Китайский толк: оборот между РФ и КНР подскочил на 40%, - Е.Перцев

06:53 12.09.2023

На ВЭФ обсудили перспективы дальнейшего роста торговли стран

Евгения Перцева

12 сентября 2023,



За первое полугодие 2023-го торговля между РФ и КНР выросла на 40% - до сих пор страны не демонстрировали таких результатов, сообщил глава Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов, выступая на сессии "Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. За этот период показатель достиг $115 млрд, добавил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. 2023 год превзойдет 2022-й и страны "сделают огромный товарооборот", уверен он.



Хороший тренд

Товарооборот между Россией и Китаем за первое полугодие 2023-го составил $115 млрд, за весь прошлый год показатель был $190 млрд.



- Очевидно, что мы превзойдем 2022-й и сделаем огромный товарооборот, - сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на сессии ВЭФ, посвященной перспективам развития китайского бизнеса в РФ.



По словам главы Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексея Маслова, речь идет о росте в 40% за первые шесть месяцев 2023 года. До сих пор торговля между государствами не демонстрировала такого темпа роста, подчеркнул он.



Структура оборота между странами за последний год изменилась, добавил представитель Сбербанка. Если раньше "все было достаточно просто": из России экспортировали энергоносители, а из Китая - товары народного потребления, то "теперь мы видим, как из КНР к нам заходит много техники, сервисных решений и так далее". Эта страна во многом заменила РФ поставщиков из Центральной и Восточной Европы, США - это хороший тренд, заметил эксперт.



Китайская грамота: товарооборот между Россией и КНР вырос на 40%

Каковы перспективы развития экономических отношений

По словам Александра Ведяхина, КНР не только обеспечивает Россию товарами, но и вкладывает деньги в предприятия, расположенные на территории страны. По оценкам Сбербанка, бюджет новых проектов с китайским капиталом составляет около 2 трлн рублей - "это большие цифры для российской экономики, речь идет о стратегическом сотрудничестве", добавил он. Так, на сегодняшний день в РФ развивается более 7,5 тыс. компаний-резидентов с китайским участием, хотя еще 20 лет назад речь шла о десятках предприятий.



- Мы как "Сбер" приветствуем наших партнеров здесь, в России, а также активно развиваем наше присутствие в КНР: у компании там уже есть представительство. Плюс к этому банк работает над открытием филиала в Китае, - рассказал эксперт. - У нас самые многогранные отношения с нашими партнерами в КНР: в частности, мы смотрим на те технологические решения, которые есть в Китае, пытаемся привести их к нам. С другой стороны, у нас тоже есть технологические наработки - например, "Сбер" уже обсуждал с восточными партнерами, чем может поделиться компания.



заводФото: ТАСС/Виталий Невар

По подсчетам Союза китайских предпринимателей, вклад организаций КНР в целом по России можно оценить более чем в $60 млрд, уточнил председатель организации Чжоу Лицюнь. Союз объединяет около 300 компаний, которые активно развиваются в стране. Например, в этом году серьезный рывок в РФ сделали предприятия автомобильной промышленности, которые продвигали как готовую продукцию, так и технологии, уточнил Чжоу Лицюнь. В итоге доля автомобильных грандов (это, к примеру, Chery, Greatwall и Geely) в стране резко выросла за последние годы - с 5 до 40%. В том числе и этот результат позволит нарастить оборот между странами более чем до $200 млрд по итогам года.



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Близкий Дальний Восток



Особый интерес Китай проявляет к Дальнему Востоку, пояснила "Известиям" глава Института экономики и предпринимательства Наталья Назарова. Большинство прямых иностранных инвестиций идет именно в этот регион - уже сейчас это 26 инфраструктурных проектов, которые финансируют китайские государственные компании. Вложения КНР постоянно увеличиваются, а Дальний Восток - важнейший актив России в привлечении китайских инвестиций.



Приморский край - крупные ворота для новых проектов китайского бизнеса, согласен Алексей Малов из Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Действительно, регион годами выстраивает стратегическое партнерство с Китаем, сказал замглавы правительства субъекта Николай Стецко. Он подчеркнул, что "это география, экономические связи и пять международных автомобильных пунктов пропуска".



- И если оборот РФ и КНР в целом по стране вырос на 40%, то в Приморском крае за первое полугодие он увеличился на 62%. Мы персонально сопровождаем ключевые инвестиционные проекты с китайским капиталом, - подчеркнул Николай Стецко. Он подчеркнул, что для китайского бизнеса наш регион интересен тем, что именно здесь обрабатывается каждый второй контейнер в стране, который проходит через морские порты. Приморский край активно развивает их: например, в ближайшие 10 лет грузооборот морских портов удвоится, достигнув 300 млн т.



По данным Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, на начало 2023 года Китай находился на 22-м месте среди всех прямых инвесторов в российскую экономику: КНР сосредоточила свое внимание на замещение ушедших из страны компаний, отметила Наталья Назарова. Наиболее перспективные отрасли для инвесторов из Китая - газохимия, нефтепереработка, сельское хозяйство, машиностроение, IT и высокие технологии, транспортная инфраструктура, подчеркнула она.



Россия стала приоритетным рынком для китайских производителей

С одной стороны, китайские компании стремятся заполнить вакуум, образовавшийся в результате ухода западных транснациональных компаний, но есть и обратная тенденция, продолжила Наталья Назарова. Страх западных санкций вынудил технологические компании из КНР, такие как Huawei и DJI, покинуть Россию. Крупному бизнесу, в том числе и государственному, будет все труднее ускользать от ограничительных мер. Поэтому наиболее привлекательным российский рынок станет для частных региональных компаний из КНР, которые нацелены на производство потребительских товаров и не имеют планов международной экспансии, отметила эксперт.