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За что кыргызы умирают в Украине? - Канат Кожоев
11:22 12.09.2023

За что кыргызы умирают в Украине?

Канат Кожоев

В августе информационное агентство "24.kg" закинуло в эфир интервью, на которое почему-то никто не обратил особого внимания. То есть рядовые читатели внимание обратили, а соответствующие госструктуры пропустили его мимо глаз. Героем интервью был некто Алмаз Кудабек уулу - создатель и командир тюркоязычного батальона "Туран". Гражданин Кыргызстана, решивший поучаствовать в вооруженном конфликте России и Украины на стороне последней.

Интервью, прямо скажем, дерзкое, хотя и туповатое. Алмаз отлично понимает, что домой, в Кыргызстан ему дорога заказана – за наемничество ему светит немалый тюремный срок. Потому, наверное, ничего не стесняется и не выбирает, о чем рассказывать, а о чем лучше промолчать. Выдает открытым текстом: "все по ту сторону, включая соотечественников, стали врагами, которых надо уничтожать"…

Хочется верить, что журналисты "двадцать четверки" тоже понимают, для чего они дали слово этому человеку и чего хотели добиться этой публикацией, выставляя нашего недалекого гражданина эдаким Рэмбо, рыцарем без страха и упрека, отважно сражающимся вдали от родины за какие-то идеалы. Готового, если понадобиться, расправиться и с соотечественниками, не разделяющими его жизненной позиции, и самому сложить голову. Да и весь свой батальон положить ради… Ради чего?

В Украине происходят интересные кадровые перестановки. В отставку подал министр обороны Алексей Резников. Написал заявление не совсем добровольно, а под американским давлением. Американцы были недовольны тем, что он коррупционер, а также тем, что оказался неспособен наладить в Украине производство оружия.

Американская верхушка вообще очень любит поговорить об украинской коррупции – в частности в военном блоке. Самое интересное: признаваться, что украинский министр обороны замешан в коррупции, для американской правящей элиты равносильно своеобразному каминг-ауту. Совсем недавно администрация Байдена возносила Резникова до небес, называя его лучшим другом и надежным партнером. И вдруг – такая досада… А вы и не знали?

На следующий день после отставки ведущие американские газеты пестрели громкими заголовками про взятки. Но слишком уж сильно ругать Резникова оказалось нельзя. Тем более – возбуждать против него какое-нибудь уголовное дело. Тогда пришлось бы сознаться, что Америка помогает насквозь коррупционной стране. И даже еще похлеще: что сама она по уши погрязла в коррупции.

А между тем согласно данным, озвученным в Конгрессе США, президент Байден сам от и до коррумпирован. Документально доказано получение им взяток в размере до шестидесяти миллионов долларов. Взятки шли к нему из Украины, из Китая… и даже, говорят, из России, от вдовы экс-мэра Москвы Лужкова.

От этого в шоке даже поддерживающие Украину аналитики. Джо Байден, науськивающий Украину на контрнаступление, ведет себя "странно". Так же странно, по мнению аналитиков, ведет себя и Зеленский, и вся украинская знать. Взяточник на взяточнике и взяточником погоняет. Все это осознают и признают, но бороться с коррупцией не спешат. Главное – ослабить Россию, а собственные расплодившиеся коррупционеры подождут.

Кыргызстан – страна, где в последние годы ГКНБ объявило настоящую войну коррупции и коррупционерам. Воюем мы с коррупцией, кстати, без помощи США. И нашим американским товарищам не приходит в голову учить кыргызское общество борьбе с взятками: понимают, что у самих рыльце в пуху. И понимают, что мы это понимаем.

Украина – это другое. Она сейчас на сто процентов зависит от настроений Запада и не имеет права спорить и, говоря по-русски, вякать. И так Америка значительно сократила поставки вооружения, объясняя это недостаточной активностью ВСУ в деле контрнаступа. И Кудабек уулу очень скоро, вполне возможно, останется без финансирования.

Не скрывает Запад (и Украина, позиционирующая себя частью западного мира) и еще многих любопытных моментов. Ведущий проукраинского проекта "Смотри в оба" Андрей Черкасов так разоблачает "кремлевскую пропаганду": в России, дескать, пишут о каких-то извращениях, принятых на Западе. На самом деле, дескать, никаких извращений нет. Лишь в некоторых западных странах используются формулировки "родитель номер один" и "родитель номер два", и только в официальных анкетах и формулярах. И засилье представителей ЛГБТ в западных элитах, конечно же, неправда. Например, в американском Конгрессе из 534 законодателей всего 13 геев… В британском парламенте нетрадиционных тоже всего 10 процентов…

Смешно. Чем больше ведущий борется с "российской пропагандой", тем больше топит своих западных хозяев.

За что же готов погибнуть Алмаз Кудабек уулу и его тюркоязычные соратники? И за что топят прозападные журналисты, давая ему слово на страницах своего сайта? За насквозь прогнившую и продажную либеральную систему? Какую такую "свободу" они все имеют в виду, призывая кыргызстанцев заступиться за "униженную и оскорбленную" Украину?

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694506920


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