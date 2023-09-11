Как не перепутать мечту с химерой. Русский ответ, - Дмитрий Выдрин

06:21 12.09.2023

Как не перепутать мечту с химерой. Русский ответ

11.09.2023



Завидую мифическому рифмоплету, который утром устало оповестил коллег: "Не спал всю ночь - писал про любовь. Только на рассвете закрыл тему". А я вот про мечту пишу и размышляю, пожалуй, десятилетия. А тема все никак не закрывается

Потому что неисчерпаема. Тем более в формате "русской мечты".

Впервые, помнится, задумался о феномене в далеком, но тогда еще не враждебном Вест-Поинте. Холодной весной девяносто второго читал лекции в этой известной американской военной академии на факультете разведки.

Аудитория была забавная: с десяток прокачанных курсантов-парней и пару гибких барышень. Все, естественно, фанаты и поклонники погибшего Союза.



Тогда-то и понял простую истину: если человека готовят против какой-то страны и усиленно погружают его в ее культуру, язык и традиции, он, как правило, проникается к этой земле как минимум симпатиями. Ну как наши, скажем, академические американисты.

Те же ребята были были ярыми фанами советского строя. И главными вопросами были: "Зачем разрушили такую замечательную державу?" и "почему вы лично не боролись за ее сохранение?"

Вот тогда-то и вспомнилось про мечту. Я ответил, что при очевидных достоинствах былая наша страна минимизировала, купировала, секвестировала, оскопила... В общем, ограничила и урезала не только сукно сурового быта, но и вуаль трепетной мечты.



Скажем, я, тогда совсем молодой завкафедрой, мог мечтать о жигуленке, но не мог даже помыслить о черной "Волге" - это только для партийной номенклатуры. Или же мог мечтать о трехкомнатной квартире, но не об особняке - это только для торговой масти.

Дотошные будущие "Бонды" уточняли: "А почему нельзя мечтать о чем угодно?"

Объяснял: "Мечта - это совмещение актуальности с картинкой гипотетического будущего, которая имеет пусть призрачный, но определенный шанс сбыться. А фантазии абсолютно нереализуемые - это не мечта, а химера".

Типа, мечта мотивирует, а химера деструктирует личность. Мечта возвышает, а химера унижает. Впрочем, подробнее о социальных химерах можно прочитать у великолепного Николая Яковлевича Данилевского.



А пока вернемся к теме.

В период "арабской весны" я нашел вполне реальные подтверждения своей концепции в уютном Тунисе. Оказался там накануне местной "цветной революции".

Спросил у активистов, зачем они гробят такой комфортный уголок.

Ответили: "Верховные власти украли мечту у наших детей. Их отпрыски мечтают владеть банками и биржами, а нашим остается мечтать заведовать лавками и ларьками."

То есть размер мечты имеет значение! И еще какое, если из-за него рушатся режимы, гибнут страны. Но тут возникает своего рода "уловка-22". А именно противоречие между базовыми характеристиками мечты. Между ее размерами и ее ресурсами…

Бывший мой студент, ставший президентом Грузии, с гордостью показывал мне лагеря грузинских беженцев из потерянных территорий. Там мальчиков учили национальной хореографии, а девочек - национальной вышивке. Ожидал моего восхищения. Теребил свежий галстук.



Борьба миров началась. Будущее уже здесь

Когда заблудился конным в лесу, лучше отпустить поводья. Мудрые инстинкты рысака подскажут дорогу

Я, наверное, его разочаровал. Сказал, что маловато будет гордым подросткам мечты о танцах, даже с саблями, на подмостках местных ресторанов. Ну а девицы вряд ли все повально и с восторгом видят себя домашними рукодельницами.



И, скорее всего, президентскую партию "Единое национальное движение" победит конкурирующая политсила, которая национализму противопоставит мечту и поднимет ее планку.

По этой простой причине, видимо, и возникла правящая ныне партия "Грузинская мечта". Хотя и она сейчас в смысловой ловушке. Стала жертвой той же "уловки-22".

Всем обещает великое будущее, но не раскрывает его ресурсной базы. А простые грузины еще помнят, что все их успешные соотечественники состоялись на бескрайних просторах и немеряных активах России.



Может, Европа поможет грузинской мечте? Это вряд ли. Там есть свои мечтатели. Там нет российских ресурсов: ни в виде бескрайних пространств, ни в форме исторических архетипов, ни в мощи религиозных пластов, ни в традициях интеллектуального вечного поиска, ни в установке побеждать любой ценой.

И вот здесь мы и приходим к главному. К пониманию того, что кроме ресурсов мечты есть еще такой ее ключевой аспект как структура.

Мы долго загружали в мечту лишь очевидные материальные параметры. Так уж сложилось. И виноваты не только Голливуд, "голоса" или квартирный вопрос. Такая эпоха была.



Но на определенном этапе вдруг стало очевидно, что мечта не определяется квадратными метрами, лошадиными силами, сортами колбасы и даже кружевными трусами вкупе с национальными одеждами.

Да что там трусы и вышиванки! Эту эфемерную суть не всегда заполнишь и конкретными приватными банками с частными биржами. Потому что в структуру мечты входят не только материально-осязаемые, но и духовно-эмоциональные факторы.



Досадую, что в свое время не удалось убедить тогда еще президента Украины Януковича в этой простой истине. За год до Евромайдана я пытался уговорить его не сворачивать полярные и космические госпрограммы.

Обходились они бюджету меньше, чем стоимость обстановки президентского кабинета, зато давали основу для того, чтобы юные души жили мечтой не только о брокерстве или блогерстве, безвизе или посредничестве.

Кое-кто стал бы в мечтах космонавтом или полярником. А это другая история - для общества и страны.



Что нас ждет. Прислушиваясь к будущему

Один из моих любимых афоризмов определяет науку как "удовлетворение собственного любопытства за государственный счет"

России, прямо скажем, повезло. Удалось по ходу имплантировать в свой архетип:

- имперские мечты о бескрайних землях;

- советские нарративы о равноправии людей, народов, рас и наций;

- колбасные мотивы ельцинизма;

- нынешний порыв к самодостаточности личности и державы;

- и даже специфические трактовки еще только формирующихся базовых общественных элит.



Русская мечта ткет своеобычный образ будущего, где материальное не вычеркивает духовное, а причудливо с ним переплетается. Где бытовой аскетизм уже не считается достоинством, но и роскошь так и не стала абсолютной ценностью.

Где при слове "культура" хватаются не за пистолет, а за кредитную карточку. Где глубина традиционного цивилизационного слоя адекватна высоте космических амбиций… Это и есть, по сути, сакральный русский космизм - от мистического Федорова до технологичного Циолковского.



Еще раз подчеркну, что размер ВВП страны имеет существенное значение для ее планетарного веса. Но параметры мечты имеют значение куда большее!

Да, экономика РФ куда ниже, чем у ее западных недругов. Зато мечты ее сограждан - куда как выше. Это повод для наших глобальных надежд.



Но и тревог будет не меньше. Запасы нефти и газа оппоненты еще могут нам простить. Даже могут смириться с силой русского оружия. Но с пассионарностью мечты - никогда.

Короче, как там пионеры говорили, будь готов!



Дмитрий Выдрин:

Философ, политолог и политтехнолог