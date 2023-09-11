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В Узбекистане запланировали вдвое повысить тарифы на газ и электричество для предприятий
11:30 12.09.2023

Министерство энергетики Узбекистана предложило с 1 октября 2023 года повысить тарифы на электричество и природный газ для организаций и крупных промышленных предприятий. Проект соответствующего правительственного постановления будет находиться на общественном обсуждении до 23 сентября.

Документ предполагает поэтапное внедрение рыночных механизмов в топливно-энергетической сфере. Согласно инициативе Минэнерго, потребителей-юрлиц разделят на две группы. В первую входят Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты, Узбекский металлургический комбинат, структурные предприятия этих гигантов, а также бюджетные организации и насосные станции. Для них с октября тариф на электричество возрастет в 2,2 раза - с 450 ($0,037) до 1000 сумов ($0,082) за 1 кВт*ч. Стоимость природного газа для данной категории планируется увеличить в 2,7 раза - с 660 ($0,054) до 1800 сумов ($0,15) за кубометр.

Во вторую группу включены все остальные компании. Их ждет двукратное повышение тарифа на электричество - с 450 ($0,037) до 900 сумов ($0,074) за киловатт-час энергии. Газ подорожает для компаний в 2,3 раза - с 660 ($0,054) до 1500 сумов ($0,12) за кубометр.

При этом цены на коммунальные услуги для населения останутся без изменений: 295 сумов ($0,024) за 1 кВт*ч и 380 сумов ($0,031) за кубометр природного газа. Тариф на сжиженный газ для граждан также сохранится на уровне 1120 сумов ($0,092). Власти не станут менять стоимость ресурсов при определенных условиях, например, если в квартире не установлены счетчики.

Впрочем, 11 сентября на встрече с журналистами министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов рассказал, что тарифы для населения также будут повышены, но только с 1 мая 2024 года.

Это коснется цен на газ и электричество. Причем вероятно введение с указанной даты дифференцированного тарифа, предполагающего резкое увеличение расходов для тех, кто потребляет ресурсы больше установленной "социальной нормы".

"Например, цены повысятся для домохозяйств, имеющих бассейн, сауну и множество бытовой техники, то есть относительно богатых и самодостаточных домохозяйств. Сейчас 85% населения потребляет до 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Но количество электроэнергии, потребляемой остальными 15% населения, больше, чем у этих 85% населения", - пояснил чиновник.

По словам Мирзамахмудова, новый порядок будет действовать, только если власти обеспечат бесперебойную подачу электроэнергии в дома узбекистанцев.

"То есть, если цена вырастет, но снова произойдет отключение электроэнергии, это вызовет обоснованное недовольство населения. По этой причине в настоящее время мы ускоряем работу по увеличению генерации и модернизации сетей", - подчеркнул глава Минэнерго.

Министр уточнил, что цены на электричество для населения весной следующего года, скорее всего, увеличатся с 295 ($0,024) до 450-500 сумов ($0,040) за киловатт-час. Размер "социальной нормы" будет установлен позднее.

Говоря о либерализации тарифов на ресурсы, Мирзамахмудов отметил, что сейчас энергия закупается по рыночной стоимости, но продается внутренним потребителям гораздо дешевле. Из госбюджета ежегодно на нужды отрасли направляются субсидии в размере $3,4 млрд, но они неэффективны. Поэтому власти и решили изменить систему в соответствии с рынком, в частности, установив отдельные тарифы для крупных промышленных предприятий, прочих компаний и физических лиц.

- Последний раз цены на газ и электричество в Узбекистане повышались в августе 2019 года. При этом власти анонсировали повышение тарифов для компаний и с середины июля 2022-го, и с 1 апреля текущего года, но этого не произошло.

Источник - fergana
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