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Турция стучится в запертые двери Евросоюза, - Геннадий Петров
08:53 12.09.2023

В Европарламенте обсудят перспективы приема в ЕС мусульманской страны

Геннадий Петров
11.09.2023

На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге будет обсуждаться вопрос о взаимоотношениях Турции и ЕС. С этого обсуждения начнется (или нет) финальный этап присоединения Швеции к НАТО. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган дал добро на ратификацию протокола о присоединении скандинавской страны к альянсу, только если будут выполнены его условия. Одно из них – прогресс в евроинтеграции Турции.

С 11 по 14 сентября пройдет пленарная сессия Европарламента. О Турции евродепутаты будут говорить во вторник и среду. На 12 сентября намечен доклад о состоянии контактов ЕС с этой страной. Его зачитает испанский социалист евродепутат Начо Санчес Амор. А 13 сентября в Страсбурге выступит глава исполнительного органа Европарламента, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

И в ее докладе, и в последующих дебатах будет уделено внимание отношениям с Турцией. Помимо прочего прояснится, будут ли какие-то существенные подвижки на пути евроинтеграции страны или же, как это не один раз бывало, все ограничится бесплодными дискуссиями.

Правда, последний вариант может не устроить ни Турцию, ни Запад. Турецкий парламент, согласно обещанию, должен ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО уже в октябре. Если он это не сделает, то аналогичное решение не примет и Венгрия. Во всяком случае, это дал понять венгерский премьер-министр Виктор Орбан. А без санкции последних двух стран НАТО, не ратифицировавших протокол о вступлении Швеции, та останется за бортом альянса.

Конечно, и для скандинавского государства, и для Запада это будет небольшая потеря. Швеция уже фактически интегрирована в военные структуры НАТО. Но возникнет ненужное напряжение между различными участниками антироссийской коалиции. Тем более что шведские власти пообещали всячески содействовать евроинтеграции Турции. Если никакого прогресса по данному вопросу не будет уже на нижнем уровне центральной власти Евросоюза, в Европарламенте, Эрдоган будет вправе говорить о том, что его обманули.

Турция – рекордсмен по времени ожидания приема в Евросоюз. Во вторник, 12 сентября, исполнится ровно 60 лет с момента подписания страной и Европейским экономическим сообществом (в 1993 году переименованным в ЕС) соглашения об ассоциации. В кандидатах на вступление в Евросоюз Турция ходит с 1999 года. Переговоры о вступлении страны в ЕС к настоящему времени застопорились. По 16 из 35 пунктов переговорного досье прогресса достигнуть не удалось. За 24 года на дороге к заветной цели Турцию обошли другие страны, которые начали процесс евроинтеграции куда позже.

Свои претензии на этот счет турецкие власти высказывали чиновникам ЕС неоднократно. Последний раз это сделал Эрдоган в разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем на завершившейся в воскресенье встрече G20 в Индии. "Евросоюз 50 лет нас тормозит. Сегодня мы снова встречались с Шарлем Мишелем, и мы сказали ему, что весы не выдержат такой нагрузки" – так передал Эрдоган журналистам по возвращении домой содержание своего разговора с высшим чиновником ЕС.

Между тем, если судить по заявлениям чиновников Евросоюза, в отношении перспектив евроинтеграции Турции у них есть только два сценария: один – пессимистический, другой – очень пессимистический. Сторонником второго является Мишель. Выступая на XVIII Международном стратегическом форуме в Словении (см. "НГ" от 28.08.23), он сказал, что ЕС должен расшириться к 2030 году. В качестве стран, которые вправе рассчитывать на прием в Евросоюз до 2030 года, назывались лишь балканские государства и бывшие республики СССР – Грузия и Молдавия.

Фон дер Ляйен с позицией Евросовета, которую излагал на форуме в Словении Мишель, не согласилась. Пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант выступила с разъяснением. Она сказала, что никакой паузы и вообще конечной даты, после которой возможна остановка процесса расширения ЕС, не может быть.

Несколько дней назад во время визита в Турцию Мишеля поддержал еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи – то есть чиновник, непосредственно отвечающий за обсуждение евроинтеграции тех или иных стран. Любопытно, что об этом он заявил в Анкаре на совместной пресс-конференции с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Тот, напротив, высказывался за то, чтобы ЕС, как турецкий чиновник выразился, "не прикрывался политически мотивированными соображениями". Сам визит Вархеи глава МИД Турции расценил как шаг к возобновлению давно прерванного диалога по евроинтеграции. Фидан напомнил, что в Анкаре ждут и следующих, давно ожидаемых шагов: начала консультаций с ЕС по темам Таможенного союза и визовых послаблений с выходом в краткосрочной перспективе на безвизовый режим.

Если позицию Урсулы фон дер Ляйен поддержат евродепутаты, это будет весьма позитивно воспринято турецкими властями. Впрочем, и возражения против евроинтеграции Турции многочисленны, более чем существенны и давно известны. Страна не соответствует европейским демократическим стандартам. Более того, она с каждым годом правления Эрдогана все более отдаляется от них. Не проведены предлагаемые Евросоюзом реформы, в первую очередь пенитенциарной системы. По некоторым данным, в докладе Начо Санчеса Амора будет критика того, как прошли недавние всеобщие выборы в стране. Напомним, что претензий к ним в прессе высказывалась масса. И правовые обстоятельства, позволившие Эрдогану баллотироваться на третий срок, сомнительны, и уголовное дело против одного из лидеров оппозиции, мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызывает вопросы, и равный доступ кандидатов к СМИ не был обеспечен – словом, одно уже это серьезно снизит перспективы сближения ЕС и Турции. А есть еще сомнительное первенство страны по числу жалоб, поданных ее гражданами в Европейский суд по правам человека, и сложные отношения с Францией, Грецией и Кипром, и авторитарный стиль правления Эрдогана. Наконец, очень важны и различия культурного свойства. Турция – мусульманская страна. Причем роль политического ислама в ней все более возрастает. Не развеяны и страхи европейцев относительно того, что Турция может стать источником миграционных проблем. По данным Германского ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF), число турок, просивших в период с января по август 2023 года убежище в ФРГ, достигло рекордной цифры в 29 661 человек. А по числу нелегальных мигрантов в Германии турки занимают второе место после сирийцев.

"Вряд ли Эрдоган действительно всерьез полагает, что Турция как-то приблизится к вступлению в ЕС. Он понимает, что настроения против приема страны в Евросоюз не только не уменьшились, но и увеличились. В том числе это произошло и из-за его действий, которые он считает проявлением независимой политической позиции страны. Я полагаю, что Эрдоган хочет лишь обозначить перед турецкими избирателями свою позицию – что вот он от вступления в ЕС не отказывается, этого сами европейцы не желают. Хотя, в общем-то, и многие турки убедились, что в Европе их особенно не ждут", – сказал в комментарии "НГ" старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.

Источник - НГ
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