 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Встреча "двадцатки" в Индии: стрелка мирового барометра сдвинулась в сторону "ясно", - Д.Седов
11:31 12.09.2023

ДМИТРИЙ СЕДОВ

Встреча "двадцатки" в Индии: стрелка мирового барометра сдвинулась в сторону "ясно"

Сонный Джо – в ожидании "украинского бумеранга"

Завершившийся 10 сентября в Нью-Дели саммит G-20 принес коллективному Западу горькое разочарование. Вместо того чтобы подобно прошлогоднему саммиту на Бали осудить "российскую агрессию против Украины", участники этого форума выработали вполне конструктивную декларацию об урегулировании конфликта "с учетом интересов всех сторон". Хотя никакого чуда здесь не произошло. Представители Глобального Юга еще не забыли, каким образом на их территориях появлялись межнациональные проблемы и в какую цену они вылились. В той же Индии британские колонизаторы сначала произвольно разделили подконтрольную территорию на Индию и Пакистан, а затем "позволили" им провозгласить независимость. При этом остался не урегулированным вопрос о принадлежности княжества Кашмир, на которое претендуют могущественные соседи. Кашмир населен многочисленными племенами индуистов, мусульман, буддистов и т. д. и для того, чтобы отнести его к какой-либо державе, необходимо было организовать народные референдумы. Но этого не было сделано, и он остается проблемной территорией Индостана.

На самом деле, в уставе ООН существует твердая последовательность в логике обретения национальной независимости: сначала волеизъявление народа, а затем объявление о национальной независимости по результатам этого референдума.

Коллективный Запад планомерно и сознательно игнорировал эту логику, ведь в таком случае у него появлялись предлоги для вмешательства во внутренние дела зарубежных государств и учреждения марионеточных режимов. Но на саммите в Нью-Дели этот номер не прошел. Попытки США "украинизировать" ход встречи не нашли понимания у представителей Глобального Юга, и они повлияли на ее результаты. Немалую долю в этом процессе сыграла и деятельность российской делегации, которая привела к пониманию участниками той же шулерской логики Вашингтона. Обособление Украины от России в 1991 г. не сопровождалось внутренним референдумом, и это дало возможность натравить на русскоязычную часть Украины ее западенскую часть, вызвав гражданскую войну и вмешательство РФ.

Сонный Джо, он же президент США Байден, быстро смекнул, что его миссия провалилась и до окончания саммита, утром 10 сентября смотался во Вьетнам уговаривать "вьетконг" принять участие в осаде Тайваня. Будут ли уговоры столь же успешными, как пребывание в Нью-Дели, судить трудно, но в Вашингтоне царит разочарование. После вдохновляющего старта в 2022 г., когда под давлением США Генассамблея ООН приняла осуждающую РФ резолюцию, антироссийский баллон начинает спускать ядовитую накачку. Не исключено, что вскоре он превратится в пустой мешок и упадет на головы своих хозяев, как упал антиафганский мешок два года назад.

На Украине также пискнули, что в декларации саммита "гордиться нечем". Киев, видать, разочарован, что Глобальный Юг услышал в украинском кризисе не только заполошные речи Зеленского, но увидел и истинный трагизм складывающейся ситуации. Ведь ни для кого не стало тайной, что утратившая разум "команда Зе" обнюхала все возможности мобилизации на фронт украинских женщин и отложила намерения в сторону, услышав, что даже Адольф Алоизович этого не делал в последние дни рейха. Но уж коли мы заговорили об аналогиях, вспомнит наверное "команда Зе" о гитлерюгенде - немецких детях, которых фюрер безжалостно гнал на смерть. Не уподобится ли и местный фюрерок этому примеру, не сформирует ли свой гитлерюгенд, назвав его на рогульский манер как-то вроде "бобамолодь"? Ведь украинских детей тоже не очень жалко. Большинство из них будут русскими по крови. В таком случае участники саммита, подписавшиеся под вполне вменяемой декларацией, еще раз убедятся в своей правоте.

Ну а Вашингтону придется задуматься, стоит ли ждать, пока сдувшийся украинский мешок рухнет на голову? Может быть, найдутся варианты.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694507460


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