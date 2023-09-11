Итоги "Двадцатки": американский мир стал антиамериканским, - Ростислав Ищенко

06:17 12.09.2023 Ростислав Ищенко

автор издания Украина.ру

11.09.23



Лучше всего итоги прошедшего в Нью-Дели саммита G20 описывает нескрываемое разочарование официального Киева. Запад не только не смог продавить совместное заявление с осуждением России за СВО на Украине, хотя бы в той же редакции, в которой оно было принято на предыдущем саммите, но и не нашел в себе силы от совместного заявления отказаться вовсе



Отказ от совместного заявления поставил бы "Двадцатку" под угрозу распада. Не так давно Запад мог бы себе подобную роскошь позволить. Если посмотреть на список стран и организаций, "Двадцатку" составляющих, то еще пять лет назад это бы выглядело, как коллективный Запад (США с союзниками) против России и Китая, при индийском нейтралитете. Думаю, что даже такие члены БРИКС, как Бразилия и ЮАР, могли бы несколько лет назад поддержать позицию коллективного Запада.



Если государство, в лице правящей элиты, и народ расходятся уж слишком сильно, то восстание - или в виде революции, если оно побеждает, или в виде мятежа, если его побеждают - все равно происходит, считает политолог Ростислав Ищенко.

Ныне же картина совершенно другая. Помимо пятерки БРИКС, США не находят поддержки своих инициатив у Аргентины и Саудовской Аравии, о приеме которых в БРИКС уже объявлено. Не торопится продвигать западную повестку и стоящая в очереди в БРИКС Индонезия. Учитывая драматические изменения в африканской политике, переориентировался на Россию и Китай Африканский союз, большинство в котором уже не у США.



Даже такие союзники США по НАТО, как Турция и Италия, стараются не рвать сверх неизбежного экономические связи с Россией и Китаем. Турция и вовсе быстро дрейфует в сторону восходящего Востока. Даже Южная Корея и Мексика стараются придерживаться взвешенной линии, хоть и уступают американскому давлению. Неизвестно, однако, как долго они готовы уступать, так что США приходится дозировать давление, чтобы не передавить, вызвав реакцию отторжения.



В общем, страны, сражающиеся за неизменность мира американской гегемонии, на этом саммите остались в меньшинстве, почему и вынуждены были уступить и согласиться на принятие совместного заявления в устраивающих Россию и возмущающих Украину формулировках. Ведь одно дело, если бы "Двадцатка" распалась на 17-3 или 15-5 в пользу Запада, совсем иное, если распад произошел бы в соотношении даже 8–12 в пользу Востока, а ведь счет мог бы оказаться для Запада и еще хуже.

Фактически на этом саммите Запад политически капитулировал, сохранив свое присутствие в составе форума, отказывающегося вотировать западные резолюции. Раньше такого не было. Все, что не подчинялось Западу, им игнорировалось, маргинализировалось и шельмовалось.



Лидеры G20 призвали к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений из РФ и Украины. Об этом говорится в итоговой декларации саммита клуба

Впервые за последние тридцать пять лет Запад вынужден принять чужие правила игры. Более того, такого унижения Запад не испытывал со времен Второй мировой войны, ибо после разгрома Германии и Японии никто не бросал открытый вызов Западу, вступая с ним в прямую конфронтацию. Даже СССР всего лишь пытался договориться о компромиссе, и как только это получилось, в обмен на разрядку и сокращение ядерных арсеналов согласился на принятие многих опасных для него постулатов Запада, включая принцип, гласящий, что права человека не могут считаться исключительно внутренним делом любого государства.



Запад доминировал в ООН и ОБСЕ, продавливая нужные ему резолюции через Генассамблею ООН, заявления Генеральных секретарей ООН, действующих председателей ОБСЕ, а также через комитеты ООН, БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и прочие структурные подразделения. Они не носили обязывающего характера, но обязывающие резолюции в Совбезе ООН в принципе можно было принять только при условии согласия России (СССР), США с союзниками и Китая, что в условиях биполярного мира было достижимо лишь по несущественным вопросам, касавшимся третьих стран. В пропагандистских же целях демонстрация единства "всего мира", поддерживающего позицию Запада, очень даже годилась и широко использовалась.



США неоднократно, ничтоже сумняшеся, угрожали выходом из любой организации, не желавшей достаточно активно поддерживать их позицию. И это действовало. До последнего момента американцам удавалось собирать большинство. Прошедший саммит "Двадцатки" подвел под этим черту. США не добились своего, но не решились вернуться исключительно в формат "Семерки". Это признание неспособности контролировать мир.



Это важное признание. До сих пор, несмотря на то что ряд стран отказывались признать американскую гегемонию и позволяли себе открыто противостоять США, Вашингтон рассматривал их действия как "бунт на корабле" и пытался подавить мятеж. Америка не желала верить, что ее эпоха кончилась и делала все, чтобы и другим доказать, что она вскоре расправится с бунтовщиками и все будет по-прежнему. США даже демонстративно усилили свое давление на союзников и международные организации, отказав им даже в имитации свободы принятия решений.



Если государство, в лице правящей элиты, и народ расходятся уж слишком сильно, то восстание - или в виде революции, если оно побеждает, или в виде мятежа, если его побеждают - все равно происходит, считает политолог Ростислав Ищенко.



Теперь все: важнейшая для США формулировка не прошла и они смирились. Мир это увидел, запомнил и сделал выводы. Теперь США будет еще труднее добиваться своих целей простым давлением, а ресурсов для взаимовыгодного сотрудничества у них практически не осталось, как нет и опыта выстраивания соответствующих отношений.

Жалкая попытка выдать за компенсацию предварительную договоренность с Индией о разработке нового торгового маршрута в Европу, который американцы пытаются представить как альтернативу китайской инициативе "Один пояс, один путь" - еще одно свидетельство резкого ухудшения международных позиций США.

Индия является одним из ведущих участников глобальной торговли. Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что она может лишь частично участвовать в китайской инициативе (что, кстати, и делает). В то же время естественно, что она развивает собственные торговые пути. Россия тоже не только в китайском проекте участвует, но и свои продвигает. То есть противопоставление непротивопоставляемого понадобилось американцам для того, чтобы убедить публику, что им удалось хотя бы частично оторвать Индию от сотрудничества с Россией и Китаем, смягчив, таким образом, информационный фон своего дипломатического поражения.

Но катастрофа, постигшая США и коллективный Запад, столь велика, что даже западная пресса сосредоточилась именно на обсуждении совместного заявления "Двадцатки" и именно в духе поражения США, мало обращая внимание на американское хвастовство "успехами" на индийском направлении.



Кстати, надо отдать должное Зеленскому. Он давно почуял, чем дело пахнет. В день окончания саммита вышло интервью Зеленского журналу Economist. Понятно, что подготовлено оно было значительно раньше, когда итоги встречи "Двадцатки" еще не были известны. Но в этом интервью Зеленский уже жаловался, что не верит в готовность западных политиков всегда поддерживать Украину. "Они говорят, мы всегда будем с вами, но я вижу, что он или она не здесь, не с нами", - сказал Зеленский.



Будучи опубликованы в день, когда США и союзники слили проукраинскую позицию на встрече "Двадцатки", эти слова прекрасно оттенили случившееся. Да, они уже не с вами. Они пытаются сами спастись. Их мир рушится у них на глазах и они ничего не могут с этим сделать, кроме как за счет гибели сотен тысяч украинцев, затягивать собственную агонию.



И они будут вновь и вновь обещать "Мы с вами", чтобы новые толпы шли на убой. У них не осталось иного механизма защиты своих интересов, кроме масштабной войны. Но этот механизм они собираются использовать до конца. Они хотят испугать Россию масштабом украинской трагедии и выторговать себе уступки при заключении мира.



Когда-то американцы заключали союзы с индейцами против французов, англичан и других индейских племен. При этом своих "союзников" они рассматривали как дикарей, которых не жалко - расходный материал. Сейчас таким же расходным материалом, "дикарями с европейской окраины" стали украинцы, а в очереди еще томятся поляки с прибалтами, которым тоже не терпится умереть за стремительно исчезающий американский мир.



11.09.23 Источник - Украина.ру

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