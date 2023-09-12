Куда идет Африка после серии военных переворотов? - Драган Бисенич

06:07 12.09.2023 Нови Стандард

Сербия

12 сентября 2023

Куда идет Африка после серии военных переворотов?



В борьбе за Глобальный юг Запад стремится повернуть тенденции вспять и приблизить эти государства, особенно африканские, к своему лагерю, пишет "Нови Стандард". Но вместо этого Черный континент встал на совершенно иной путь. Африка взяла курс на БРИКС, который формируется как альтернатива Западу.

В Африке произошло больше государственных переворотов, чем на каком-либо другом континенте. Из 18 путчей, которые случились в мире после 2017 года, все, за исключением одного - в Мьянме в 2021 году, случились в Африке.

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Недавно в Габоне к власти пришли военные, и это только последний переворот в цепи себе подобных за последние два года. Он произошел всего через месяц после того, как военные взяли под контроль Нигер.



Новая серия военных путчей в Западной Африке началась три года назад в Мали, а продолжилась в Буркина-Фасо, Нигере и Габоне. К этим государствам тяготеют Судан, Чад, Ливия и Центральноафриканская Республика, где, несомненно, укрепилось положение России и группы "Вагнер". Речь идет о пространстве размером восемь миллионов квадратных километров, а это треть России или пятая часть Африки.

Последняя волна африканских государственных переворотов с явно выраженным антизападным элементом совпала с глобальной конфронтацией между Западом и Россией, которую в определенной мере, отказываясь от политики западных санкций, поддерживает "глобальный юг". Можно говорить и о "второй деколонизации", так как та, которая имела место в прошлом веке, омрачалась неоколониальным присутствием, причем слишком навязчивым…

В течение этих десятилетий реальной трансформации африканской экономики так и не произошло, а вместо этого нещадно эксплуатировались ее ресурсы, и континенту от них оставалось очень мало. Кроме того, Запад обвиняют в том, что он поддерживает коррумпированные и недемократические власти, несмотря на ценности, которые сам же и декларирует.

Путч в Габоне

Габон всегда считался одной из самых стабильных стран в регионе. Его свергнутый президент Али Бонго происходит из самой влиятельной и богатой семьи в государстве, если не во всей Центральной Африке. Сейчас он отстранен от управления страной, которой его семья правила 56 лет.



"Клан Бонго - центральный столп коррумпированной неоколониальной французско-африканской сети интересов, против которой протестует недовольная молодежь, выходя на улицы по всей бывшей колониальной империи. Крах этого клана - это не просто государственный переворот против президента. Это крах всей системы", - пишут африканские СМИ.



Лидером путчистов стал генерал Брис Олигуи Нгема, племянник и в прошлом доверенное лицо Али Бонго. То, что произошло в большей мере похоже на дворцовый переворот, чем на военный. Поэтому и международная реакция на путч в Габоне будет более сдержанной по сравнению с другими государственными переворотами в регионе. В пользу этого говорит и тот факт, что генерал Брис Олигуи Нгема известен своими проамериканскими настроениями. Он пообещал, что вскоре состоятся демократические выборы, но эти обещания звучат неубедительно, и, как показывает опыт, ни одна военная группировка не спешила выполнять такие обещания.



Африка в новой холодной войне



Борьбу за "глобальный юг" обостряет вооруженный конфликт на Украине, который вылился в новый вариант холодной войны. Ведущие державы сталкиваются в самых разных уголках мира. Где появляется одна, появится и другая, а где одна проигрывает, там вторая пытается выиграть.



Эта новая геополитическая структура показала, что в мире еще играет большую роль наследие "неприсоединившихся" и особая политика бывших колоний очень обеспокоила Запад. В конце прошлого года там начали множиться разнообразные анализы и исследования, посвященные "новым неприсоединившимся" и "неприсоединению 2.0". Разумеется, ставилась цель - найти способ, чтобы повернуть тенденции вспять и приблизить эти государства, особенно африканские, к западному лагерю. Но вместо этого те встали на совершенно иной путь.



В Африке сосредоточены около 40% мировых запасов золота и до 90% запасов хрома и платины. Кроме того, Африка гордится самыми большими в мире запасами кобальта, алмазов и урана. Демократическая Республика Конго, например, обеспечивает до 70% мировой добычи кобальта, а в Гвинее сконцентрированы 35% мировых запасов боксита. Кроме того, в Африке находятся 65% мировых пахотных земель и около десяти процентов внутренних возобновляемых источников пресной воды, что говорит об огромном аграрном потенциале континента. По прогнозам, в 2023 - 2024 годах африканские экономики будут расти в среднем на четыре процента.

Однако Африка окажется в большой беде, если там разгорится искра масштабного военного конфликта, поскольку тогда будут созданы условия для очередной миграционной волны. Она захлестнет не только африканский континент, но и неминуемо заденет Европу. Террористические атаки группировок в Мали и Нигере уже привели к бегству шести миллионов людей, как сообщил Африканский союз.

Издание "Нью-Йорк таймс" пишет: "Хаос царит от Атлантики до Черного моря. Если на земле и есть ад, то это Сахель, сухие и скупые саванны к югу от Сахары. Государства Сахеля служат демаркационной линией между Западной и Центральной Африкой. К государствам Сахеля относятся Мали, Мавритания, Нигер, Чад и Буркина-Фасо - все сплошь французские колонии. Сахель - это регион, который способен по-разному дестабилизировать Запад, и терроризм до сих пор оставался самой очевидной угрозой. Новая геополитика, которая открывает ворота Африки для России и Китая, представляет для Запада все большую опасность".



Экономическое сообщество стран Западной Африки, в которое входят 15 государств из числа бывших французских колоний, готовит вооруженную интервенцию в Нигер. Нигер играет важнейшую роль в снабжении ураном 56 французских атомных электростанций. "Орано", французский государственный производитель ядерного топлива, владеет несколькими рудниками в пустыне Нигера богатой ураном.

Сахель как регион чрезвычайно важен для Европы, и поэтому она не может так просто его оставить. Государственный переворот в Нигере показывает, что Европа может навсегда потерять свои позиции в Африке, и этот путч, возможно, станет последним сигналом европейцам о том, что пришло время укреплять свое присутствие в данном регионе. Потерять Африку для Европы было бы пагубно, но африканская политика, которую Европа проводила до сих пор, провалилась. Вероятно, вскоре появится новая европейская стратегия, которая будет основана на расширенном военном присутствии.



Один из наиболее авторитетных африканских интеллектуалов в мире Джозеф Окпаку призывает с осторожностью применять силу: "Одна из проблем с ее применением заключается в том, что эффективность силы заключается в ее потенциале, а не в ее применении. Применяя силу, вы на самом деле теряете. Сталкиваясь с противником, который намного вас слабее, вы вынуждены или отказаться от своих угроз и потерять лицо, или делать то, чего на самом деле не хотите и что разрушает жизни. Поэтому угрожать и ставить ультиматумы нужно всегда обдуманно", - предостерегает Джозеф Окпаку.



Французская Африка



Европейцы соприкоснулись с этим регионом в XIX веке, и Франция начала колонизацию в начале XX века. Нигер вошел в состав французской Западной Африки, после чего там, как и в других французских колониях в Африке, быстро росло население и шла коммерциализация сельского хозяйства. В конце 1950-х годов Нигер получил широкое самоуправление, а в 1960 году обрел независимость.



Нигер был центральной точкой концепта "французской Африки", возникшей после Второй мировой войны. Ответственность за африканскую политику Франции с 1958 года лежит на ее президентах. Начиная с Шарля де Голля, все они вместе со своими ближайшими советниками в рамках так называемой "Африканской ячейки" принимали решения, касавшиеся африканских стран, в тесной связке с мощными бизнес-структурами и французскими спецслужбами.

Основателем "Африканской ячейки" считается Жак Фокар, специалист по вопросам Африки, назначенный на должность еще президентом Шарлем де Голлем. С 1986 по 1992 год место главного советника по африканским вопросам в "Африканской ячейке" занимал Жан-Кристоф Миттеран, сын президента Франсуа Миттерана и бывший журналист "Агентства Франс Пресс" в Африке. Его прозвали Папамади (в переводе с французского "папа мне сказал" - прим. авт.). Его назначили дипломатическим советником по Африке, но разница в должностях была чисто формальная. Затем советником по африканским делам президента Николя Саркози служил Клод Геан. В 2017 году президент Эммануэль Макрон назначил на эту должность Франка Пари.

В начале своего первого президентского срока Эммануэль Макрон объявил о повороте во французской политике в отношении Африки. Выступая в Буркина-Фасо в конце 2017 года, он призвал отказаться от Франсафрики, от французского неоколониального влияния на бывшие французские и бельгийские колонии в Африке, сократить военное присутствие и больше сотрудничать в экономике. Военные базы должны превратиться в военные академии, как заявил Эммануэль Макрон.



200 путчей



Государственный переворот можно понимать как незаконную и открытую попытку армии или гражданских лиц свергнуть лидера. В работе двух американских исследователей, Джонатана Пауэлла и Клейтона Тайно, перечислены более двухсот таких попыток в Африке с 1950-х годов. Около половины из них увенчались успехом. После 2000 года государственных переворотов происходило мало. Только в последние несколько лет государственные перевороты вновь участились.



В 2020 году произошел всего один государственный переворот - в Мали. В следующем 2021 году путч произошел в пяти странах: Чаде, Мали, Гвинее, Судане и Нигере, - и в 2022 году тоже отмечены пять попыток. Две из них (обе в Буркина-Фасо) оказались удачными.

Судан лидирует по количеству государственных переворотов и попыток насильственной узурпации власти (всего 17, из которых шесть удачные). В Буркина-Фасо было девять успешных и один безуспешный государственный переворот. Нигерия с момента получения независимости в январе 1966 года до прихода к власти генерала Сани Абача в 1993 году пережила восемь путчей. С 1999 года передача власти в самой густонаселенной африканской стране происходит по результатам демократических выборов. В истории Бурунди было 11 переворотов, в основном вызванных разногласиями между народностями хуту и тутси. В Сьерра-Лионе в период 1967 - 1968 годов пережила три путча, а еще один произошел в 1971 году. Затем с 1992 по 1997 в этой стране произошло еще пять военных путчей. Гана тоже не избежала военных переворотов: за 20 лет, начиная с 1966 года, когда Нвиа Нкрума свергли с власти, в Гане произошло восемь военных переворотов.



В общем, Африка видела больше государственных переворотов, чем какой-нибудь другой континент в мире. Из 18 путчей, которые случились в мире после 2017 года, все, за исключением одного - в Мьянме в 2021 году, случились в Африке. Два произошли в Буркина-Фасо в 2022 году, а еще одну безуспешную попытку государственного переворота предприняли разные силы в Гвинее-Бисау, Гамбии и островном государстве Сан-Томе и Принсипи.



Африка и БРИКС



Многие африканские страны связаны с Парижем экономическими и политическими отношениями из-за общего колониального прошлого. Но в последние 30 лет во многих бывших французских колониях нарастают антифранцузские настроения, что особенно заметно в молодежной среде.



Ведущие европейские СМИ отмечают, что если Запад хочет, чтобы в Африке его воспринимали как партнера, который заботится об интересах местных народов, а не только рвется к ресурсам, то вариант всего один. Запад должен стать таким партнером на самом деле. Тем более чем сейчас благодаря расширению БРИКС замаячила реальная альтернатива присутствию и доминированию Запада на "глобальном юге".



Недавний саммит БРИКС в Йоханнесбурге, где в объединение приняли новых членов, подтвердил эту новую ориентацию. Сейчас в БРИКС входят такие государства с африканского континента, как Южно-Африканская Республика с крайнего юга и Египет с севера Африки. Они символизируют собой имперское единство, которое в виде железнодорожной ветки Кейптаун - Каир задумывал Сесил Роудс, основатель первой компании по добыче алмазов "Де Бирс", которой сегодня принадлежит 40% мирового рынка алмазов, а в прошлом принадлежали все 90%. Посредине сейчас оказался новый член БРИКС Эфиопия. Похоже, единственным ясным критерием для членства в БРИКС было отсутствие "политических обязательств" в отношениях с Западом.



В итоге вектор выбран. БРИКС будет формироваться как альтернатива Западу, но его противник. Объединение расширит свое пространство, не затронув западный мир и западные государства. Любая страна БРИКС вправе налаживать отношения с США и Европой, но это не должно вредить ее отношениям с государствами БРИКС.

Нынешние и будущие члены БРИКС объединены одной общей чертой: они не признают за Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом права навязывать ограничения во внешней политике и экономической деятельности другим странам. В этом пространстве БРИКС, которое может превратиться в средство диверсификации мира и преодоления диктата Запада, особое и исключительно важное место принадлежит Африке.



Автор: Драган Бисенич (Dragan Bisenić) Источник - ИноСМИ

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