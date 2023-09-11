Гражданам Киргизии сообщили, что зимой света не будет, - Виктория Панфилова

06:12 12.09.2023

11.09.2023

Недостающие киловатты власть намерена покрыть за счет импорта электроэнергии

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Токтогульское водохранилище мелеет, создавая угрозу работе ГЭС.

Глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров призвал жителей страны научиться экономить электроэнергию на фоне предстоящего дефицита, который оценивается в 3,2 млрд кВт-ч. Причина, по его мнению, в маловодье, которое влечет за собой перебои в работе ГРЭС. Недостающие киловатты будут импортированы из России, Туркменистана, Казахстана и Узбекистана. О предстоящих веерных отключениях электричества 11 сентября предупредил и министр энергетики Таалайбек Ибаев. По его словам, уровень воды в Токтогульском водохранилище катастрофически снижается.

К апрелю 2024 года в Токтогульском водохранилище останется всего 7 мрлд куб. м воды, заявил министр энергетики Таалайбек Ибаев в понедельник на пресс-конференции в Бишкеке. Он отметил, что в предстоящий осенне-зимний период запланировано выработать 14,2 млрд кВт-ч на гидроэлектростанциях, в том числе на Токтогульском каскаде. И около 1,9 млн кВт-ч на Бишкекской ТЭЦ. Но этого будет недостаточно, дефицит электроэнергии составляет около 3,2 кВт-ч. При этом республика потребляет около 17,4 млрд кВт-ч.



Недостающие киловатты власть намерена покрыть за счет импорта электроэнергии. Таким образом, Киргизия из экспортера становится импортером электроэнергии. Соглашение на поставку 1,7 млрд кВт-ч подписано с Туркменистаном. Электроэнергия поступает в Киргизию через узбекские сети. Есть договоренность с Казахстаном, протокол подписан на 1,5 млрд кВт-ч. Часть необходимого электричества поставят Узбекистан и Россия.



Но, как уточнил глава кабмина Акылбек Жапаров, "зимой ЛЭП Казахстана и Узбекистана не могут передавать нам электроэнергию, поскольку им самим не хватает". "Соотечественники, я надеюсь, что вы поймете нас, нынешнее правительство, и начнете экономить электроэнергию с этого момента", – написал Жапаров на своей странице в социальной сети. Он пояснил, что деньги из бюджета тратиться на импорт электроэнергии не будут. Поэтому гражданам волноваться не стоит. Правительство договорилось с соседями о бартере: вода летом – электроэнергия зимой. "Мы не просто зря открываем воду, мы сливаем ее через генератор, а выработанной от него электроэнергией покрываем то электричество, которое получаем в зимнее время. В таких условиях мы работаем с 2020 года, экономя немало государственных денег", – подчеркнул Жапаров.



Но все эти меры не исключают того, что энергетики откажутся от регулировочных мероприятий. Как заметил Таалайбек Ибаев, если будет нагрузка, то энергетики станут переключать мощности, как это было в прошлом году. "Мы не должны сжечь ни один трансформатор, потому что нас накажет прокуратура", – посетовал министр.



Проблема, как считает исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата", PhD in economics, EMBA, MPA Кубатбек Рахимов, не в воде и даже не в ледниках, а в головах. "Дело в том, что за годы независимости страны реформы, которые проводились в энергетической отрасли по рецептам западных консультантов, дали отрицательный результат. Одна из причин – низкие тарифы на электроэнергию. Но попытки изменить их приводят к социальному недовольству населения. Вспомните события 2010 года. Так называемая революция была вызвана народным возмущением из-за резкого роста тарифов на электроэнергию, отопление и сотовую связь. Власть Бакиева не смогла остановить этот процесс и была сметена. Так что после этой революции руководство избегает изменений в тарифной политике", – сказал "НГ" Кубатбек Рахимов.



Однако реформами заниматься нужно, считает экономист. Необходимо вводить новые мощности, поскольку растет население страны, растет деловая активность, обеспечить которую власть не может.



"Киргизия стала энергодефицитной страной. Это надо признать. Сегодня республика, как и многие страны мира, импортирует электроэнергию. И это нормально, поскольку инвесторы не пойдут на заведомо убыточный рынок", – отметил Рахимов.



По мнению экономиста, в новом энергетическом сезоне под ударом окажутся два крупнейших энергопотребителя – майнинг и электрические зарядки. Майнинг-фермы установлены на нескольких электрических подстанциях, но, как ранее говорил президент Садыр Жапаров, если в зимний период будет ощущаться нехватка электричества, то работу таких ферм приостановят. Остальные девять месяцев они могут работать. Майнинг-фермы приносят в бюджет миллионные налоговые поступления. Растет рынок электромобилей. Лидируют Бишкек и Иссык-Куль, там наибольшее количество электрозаправок. Но зимой электроавтомобилям, судя по всему, придется стоять на приколе. Энергетики бьют тревогу. Это не столько запугивание населения, сколько давление на власть. Посыл такой: отрасли нужны дополнительные вливания. Кстати, министр энергетики ранее уже получил дополнительные полномочия, а в республике ввели режим ЧП из-за ситуации в энергетической отрасли (см. "НГ" от 26.07.23).



Правительство во главе с Акылбеком Жапаровым делает ставку на строительство ГЭС. Список объектов, которые планируется построить в республике, Жапаров опубликовал в соцсети. По его мнению, ГЭС заработают уже через три года. Но дело в том, что это преимущественно малые и частично средние ГЭС, которые не дадут большой мощности. Если строить, то крупные, как, например, Камбаратинская ГЭС-1, строительство которой 10 лет назад заблокировал президент Алмазбек Атамбаев. Сегодня Россия, если исходить из слов министра энергетики Николая Шульгинова, рассчитывает принять участие в строительстве этой ГЭС. "Если говорить о гидростроительстве, то надеемся, что будем участвовать в проекте Камбаратинской ГЭС-1", – отметил глава Минэнерго РФ на полях Восточного экономического форума.



"Это проект дорогой и сложный, но строить надо, поскольку гидроэнергия – это дешевая энергия. Но потеряны 10 лет. Поэтому, чтобы обеспечить устойчивый режим выработки электроэнергии и не зависеть от воды и ветра, надо строить атомную электростанцию. Иного выхода, чтобы решить проблему треугольника – воды, экологии и устойчивости обеспечения, нет", – считает Кубатбек Рахимов. Эксперт пришел к выводу, что Киргизия живет от сезона к сезону, стратегии развития энергетической отрасли нет. Как нет и понимания, куда двигаться дальше. "Упор делается на мини-ГЭС, а нужен кардинальный прорыв. Либо через строительство атомной станции, либо фактический допуск в отрасль крупных инвесторов, а это означает повышение тарифа на электричество", – отметил Рахимов.



Кстати, существует мнение, что энергодефицитность в странах Центральной Азии выгодна российским энергетикам, поскольку они могут перенаправить излишки электричества с западного направления на восточное. И поскольку сегодня у России профицит электроэнергии, то есть все основания надеяться, что ближайшей зимой без света и тепла страны региона не останутся.