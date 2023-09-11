 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.09.2023
08:04  Казахстан и БРИКС. Оно нам надо? - Николай Кузьмин
06:53  Китайский толк: оборот между РФ и КНР подскочил на 40%, - Е.Перцев
06:49  Пустой коридор: США и Индия решили проложить пути в Европу, - Ксения Логинова
06:30  Запад осознал себя на грани разрыва с Глобальным Югом, - М.Макаров
06:21  Как не перепутать мечту с химерой. Русский ответ, - Дмитрий Выдрин
06:17  Итоги "Двадцатки": американский мир стал антиамериканским, - Ростислав Ищенко
06:12  Гражданам Киргизии сообщили, что зимой света не будет, - Виктория Панфилова

06:07  Куда идет Африка после серии военных переворотов? - Драган Бисенич
03:16  Мирзиеев одобрил объединенный проект Ташкента и Нового Ташкента от британской Cross Works
02:13  Солнечные перспективы развития горных районов Таджикистана, - Камолидин Сирожидинов
01:29  Китайский народ недоволен попытками защитить его чувства, - "Къ"
00:56  КырПарламентарии прямым текстом обвиняют вице-премьера Байсалова в идиотизме. Как с гуся вода...
00:55  Китайские компании начали добывать уголь в Кыргызстане
00:51  Афганские иллюзии ослепляют США в отношении России и Украины, - Анатоль Ливен
00:25  Руководство Федерации профсоюзов Киргизии обвинено в системном воровстве
00:22  Жертва Альенде. К 50-летию военного переворота в Чили, - Николай Коньков
00:21  РосМИД пытается поссорить РФ с Ираном, - СП
00:19  Узбекистан не признает выборы в Нагорном Карабахе - УзМИД
00:12  Саммит G20 В Дели: Коллективный Запад проиграл несмотря на свои потуги, - katehon.com
00:07  Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение, - Ирина Алкснис
Понедельник, 11.09.2023
17:25  Муфтий Узбекистана Холикназаров призвал к умеренности... в ношении одежды и бороды
12:35  Что стоит за ростом напряженности в регионе армяно-азербайджанского конфликта?
11:45  Арест Торокуловой. В Бишкеке продолжают "винтить" особо опасных "активисток"
11:38  России нужны свои "фабрики мысли", - В.Трухачев
11:37  Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое
11:31  Еще одна бывшая россиянка выиграла теннисный титул на "мейджоре" за Казахстан. Кто такая Аня Данилина?
11:26  Байдена обвинили в создании не умеющей воевать армии
11:24  Были слышны крики: "Помогите!" Казахстанские школы не справляются с наплывом учеников
07:03  Опасные друзья президента. Разоблачая коррупцию, Зеленский рискует попасть в число обвиняемых, - В.Бурт
07:00  Разрушение долгосрочных планов Фининтерна, - Андрей Школьников
06:43  Вместо войск ОДКБ на армянских полигонах появился спецназ США
06:42  Узбекистан согласовал с Южной Кореей план выплаты задолженности в размере $1 млрд
06:35  Тайна отсутствия Си Цзиньпина на G20 раскрыта, - Владимир Скосырев
06:33  Страны Центральной Азии объединяются дорогами, - Виктория Панфилова
02:38  Глобальный Юг дал отпор Западу и Украине, - Дарья Волкова
01:48  Супер-серб Джокович - абсолютный рекордсмен теннисных побед! 24-й "Большой шлем" взят
01:41  "Дорогами предков": как живут кочевники в Киргизии
01:35  Запад дал знак капитуляции перед Путиным: Киев разочарован "двадцаткой", - Дм.Попов
01:34  Девичья фамилия: почему казахстанцы стали реже вступать в брак
01:33  Семь "Я" и мир: в чем убедил фестиваль мусульманского кино
01:29  Форменное безобразие. Во французских школах встречают по одежке
01:27  Многополярность мнений: саммит G20 показал силу Глобального Юга
01:25  Египетская сила. История Мохаммеда аль-Файеда, едва не ставшего сватом Елизаветы II
01:22  Кушка, "южный крест" России: Заговоры, мятежи, секретная "железка" и вылазки британцев
01:20  Если не Байден, то кто? Антирейтинг президента США бьет рекорды, но замены ему пока нет
00:31  Морская шахматная доска: геополитическая динамика Южно-Китайского моря, - Хасим Тюркер
00:30  Го и маджонг политики, - Леонид Савин
00:28  Почему без теории нам смерть. Битва за учебник Росистории, - Вардан Багдасарян
00:20  Ключевым партнером НАТО в Центральной Азии Генсек НАТО Столтенберг назвал Туркмению
00:19  Россия опять на перепутье. "Поворот на Восток" за деньгами и технологиями, - НГ
00:17  Скончался туркменский киноактер Гайыпназар Мухамметнуров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Запад осознал себя на грани разрыва с Глобальным Югом, - М.Макаров
06:30 12.09.2023

Саммит G20 показал, на что готовы США и их союзники, чтобы избежать ненужной им конфронтации.

Индия готова занять позицию ключевого посредника между "первым миром" и развивающимися рынками.
Успешное завершение долгих и напряженных дискуссий вокруг итоговой декларации саммита "группы двадцати" (G20) фактически спасло от коллапса последний глобальный форум, объединяющий крупнейшие мировые державы. Такое мнение можно встретить в наиболее взвешенных публикациях мировых СМИ, оценивающих итоги саммита "двадцатки", завершившегося в минувшее воскресенье в Нью-Дели.

Москва со своей стороны подчеркивает, что Западу не удалось "украинизировать" декларацию G20 - в ней нет даже намека на "осуждение" России, вопреки оценкам западных СМИ. Соответствующий параграф изложен как призыв завершить все мировые конфликты на основе принципов Устава ООН.

Неспособность прийти к согласию по декларации саммита сигнализировала бы о том, что G20 безвозвратно раскололась между Западом, с одной стороны, и Китаем и Россией - с другой, считают многие западные аналитики. При этом компромиссные формулировки в заявлении "двадцатки" по российско-украинскому конфликту и включение Африканского союза в качестве нового члена G20 называются явной победой Индии как принимающей стороны, а также свидетельством того, что страны так называемого третьего мира больше не готовы играть роль статистов в обсуждении важнейших мировых проблем.

Конечно, есть и недовольные, считающие, что Запад пошел на слишком большие уступки. К примеру, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что если бы дело зависело только от его страны, то в декларации саммита содержались бы куда более жесткие формулировки, особенно в отношении украинского конфликта.

Впрочем, Трюдо незамедлительно получил на это ответ со стороны главы Госдепа США Энтони Блинкена, который не согласился с тем, что декларация, принятая в Нью-Дели, оказалась слабой. Напротив, он назвал ее "громким заявлением".

Как бы то ни было, международная деловая газета Financial Times пишет, что тем членам "двадцатки", которые одновременно входят в "группу семи" (G7), все же пришлось смягчить свою позицию и пойти на уступки ведущим развивающимся странам. В итоге декларация саммита в Нью-Дели заметно отличается от той, что была принята годом ранее на встрече "двадцатки" на индонезийском острове Бали.

Из публикации газеты следует, что Западу де-факто пришлось выбирать между принципиальностью и возможной ответственностью за раскол "группы двадцати". В результате после нескольких дней сложных дискуссий западные переговорщики согласились на сделку, которую затем решили преподнести как необходимое условие для достижения глобального консенсуса.

Тот факт, что G20 сталкивается с опасностью потери эффективности из-за обострившейся борьбы между крупными державами, признается также в публикации официального китайского англоязычного издания Global Times (GT). Вместе с тем, отмечая, что "двадцатка" остается важным многосторонним механизмом, GT приводит оценку профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, подчеркнувшего, что принятая в Нью-Дели декларация демонстрирует не только фундаментальный консенсус среди членов организации, но также показывает, что вес развивающихся экономик вырос настолько, что они уже в состоянии "не допустить захвата полного контроля западными нарративами".

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин со своей стороны резюмировала, что декларация по итогам саммита в Нью-Дели свидетельствует о консенсусе стран - участниц объединения по целому ряду вопросов, включая украинский кризис. "Декларация на саммите G20 была опубликована после того, как стороны пришли к единому мнению. Она отражает взаимопонимание, которое было достигнуто между всеми государствами-участниками", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, которая попросила прокомментировать "нехватку прямой критики России" в этом документе (цитата по агентству ТАСС).

У 2023 года ожидается "сильный" финал
В свою очередь, Bloomberg расценивает итоги саммита как успех индийского премьер-министра Нарендры Моди, уверенно выступившего в качестве лидера не только принимающей страны, но и всего Глобального Юга в целом. "Некоторые комментаторы указывают на смягченные формулировки в отношении России и Украины как на признак уступок со стороны Запада. Но есть и другой взгляд на это: Запад также заинтересован в том, чтобы Индия добилась успеха", - сказал агентству аналитик Милан Вайшнав. Он пояснил, что для США и их союзников упреки, которым они подвергаются за компромиссные формулировки (в том числе, со стороны Киева), стали небольшой ценой за победу Нарендры Моди и укрепление статуса Индии как "восходящей державы", способной ослабить глобальное влияние Китая.

"Результат показал, что Вашингтон, наконец, изучает язык Глобального Юга, главным ориентиром которого является Индия", - пишет Bloomberg.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который представлял Россию в Нью-Дели, на пресс-конференции по итогам саммита назвал его "переломным". По словам министра, встреча "двадцатки" подтвердила намерение стран Глобального Юга укрепить свое положение, напомнила Западу о его обещаниях и невозможности удерживать мировую гегемонию.

Михаил Макаров
11.09.23

Источник - rosbalt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694489400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы обсудили обновленный План работы Сената с учетом задач Послания
- Пресечение некачественных работ, внедрение новых технологий и материалов
- Расширение деловых связей и реализацию совместных проектов Казахстана и Германии обсудили на встрече Роман Скляр и Фолькер Трайер
- Новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Турцией обсудили главы внешнеполитических ведомств
- 20 месяцев после Января
- Проекты республиканского бюджета и гарантированного трансферта из Нацфонда презентовали в Мажилисе
- Казахстан и БРИКС
- Кадровые перестановки
- В Жамбылской области пройдут выборы акимов районов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  