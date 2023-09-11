Миссия Добра: Россия начала строить новый миропорядок, - Иосиф Дискин

11:27 12.09.2023 Миссия Добра: Россия начала строить новый миропорядок

Одна из первых задач - защита святых чувств и верований



Итог затеянной Западом проверки сил "на поле боя" уже ясен. Заря нашей Победы видна всему миру. Злоумышленники войны сегодня заняты одним: как уйти от позорного повторения афганского фиаско.



У нас же забот прибавляется. Нужно активно строить новый миропорядок - главный залог нашей безопасности и суверенного развития.



Здесь нужно точно выстроить диспозицию: кто наш союзник сегодня и, быть может, завтра, а кто надолго останется в числе врагов. Внутри Запада миллионы тех, кто хоть и задавлен психологическим и силовым прессом, но хотел бы стать нашим другом. А друзьями разбрасываться не следует.



Для строительства нового миропорядка прежде всего нужно прояснить суть противостояния - найти корень зла.



Мы много размышляем и говорим про геополитику, про НАТО и военное измерение противостояния. Гораздо меньше продумывается то, что определяет его жестокость. Что делает это противостояние столь оголтелым, что Запад, прежде заботящийся о своем цивилизованном облике, сегодня закрывает глаза на пытки наших пленных, на отрезанную голову морпеха, на кассетные снаряды, бьющие по больницам, детсадам и храмам.



Это ведь картины Апокалипсиса: исчадия ада, выпущенные из бездны, ради победы вселенского Зла. Но для победы над Злом нужно отыскать его корень.



История - хороший учитель прилежных учеников. Сущность Зла можно понять из его же прошлого. Недаром мы так пристально глядим в волшебное зеркало памяти о Победе.



Гитлер, начиная войну на востоке, стремился к тому же, что и идеологи современного Запада, - скинуть даже декорации цивилизованности: "Солдаты! Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью".



Слово прояснило суть: отбросить совесть, мораль, цивилизацию - тогда ради господства нордической расы, а теперь ради порабощения человечества под фальшивым флагом свободы и демократии.



Новые Воланды на арене глобального цирка провели серию подмен.



Первая: свободу и демократию, ради которых сражались и терпели жуткие муки подлинные герои и подвижники, подменили сначала на обязательный учет требований меньшинств, а затем на диктат их любых, самых нелепых и разрушительных пожеланий. Если же нет диктатуры меньшинств, это уже не демократия.



И из свободы слова сделали фетиш, отдав на откуп безграничному своеволию. Но культура и цивилизация - всегда ограничения, часто подкрепленные разумным законом.



Вторая: подмена природы угнетения. Отказ в удовлетворении любого своеволия теперь угнетение, которое должно быть свергнуто любой ценой. Это прежде ЛГБТ просили понимания и снисхождения. Теперь они диктуют большинству нормы гендерного прогресса, которые должны продвигаться буквально с детского сада. Твердо прокламируется: родители не могут вмешиваться в то, чему учат детей. Теперь за такие попытки в Штатах сажают.



Отказ в смене пола на основании субъективного представления о гендерной идентичности - преступление. Она должна быть реализована даже у людей с самыми серьезными ментальными проблемами. Помешательство не основание для отказа.



Третья: инверсия расового гнета. Белая раса теперь вечно несет вину за последствия работорговли. Для возмещения ущерба нужны сегрегация белых и репарации потомкам жертв работорговли.



Эти подмены складываются в жесткую догматику - те самые "правила", на которых явные и скрытые кукловоды Запада строят свой миропорядок. Миропорядок, оторванный от истории мировой культуры и цивилизации, лишенный чести, совести и справедливости.



Новых культуртрегеров даже не колышет, что они действуют по калькам тоталитарных сект и движений. Там ведь тоже любой ценой тащат к счастью и спасению. И тех, и других объединяет презрение к убеждениям простых людей. Право решать лишь у вершителей.



Налицо фундаментальный цивилизационный раскол. Враги - силы, стремящиеся силой, включая кассетные бомбы и террор, утвердить нормы идеологических догматов. Это ставит на сторону Зла и экстремистских выродков, оскверняющих имя мусульман, и адептов новой идеологии.



Нужно ясно понимать, что они не только наши враги. Они явная и непосредственная угроза великому цивилизационному наследию и развитию человечества. Они хотят лишить цивилизацию совести и морали - главного, что составляет человечность.



На стороне Добра все страны, народы и люди, верящие в дорогие им традиции, в право жить в согласии не с навязанными, а с собственными верованиями и убеждениями, самим прокладывать суверенную дорогу в Будущее.



Осознание того, что ныне лежит на весах, - меняет и цену, и критерии Победы.



Нас совершенно неслучайно втянули в Армагеддон на полях Украины, точнее, в основном на конституционной территории России. Наше благословенное Отечество в который раз оказалось на пути вселенского Зла.



Представляется, что причина в том, что в нашем культурном коде предельно высока планка "жить не по лжи", в согласии с тем, во что мы верим. Готовность отдать жизнь за то, что беззаветно любим. Вспомним припев "Прощания славянки": "Встань за Веру, русская земля". Вставали - и не раз. Недавно спасали христиан и правоверных мусульман в Сирии. Сейчас бьемся за братьев и сестер на Донбассе и в Новороссии, за судьбы России и мира.



Этот культурный код впечатан в наши души подвигами во имя любви Петруши Гринева, страданиями "униженных и оскорбленных", духовными поисками князя Болконского и графа Безухова. Метафора русской души - "Метель" Свиридова.



Зрители недавно признали "Любовь и голуби" лучшим фильмом о любви. Любви глубинного народа, о котором не принято говорить. Но он - фундамент нашей нравственности.



Даже мировая классика в отечественном прочтении оказывается поднятой на высочайшую нравственную высоту. Козинцев и Смоктуновский в "Гамлете" показали ее русскую меру.



В наш культурный код впечатана потребность говорить о смысле жизни, о самых ее глубинах. Не без родной сыворотки правды на кухне или в бане ведутся самые задушевные разговоры. Здесь говорит душа российской цивилизации. Границы русского мира провести легко - он всюду, где со своими говорят о главном.



Но и цивилизация для нас не пустое место. "Петра творенье" защитили, не постояв за ценой. Его завораживающая красота - наше наследие, которое мы будем защищать от новых варваров, сносящих там, у себя, неполиткорректные памятники.



Наша мировая миссия защиты человечности идет еще и от призыва миллионов, которые признают Россию главным очагом защиты традиционных ценностей, религиозной свободы. Все яснее слышно: "Россия! Спаси от дьявольской напасти". Вселенский патриарх Варфоломей, ясно понимая происходящее, конечно, пытается извратить этот призыв: "Россия создает традиционалистский интернационал". Симптоматично также, что Папа Франциск, заговорив о России, сразу же помянул величие русской культуры. Популярный комментатор Такер Карлсон говорит, что корень вражды к России - ее христианство. Процесс, как говорится, пошел.



Уклониться от этой миссии не в наших традициях.



Но миссию нужно начать с себя. Прежде всего нужно покончить с трусливым и суетливым изоляционизмом. Это путь пораженцев.



Великая по всем меркам культура не может бояться чужеродных влияний. Россия как раз пример, как наши гении доводили до немыслимого совершенства тренды мировой культуры.



Нашим трубадурам изоляционизма советую посмотреть, что читают люди в метро, что выставлено на прилавках в книжных магазинах, на рейтинг популярности фильмов. Их рецепты - путь к разрушению общественной консолидации - опоры не только победы в СВО, но и в нашей исторической миссии.



Наш культурный суверенитет построен не только на гордости за безусловное величие нашей культуры, но и на осознании ее исторической миссии. История распорядилась, что в России бережно сохранили и пестовали ценности подлинной Европы. Не зря внук великого европейца Пьер де Голль подписал обращение в защиту русской культуры. Солнце подлинной европейской культуры, освобожденной от извращений, подрывающих ее историческую сущность, снова взойдет на Востоке.



Но мировая миссия требует адекватных средств. Я уже писал, что точка опоры в построении нового мироустройства - БРИКС, наше в нем концептуальное влияние. Нужно сделать это объединение генератором нового мирового порядка через формирование международного права - права наций на суверенное развитие в соответствии с их верованиями и убеждениями.



Вряд ли возможно сразу перестроить весь корпус международного права, хотя дискуссия о его концептуальных основаниях крайне назрела.



Начать нужно с того, что просто вопиет: с защиты прав верующих и религиозных сообществ.



Огонь горящего Корана в Швеции не только обжег сердца многих верующих, но и осветил фальшь либеральных правовых норм. Призывы к насилию, угрозы убийства - преступления, спору нет. Но действия, оскорбляющие веру миллионов, причиняющие им глубокие нравственные, а зачастую и физические страдания, - по их закону не преступление.



То, что такое правосознание разрушает общественную мораль, опору цивилизованных государственных и общественных институтов, также не аргумент для адептов тоталитарной идеологии.



Создание нового мирового правопорядка нужно начинать с того, что объединяет страны и народы БРИКС, - с защиты святых чувств и верований. Здесь мало либерального видения - защиты прав на вероисповедание. Права верующих, безусловно, нужно защищать.



Но сегодня не менее важно защитить также внутренний мир верующих от оскорблений их заветных чувств. Это ведь чувства, которые, как показывает история, часто важнее самой жизни. Либералам это понимание чуждо, но без него право лишается души. В новом видении задач нам предстоит противостоять таким госдеповским инструментам, как, например, Международный альянс религиозных свобод (МАРС).



Пришла пора начинать разработку Всемирной конвенции защиты прав верующих и религиозных сообществ.



Для этого есть уникальный шанс. Россия приняла председательство в БРИКС. У нас есть и историческое, и моральное, и политическое право включить в повестку дня саммита вопрос о совместной разработке Всемирной конвенции, предложив ее концептуальные положения. У нас уже есть нужное законодательство. Сложилось правоприменение.



Саммит пройдет в Казани, символе межрелигиозного содружества в укреплении духовного и морально-нравственного фундамента России.



Государство, наш президент активно сотрудничают с гражданскими и религиозными кругами, высоко ценят их усилия в общественной консолидации, в упрочении общественной морали. И государство, и общество готовы сделать этот важный шаг в упрочение мирового порядка.



Звезды сошлись, время пришло и дало нам уникальный шанс.



Иосиф Дискин

доктор экономических наук, социолог Источник - МК

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