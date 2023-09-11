 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пресс-секретарь президента Казахстана Байгараев уволен через 6 дней после назначения
10:50 12.09.2023

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ТОКАЕВА ПРОРАБОТАЛ В НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ ШЕСТЬ ДНЕЙ И УВОЛИЛСЯ
Пресс-секретарь президента Казахстана Нурмухамед Байгараев, назначенный на эту должность 6 сентября, уволился по состоянию здоровья.

Пресс-секретарь президента Казахстана Нурмухамед Байгараева 11 сентября сообщил о том, что покидает свой пост из-за болезни. Накануне, по его словам, у него начались судороги и после медобследования врачи настояли на том, чтобы он начал длительное лечение и прекратил перелеты.

"Состояние здоровья не позволит мне выполнять свою работу должным образом, поскольку командировки в другие страны и регионы будут постоянными. Честно говоря, я сам этого не ожидал. План был другой. Я был готов приступить к работе, которую начал на прошлой неделе, в соответствии со своими знаниями и квалификацией", - пояснил Нурмухамед Байгараев на своей странице в Facebook.

Байгараев добавил, что в итоге принял решение сосредоточиться на здоровье и оставить пост пресс-секретаря главы государства.

Нурмухамед Байгараев был назначен пресс-секретарем Касым-Жомарта Токаева 6 сентября 2023 года. Ранее работал главным редактором газеты "Aiqyn" (орган партии Amanat, ранее - партии Nur Otan), был директором департамента политической работы в партии "Аманат". До своего назначения был заместителем пресс-секретаря президента.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - forbes.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694505000


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