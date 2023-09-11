Запад осознал себя на грани разрыва с Глобальным Югом, - М.Макаров

06:30 12.09.2023

Саммит G20 показал, на что готовы США и их союзники, чтобы избежать ненужной им конфронтации.



Индия готова занять позицию ключевого посредника между "первым миром" и развивающимися рынками.

Успешное завершение долгих и напряженных дискуссий вокруг итоговой декларации саммита "группы двадцати" (G20) фактически спасло от коллапса последний глобальный форум, объединяющий крупнейшие мировые державы. Такое мнение можно встретить в наиболее взвешенных публикациях мировых СМИ, оценивающих итоги саммита "двадцатки", завершившегося в минувшее воскресенье в Нью-Дели.



Москва со своей стороны подчеркивает, что Западу не удалось "украинизировать" декларацию G20 - в ней нет даже намека на "осуждение" России, вопреки оценкам западных СМИ. Соответствующий параграф изложен как призыв завершить все мировые конфликты на основе принципов Устава ООН.



Неспособность прийти к согласию по декларации саммита сигнализировала бы о том, что G20 безвозвратно раскололась между Западом, с одной стороны, и Китаем и Россией - с другой, считают многие западные аналитики. При этом компромиссные формулировки в заявлении "двадцатки" по российско-украинскому конфликту и включение Африканского союза в качестве нового члена G20 называются явной победой Индии как принимающей стороны, а также свидетельством того, что страны так называемого третьего мира больше не готовы играть роль статистов в обсуждении важнейших мировых проблем.



Конечно, есть и недовольные, считающие, что Запад пошел на слишком большие уступки. К примеру, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что если бы дело зависело только от его страны, то в декларации саммита содержались бы куда более жесткие формулировки, особенно в отношении украинского конфликта.



Впрочем, Трюдо незамедлительно получил на это ответ со стороны главы Госдепа США Энтони Блинкена, который не согласился с тем, что декларация, принятая в Нью-Дели, оказалась слабой. Напротив, он назвал ее "громким заявлением".



Как бы то ни было, международная деловая газета Financial Times пишет, что тем членам "двадцатки", которые одновременно входят в "группу семи" (G7), все же пришлось смягчить свою позицию и пойти на уступки ведущим развивающимся странам. В итоге декларация саммита в Нью-Дели заметно отличается от той, что была принята годом ранее на встрече "двадцатки" на индонезийском острове Бали.



Из публикации газеты следует, что Западу де-факто пришлось выбирать между принципиальностью и возможной ответственностью за раскол "группы двадцати". В результате после нескольких дней сложных дискуссий западные переговорщики согласились на сделку, которую затем решили преподнести как необходимое условие для достижения глобального консенсуса.



Тот факт, что G20 сталкивается с опасностью потери эффективности из-за обострившейся борьбы между крупными державами, признается также в публикации официального китайского англоязычного издания Global Times (GT). Вместе с тем, отмечая, что "двадцатка" остается важным многосторонним механизмом, GT приводит оценку профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, подчеркнувшего, что принятая в Нью-Дели декларация демонстрирует не только фундаментальный консенсус среди членов организации, но также показывает, что вес развивающихся экономик вырос настолько, что они уже в состоянии "не допустить захвата полного контроля западными нарративами".



Официальный представитель МИД КНР Мао Нин со своей стороны резюмировала, что декларация по итогам саммита в Нью-Дели свидетельствует о консенсусе стран - участниц объединения по целому ряду вопросов, включая украинский кризис. "Декларация на саммите G20 была опубликована после того, как стороны пришли к единому мнению. Она отражает взаимопонимание, которое было достигнуто между всеми государствами-участниками", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, которая попросила прокомментировать "нехватку прямой критики России" в этом документе (цитата по агентству ТАСС).



У 2023 года ожидается "сильный" финал

В свою очередь, Bloomberg расценивает итоги саммита как успех индийского премьер-министра Нарендры Моди, уверенно выступившего в качестве лидера не только принимающей страны, но и всего Глобального Юга в целом. "Некоторые комментаторы указывают на смягченные формулировки в отношении России и Украины как на признак уступок со стороны Запада. Но есть и другой взгляд на это: Запад также заинтересован в том, чтобы Индия добилась успеха", - сказал агентству аналитик Милан Вайшнав. Он пояснил, что для США и их союзников упреки, которым они подвергаются за компромиссные формулировки (в том числе, со стороны Киева), стали небольшой ценой за победу Нарендры Моди и укрепление статуса Индии как "восходящей державы", способной ослабить глобальное влияние Китая.



"Результат показал, что Вашингтон, наконец, изучает язык Глобального Юга, главным ориентиром которого является Индия", - пишет Bloomberg.



Глава МИД РФ Сергей Лавров, который представлял Россию в Нью-Дели, на пресс-конференции по итогам саммита назвал его "переломным". По словам министра, встреча "двадцатки" подтвердила намерение стран Глобального Юга укрепить свое положение, напомнила Западу о его обещаниях и невозможности удерживать мировую гегемонию.



Михаил Макаров

11.09.23