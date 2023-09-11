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Кадровые перестановки в Таджикистане: Рахмон укрепляет границы и меняет пограничников
11:24 12.09.2023

Количество кадровых перестановок в Таджикистане в августе 2023 года невелико. Президент Эмомали Рахмон сменил руководителей погранвойск в Согдийской области, а также назначил нового руководителя Лицея для одаренных детей в Хороге. Лицей финансировался структурами Ага Хана и считался одним из престижнейших учебных заведений в стране. Подробнее - в материале Ia-centr.ru.

Ротации в погранвойсках

Если в июле 2023 года кадровые перестановки затронули Министерство обороны Таджикистана, то в августе Рахмон сменил руководство пограничных войск. Президент отправил в отставку заместителей командующего пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Так, 7 августа глава управления погранвойск по Согдийской области Хикматулло Пиракзода освобожден от занимаемой должности. Он проработал на посту три года и получил повышение. Теперь он начальник главного штаба Пограничных войск ГКНБ страны. Его предшественник Холмурод Раджабзода освобожден от должности с формулировкой "в связи с переходом на другую работу". А на место главы управления по Согдийской области назначен Сафар Умарзода.

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На этом ротации в руководстве погранвойск не закончились. Заместитель главы погранвойск по разведке Султон Хушвахт покинул свой пост также "в связи с переходом на другую работу", о которой не сообщается. На его место назначен Саид Шохвализода.

Кадровые перестановки в силовых структурах Таджикистана по-прежнему освещаются скупо - только в рамках официальных указов. Руководство страны не сообщает реальные причины отставок, имена и биографии кандидатов, занимающих вакантные должности, не публикуются в источниках, заслуживающих доверия.

Подобная закрытость информационного сопровождения работы силовых структур свойственна Таджикистану. В системе нет случайных людей, однако отследить их родственные или бизнес-связи с представителями правящей элиты по открытым источникам невозможно.

Пресс-служба президента отмечает, что ротации также коснулись начальников пограничных отрядов Хатлонской и Согдийской областей, ГБАО, других структурных подразделений ГКНБ. Другие подробности неизвестны.

СМИ Таджикистана связывают ротации пограничников с участившимися скандалами в военных частях страны - "загадочными смертями новобранцев" и "дедовщиной". Периодически пресса аккуратно критикует эффективность подготовки военных и пограничников, особенно после очередного столкновения на границе с Киргизией, во время которого пострадали таджикские силовики.

Однако подобные выводы сомнительны. Кадровая политика Таджикистана выстроена таким образом, что публичная критика не оказывает сколько-нибудь значимого влияния на решения властей.

Любопытнее выглядит другое совпадение. С сентября 2023 года в Таджикистане увеличится стоимость прохождения альтернативной службы в армии с $2,6 тыс. до $4,6 тыс.

Кроме того, в мае 2023 года Рахмон сообщал, что Душанбе продолжает возводить дополнительные погранпосты: до осени 2023 года предусмотрено завершение работ на 53 объектах, еще 15 застав будут располагаться на высокогорных участках границы (с 1991 года Таджикистан открыл около 200 дополнительных пограничных постов. - Прим. Ia-centr.ru).

Страна граничит с Узбекистаном, Киргизией, Китаем и Афганистаном. Самыми неспокойными соседями Таджикистана остаются Киргизия и Афганистан. С Бишкеком у Душанбе не решены вопросы делимитации и демаркации границ, а территория Афганистана по-прежнему считается источником террористической опасности.

Конфликт Душанбе с лицеем Ага Хана: в учебном заведении сменили руководителя

В середине августа президент посетил административный центр Горно-Бадахшанской автономной области - город Хорог. Рахмон участвовал в торжественном открытии погранзастав в Мургабском, Ишкашимском, Рушанском районах ГБАО, а также в районах Фархор, Шамсиддин Шохин и Пяндж Хатлонской области. Все эти районы граничат с Афганистаном.

В апреле 2023 года руководство Таджикистана уже проводило ротации в погранвойсках. 25 апреля Генпрокуратура республики задержала подполковника Нузхата Лазуриева, возглавляющего комендатуру "Ворух", а также пятерых военнослужащих. В этот период на границе между Таджикистаном и Афганистаном проходили столкновения таджикских пограничников с вооруженной афганской группировкой, перевозившей наркотики и боеприпасы.

Во время поездки президента стало известно о смене директора Лицея для одаренных детей, который ранее принадлежал Ага Хану. Новым руководителем учебного заведения стал Хушбахт Давлатов. В пресс-службе министерства образования Таджикистана отметили, что "новый директор лицея назначен органами власти Хорога, это находится в их компетенции".

Лицей Ага Хана в Хороге открыт в 1998 году при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона и принца Карима Ага Хана. Учебное заведение считается одним из престижнейших в стране. В лицее обучение велось на трех языках - английском, таджикском и русском.

Однако два месяца назад руководство Таджикистана объявило о национализации лицея. Официальной причиной стало "несоответствие учебной программы лицея стандартам образования".

В Минобрнауки Таджикистана пояснили, что причиной преобразований в бывшем лицее Ага Хана в Хороге стало "недостаточное внимание к изучению таджикского языка". Замминистра образования Зиедулло Абдулзода заявил, что среди выпускников лицея было много тех, кто не владел государственным языком, что "является недопустимым для учебного заведения, находящегося в Таджикистане".

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Перестановки в Согдийской области

На региональном уровне перестановки произошли в регионах Согдийской области. В начале августа мэр Пенджикента Абдухолик Холикзода провел совещание при участии широкого круга руководителей организаций и учреждений, на котором он сообщил о кадровых изменениях.

В частности, начальником отдела в управлении Агентства труда и занятости населения по Пенджикенту стала Нигора Замонова, которая до этого работала в аппарате мэра. Зариф Абулхаиров возглавил учреждение "Водоснабжение и канализация" при ГБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство".

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Шахноза Тохир назначена менеджером организационного отдела и работы с персоналом мэрии, а Шохид Киемзода стал главным специалистом этого же отдела.

В мэрии стандартно подчеркнули, что "все кадровые перестановки связаны с важными событиями политической и экономической жизни Таджикистана". О том, какие конкретно события имелись в виду, в администрации не сообщили.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694507040


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