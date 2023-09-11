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Восток - дело: на ВЭФ-2023 ожидается рекорд по сделкам со странами Азии
11:26 12.09.2023

Какими будут главные темы экономического форума в этом году

Мария Перевощикова
Милана Гаджиева

"Дом сокола" и этническая рок-музыка в буддийском храме. Медицинские практики Бурятии и национальные ножи. А еще бизнес-диалоги, панельные сессии, круглые столы и более 90 других деловых мероприятий. На острове Русский Владивостока начался VIII Восточный экономический форум, который пройдет с 10 по 13 сентября 2023 года. Ожидается около 4 тыс. участников и корреспонденты СМИ из более чем 50 стран. Наиболее многочисленными будут делегации Китая, Индии, ОАЭ и Мьянмы. По мнению экспертов, на ВЭФ-2023 в связи с большей ориентацией страны на Восток повестка для обсуждения будет обширной - как по внутренним, так и по внешним вопросам. На форуме в этом году могут подписать рекордное число соглашений со странами Азии, полагают специалисты.

Без опасности

В этом году на ВЭФ заметно усилена безопасность - охрана тщательно осматривает каждого, кто заходит на территорию ДВФУ. Поэтому на входе 9 сентября была большая очередь, ждать приходилось больше 20–30 минут. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев говорил, что "представители недружественного блока тоже приедут".

Усилены меры безопасности и в самом Владивостоке - первые из них вступили в силу еще 7 сентября и будут действовать по 15 сентября. Так, большегрузам запретили передвигаться по Золотому мосту и острову Русский, а рабочим - проводить опрессовку теплотрасс и земляные работы. А еще с 1 по 14 сентября запрещена охота в Артемовском городском, Хасанском, Шкотовском муниципальных округах и в Надеждинском районе.

Закрыли в преддверии ВЭФ и воздушное пространство - с 0:00 8 сентября до полуночи 13 сентября, сообщили в департаменте по координации правоохранительной деятельности региона. На это же время ограничили движение всех типов судов в акватории Амурского залива, бухт Парис, Аякс, Новик. Исключение - для специальных кораблей и транспорта пассажирских линий.

Кроме того, с 10 до 14 сентября на трассах, где будут проезжать специальные кортежи, запретили перевозить боеприпасы и другое вооружение, а также взрывоопасные и радиоактивные вещества.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Восточный экономический форум (ВЭФ) учрежден указом президента Российской Федерации В.В. Путина № 250 от 19 мая 2015 года. В целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе форум проводится ежегодно во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. На форуме традиционно заключается большое количество соглашений: в 2021 году - 380 соглашений на сумму 3,6 трлн рублей, в 2022-м - 296 соглашений на 3,272 трлн рублей.

Стартовый день

В первый день форума стартовала традиционная выставка "Улица Дальнего Востока". Официальная церемония открытия началась с концерта, на котором выступали местные артисты. Гостей поприветствовал Юрий Трутнев в видеообращении.

- Мы просто хотели поделиться с вами нашей любовью, любовью к родной земле: к Чукотке и Камчатке, Еврейской автономной области и Хабаровскому краю, ко всем дальневосточным регионам, к лесам, городам, рекам, людям, - сказал он.

Все 11 регионов ДФО представляют свои павильоны у набережной. В самом центре "Улицы" - экспозиция Амурской области, возле которой выстроилась очередь из желающих получить памятную монетку к 50-летию строительства БАМа - ее с грохотом куют прямо при гостях.

В одном из помещений павильона Приморского края при температуре около 18 градусов посетители заказывают местные напитки и фотографируются - в тулупе среди зеркал. У экспозиции Камчатского края гости могут посоревноваться в судовождении по северным морям, держа в руках консоли в виде штурвалов.

Из павильона Бурятии, который внешне напоминает буддийский храм, громко доносится этническая рок-музыка. Внутри же можно ознакомиться с местными медицинскими практиками и оценить бурятские ножи. Хабаровский край организовал выставку Дальневосточного художественного музея, где представлены репродукции классических картин и современные произведения искусства.

Самым посещаемым павильоном стал "Дом сокола", где можно вживую увидеть охотничьих птиц. Их глаза скрыты специальными клобуками - это нужно, по словам соколоводов, чтобы у хищников не было стресса от большого скопления людей.

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Деловые ожидания

Восточный экономический форум каждый год вызывает большой интерес, это одно из крупнейших событий, объединяющих органы власти и представителей бизнеса, сказал "Известиям" доктор экономических наук, доцент, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Владимир Климанов.

- В этом году в связи с большей ориентацией на Восток, которая наметилась в экономике страны, повестка для обсуждения будет обширной - как по внутренним, так и по внешним вопросам, - сказал он.

Сейчас активизируется работа по расширению Восточного полигона, освоению новых месторождений и участков в ряде регионов Дальнего Востока; строится частная Тихоокеанская железная дорога - от Эльгинского месторождения к побережью Охотского моря, напомнил Владимир Климанов. Помимо этого, за последний год были сформированы мастер-планы 25 крупнейших городов Дальнего Востока.

Как отметил руководитель компании Itleaders Егор Клопенко, ВЭФ сегодня для России становится одним из важнейших форумов с учетом очевидного переноса внимания с западного направления на восточное.

- В этом году будут достигнуты рекордные для этого форума цифры по заключенным соглашениям со странами Азии, - считает он.

На прошлогоднем ВЭФ обсуждались экономическое сотрудничество России со странами Восточной и Юго-Восточной Азии, изменение логистических путей и переориентация РФ с Запада на Восток. В 2023-м эта тематика продолжит свое развитие, однако экономические вопросы будут обсуждаться уже в контексте глобального роста геополитической напряженности, отметил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

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- Мир находится в ожидании усиления политического противостояния США и Китая. На этом фоне экономика в повестке несколько отодвигается на второй план. Тем не менее на форуме будут рассматриваться важнейшие вопросы, как, например, развитие Северного морского пути. С учетом продолжающегося разворота России на Восток можно ожидать сохранения высокого объема совместных сделок, - уверен эксперт.

На форуме рынок и бизнес находят новые точки соприкосновения, в том числе на международном уровне, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, в 2022-м были заключены договоры на сумму 3,2 трлн рублей - в этом году можно ожидать, что показатель прошлого года точно будет достигнут.

Еще одно отличие ВЭФ-2023 - это акцент на технологическом развитии, отметил ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов. В мае этого года была принята концепция на период до 2030 года, где конкретизированы понятия "импортозамещение" и "технологический суверенитет". Согласно документу, эти цели обеспечиваются в том числе с опорой на устойчивое сотрудничество с дружественными странами, поэтому ряд тематических блоков форума напрямую нацелен на развитие конкретных форм такого взаимодействия, добавил эксперт.

- В условиях геополитических изменений у форума происходит переориентация с региональной на международную повестку, поэтому важно как можно больше вовлекать в работу ВЭФ иностранные делегации, - считает Иван Лобанов.

По его словам, именно активное участие других стран способно показать, что Россия и предлагаемый ей путь сотрудничества пользуются широкой мировой поддержкой.

Чудеса восточного: что обсуждали на ВЭФ-2022 и чем запомнился форум
Главными темами стали международные расчеты в "мягких" валютах, вызовы в авиастроении и перспективы въездного туризма

Начало положено

ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября по традиции на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в заливе Петра Великого Японского моря, в километре от Владивостока. Тема форума в этом году: "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

В рамках ВЭФ запланировано проведение свыше 90 деловых мероприятий, в том числе панельных сессий, круглых столов и бизнес-диалогов. Программа поделена на шесть основных тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости" и "Дальний Восток за 10 лет: что получилось и что нужно сделать?".

Одним из центральных событий форума станет подведение итогов десятилетней работы в рамках поручения президента России Владимира Путина - по развитию регионов Дальнего Востока.

Также в числе наиболее важных мероприятий - обсуждение способов развития экономики страны в условиях санкций, бизнес-диалоги с предпринимателями из Индии, Китая, Монголии, АСЕАН. Свыше 20 мероприятий пройдет в рамках молодежной программы.

Всего на форуме ожидается более 4 тыс. участников и представители СМИ из порядка 50 стран. Наиболее многочисленные делегации - из Китая, Индии, ОАЭ, Мьянмы.

Источник - Известия
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