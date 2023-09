Пустой коридор: США и Индия решили проложить пути в Европу, - Ксения Логинова

06:49 12.09.2023 По задумке Вашингтона этот проект должен вытеснить "Один пояс, один путь" Китая

Ксения Логинова

12 сентября 2023,



Президент США Джозеф Байден объявил о создании с Нью-Дели крупного экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа для поставки энергоресурсов и продукции. Этот проект может стать конкурентом аналогичной китайской инициативы - "Шелкового пути". Помимо этого, Вашингтон хочет втянуть ближневосточные страны в свою орбиту. Подробности - в материале "Известий".



Большой проект для маленькой компании

"Это большой проект. Это действительно большой проект", - прокомментировал президент США Джозеф Байден на саммите G20 планы построить коридор, который бы связал Индию с Ближним Востоком и Европой.



Инициатива предусматривает инвестиции в морские и железнодорожные перевозки, что, в свою очередь, облегчит торговлю, поставки экологически чистой энергии и прокладку интернет-кабелей для "процветающего, стабильного и интегрированного Ближнего Востока", сообщает пресс-служба Белого дома.



Участниками проекта планируют стать Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Израиль и Европейский союз, уточнил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.



Предусматриваются два альтернативных коридора: восточный, который соединит Индию морем с Персидским заливом в ОАЭ, и северный - из ОАЭ по суше через Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль, а дальше морем в Грецию.



По словам Салливана, эта инициатива "отражает видение Байдена о далеко идущих инвестициях", основанных на "эффективном американском лидерстве и готовности принять другие страны в качестве партнеров". Салливан добавил, что улучшенная инфраструктура будет способствовать экономическому росту, сможет объединить страны Ближнего Востока и "превратить регион в центр экономической деятельности, а не источник проблем, конфликтов и кризисов", как это было раньше.



"Улучшение связей со всеми регионами было ключевым приоритетом для Индии", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.



Проект, предложенный Байденом, стал одним из ключевых инициатив, которые продвигает Вашингтон, для того чтобы противостоять растущему влиянию Пекина и создать альтернативу проекту "Один пояс, один пути", сообщает издание Axios.



Критика со стороны США и ЕС

Лидер КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу "Один пояс, один путь" в 2013 году. Целью проекта стало создание новых транспортных, торговых и экономических путей, которые бы связывали Китай со странами Центральной Азии и Африки. По задумке Пекина, этот самый протяженный в мире экономический коридор должен был связать 4,4 млрд человек.



Грузовой поезд Китай-Европа



"За последние годы отношение к проекту "Один пояс, один путь" в США, Европе, Индии, Пакистане и вообще повсюду постоянно ухудшалось, и сейчас его по всему миру считают выражением китайских амбиций. ЕС одним из первых начал что-то предпринимать из-за беспокойства по этому поводу, пытаясь ограничить присутствие Китая на своей территории и противостоять его влиянию", - писала по этому поводу The South China Morning Post.



В частности, представители Евросоюза критиковали китайскую инициативу за то, что она "мешает свободной торговле и обеспечивает привилегированные условия китайским компаниям, которые субсидирует Пекин".



"Для всех, от Америки до Европы, "Один пояс, один путь" потерял свой привлекательный блеск, и его теперь критикуют, называя долговой ловушкой и эгоистичным проектом", - отмечало издание.



Сроки реализации и стоимость коридора, предложенного Байденом, не сообщаются. По словам наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, запуск экономического коридора обойдется в $20 млрд. Впрочем, идет ли речь об общей стоимости или же исключительно о тратах Эр-Рияда, также не уточняется.



грузоперевозкиФото: Global Look Press/via www.imago-images.de

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила также о создании Трансафриканского коридора. По задумке он должен соединить ангольский порт Лобито с районами континента, у которых нет выхода к морю: провинцией Кананга в Демократической Республике Конго и Замбией, где добываются медь и важные для зеленой экономики металлы. Сейчас в их добыче доминирует китайский бизнес.



Столкнуть всех лбами

По сути, запускается огромный амбициозный геополитический и торговый проект, отмечает в беседе с "Известиями" востоковед, публицист Андрей Онтиков.



- Он направлен против Китая и будет являться конкурентом инициативы "Один пояс, один путь". Многие связывают отсутствие Си Цзиньпина на G20 как раз с этой идеей нового транспортного коридора, - пояснил политолог.



По его мнению, сложившаяся ситуация гораздо шире. В транспортной артерии задействуется такая страна, как Индия, а у нее масса противоречий, в том числе территориальных, с Китаем.



- Американцы потихоньку запускают свою любимую игру, успешную на всех направлениях в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе, - "разделяй и властвуй". По сути, США будут эксплуатировать эти противоречия между Пекином и Нью-Дели, будут сталкивать их лбами в самых разных сферах, в том числе торговых, и снимать сливки. Как было в ряде других горячих точек, - считает эксперт.



Он подчеркнул, что автоматически в условиях усиления конкуренции и разноплановых противоречий между Индией и Китаем одновременно возникает вопрос о том, как будут развиваться взаимоотношения в рамках БРИКС.



- Сейчас БРИКС расширяется, это очень привлекательная структура по ряду причин: многие страны, в том числе те, которые недавно вошли в союз, пытаются уравновесить излишнее американское влияние на свою внутреннюю политику. Но есть китайско-индийские противоречия, с которыми будут активно работать США, в том числе с помощью создания этого самого транспортного коридора, - полагает аналитик.



Онтиков подчеркнул, что транспортный коридор должен пройти в том числе через территорию Саудовской Аравии. По его мнению, одна из сложных проблем, которую придется решать американцам, - это договоренности между ближневосточным королевством и Израилем. США предпринимают большие усилия по примирению израильтян и саудовцев, и эти усилия укладываются в идею о транспортном коридоре. В каком виде будет реализовано примирение, пока не ясно, отметил специалист.



По словам эксперта, речь может идти об установлении дипотношений или заключении некоего соглашения без урегулирования отношений.



- С учетом того что появляется перспектива получения прибыли, конкретно по коридору договоренности вполне возможны. Превратятся ли они во что-то большее, в примирение по типу того, что произошло между Израилем и ОАЭ, сказать сложно, - резюмировал востоковед.



Денег не хватит



Директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов, в свою очередь, считает, что в этой инициативе Китай задействован косвенно.



- Стало очевидно, что из-за развала идеи глобализации сегодня большую роль могут играть отдельно взятые транспортные и логистические коридоры и какие-то инфраструктурные проекты, объединяющие группы стран. Впервые к этому пришел как раз Китай, построив "Один пояс, один путь", - пояснил китаист.



фабрикаФото: Global Look Press/Cfoto

По его мнению, то, что тогда казалось маловероятным, учитывая необходимость огромных капиталовложений, сегодня со стороны КНР кажется вполне реализуемым. Пусть и с большими огрехами. Китай, по самым разным подсчетам, вложил почти $1 трлн в строительство коридора. Собеседник "Известий" отмечает, что около двух-трех лет назад США начали проявлять озабоченность, когда стали понимать, что многие страны за счет китайских коридоров "Пояса и пути" становятся частью большого китайского макроэкономического региона.



Специалист добавил, что США воспользовались китайской идеей, попытавшись создать коридор не столько против Пекина, сколько привязав к себе целый ряд выгодных для себя стран.



- То есть США пытаются стабилизировать свой макроэкономический регион. Формально кажется, что это сделано очень грамотно, - Ближний Восток, Индия. Технически это может создать альтернативу Китаю. Но это не значит, что страны, которые теоретически могут присоединиться к так называемому американскому коридору, отойдут от китайского "Пояса и пути", - подчеркнул аналитик.



По его мнению, государства будут продолжать сотрудничать. Китайский коридор базируется на нескольких очень важных моментах, которые для США сейчас довольно сложно осуществить. Во-первых, огромные капиталовложения без очевидной моментальной отдачи, второй момент - это создание очень больших преференциальных мер для перевозки грузов, единых стандартов для растаможивания грузов, создание логистических сооружений, указал специалист.



Он уверен, что Китай преуспел в этом.



- Для США это только начальная стадия проекта. Есть еще один очень важный момент: Китай для хеджирования собственных рисков берет под контроль многие порты, управляющие компании отдельно взятых дорог. Для США пока это только идея, и в ее реализацию должны быть вложены очень большие деньги - сотни миллиардов долларов, для того чтобы оттеснить китайскую инициативу на второй план, - подытожил Маслов. Источник - известия

