеграции Нового Ташкента со "старым".

"Да, мы называем это Новым Ташкентом, но завтра он должен обновить и старый Ташкент. За один процесс они должны стать одной кровью и одной артерией, то есть города нужно сшить вместе. Президент не хотел, чтобы города отделились друг от друга", - заявил он.

Объединенный проект Ташкента и Нового Ташкента разработала британская фирма Cross Works (на слайдах презентации компания указана разработчиком мастер-плана). "Президент выбрал проект [этой компании]. Свыше 20 зарубежных и несколько местных организаций дали высокую оценку этому проекту", - сообщил замминистра.

Он также указал, что если по мировым стандартам должно быть предусмотрено 8−10 кв. м зеленых насаждений в городе на душу населения, то в Новом Ташкенте этот показатель составит 18−20 кв. м, что "приблизит его к климату тропического города".

Кроме того, "из любой точки города вы сможете добраться до набережной за 20−25 минут", заявил Давронжон Адилов.

Компании из Германии, Южной Кореи и Турции занимались транспортно-логистическими вопросами. "В первую очередь, создана транспортная модель Ташкента, которую называют макромоделью. Две линии метро [будут] связаны с новым городом - станции „Буюк ипак йули" и „Дустлик". Будет создана возможность добраться до нового города на метро за 30−35 минут… Не нужно будет ехать на автомобиле", - сообщил он.

Давронжон Адилов сообщил, что проект начнется с создания подземной инфраструктуры, также началось строительство дорог. "Сейчас мы завершаем проектирование подземной инфраструктуры. Мы начнем [работы] с октября. А после этого уже можно будет обсуждать строительство надземных объектов",

Заместитель директора проектного предприятия "Тошкентбошпланлити" Саидазим Шарипов сообщил, что концепция предусматривает расположение социальных объектов - школ, детских садов, поликлиник, зон культурного отдыха, парков - в пешей доступности.

"Речь идет о 15 минутах, то есть пешее расстояние [до соцобъектов] составит 1200 м", - сказал он.

Для реализации масштабного проекта отобрано 19,7 тысячи гектаров земли в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах Ташкентской области. На первом этапе на площади 2500 га планируется построить жилье и объекты инфраструктуры для 100 тысяч жителей. Дирекция привлекла зарубежные компании, генеральный план, отраслевые планы и целевые программы разрабатываются на основе успешно апробированных в развитых странах практик, сообщала пресс-служба президента.

Предусматривается, что Новый Ташкент будет "умным" городом и "городом-садом". В административном центре расположатся государственные ведомства, университет Нового Узбекистана, библиотека, исторический музей, дворцы культуры, а также планируется создать деловой и инновационный кварталы, кластеры образования, медицины и туризма.

На площади 420 га будут созданы центральный парк, искусственные каналы и озера между кварталами, аллеи вдоль рек Чирчик и Карасу, а также условия для отдыха людей. Здесь же стартует проект "Зеленый пояс Ташкента".

Мы также писали, что в Новом Ташкенте планируется построить единую сеть трамвая и метрополитена, которая будет связана со "старым" Ташкентом.

О Cross Works

Британская Cross Works - это междисциплинарная дизайнерская и технологическая фирма, которая занимается городским и региональным планированием, архитектурным и строительным проектированием, "независимо от масштаба проекта" - от одноквартирных жилых домов до коммерческих комплексов смешанного назначения и до проектирования совершенно новых городов и поселков. Компания утверждает, что работала над заполнением участков, проектами регенерации, расширением города и совершенно новыми зонами застройки, а также генеральными планами вокруг ключевых транспортных и инфраструктурных узлов.
Среди проектов компании - мастер-план Алматы.

Источник - Газета.uz
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