 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Байден упорно добивается внимания и встречи с Си, - Юкихиро Сакагути
11:32 12.09.2023

Nikkei Asian Review
Япония

Байден на G20 посвятил себя Китаю, оказывая давление на Си с целью проведения встречи на высшем уровне

Президент Байден использовал G20 в Индии как возможность оказать давление на Китай, чтобы тот согласился на проведение встречи на высшем уровне в ноябре, пишет Nikkei. Автор статьи уверен, что именно этого и добивается Вашингтон, и объясняет, почему это так важно для американской администрации.

Президент США Джо Байден на саммите "Большой двадцатки", завершившемся 10 сентября, сосредоточился на снижении влияния Китая. Поскольку Индия, исторически тесно связанная с Россией, председательствует на встрече и не может проводить жесткую политику в отношении Москвы, он использовал этот саммит как возможность оказать давление на Китай, чтобы тот согласился на проведение встречи на высшем уровне в ноябре, чего и добивается Вашингтон.

"Это - действительно крупная сделка. Важные инвестиции в ключевой регион". Вечером 9 сентября на встрече с премьер-министром Индии Нарендра Моди, посвященной инвестициям в инфраструктуру, Байден выразил свой восторг по поводу планов развития транспортных сетей на Ближнем Востоке и в других странах.

Правительство США возглавило инициативу "Экономический коридор Индия - Ближний Восток - Европа", о которой было объявлено 9 сентября и которая должна соединить Индию с Европой через Ближний Восток с помощью железнодорожных и морских транспортных сетей. Это не что иное, как контрмера против Китая, который усиливает свое влияние за счет экономического сотрудничества в рамках концепции широкомасштабной экономической зоны "Один пояс - один путь".

Комментарии американского лидера также свидетельствуют о его беспокойстве по поводу снижения своего авторитета. Иран и Саудовская Аравия, враждующие между собой, в марте достигли дипломатической нормализации при посредничестве Китая, оставив США в стороне. Не случайно, что концепция коридора приобрела четкие очертания после майского визита помощников Байдена в Саудовскую Аравию, отношения с которой стали напряженными из-за прав человека и других проблем.

Для противостояния Китаю, который пытается перестроить международный порядок, возглавляемый США, необходимо привлечь к сотрудничеству страны с формирующимся и развивающимся рынком, так называемый Глобальный Юг, который увеличивает свое присутствие в международном сообществе.

К США обратились не только страны с развивающейся экономикой, но и представители G7, которые заявили, что Вашингтону нужна стратегия, укрепляющая связи не только через такие ценности, как демократия и верховенство закона, но и через практическую пользу.

Именно поэтому помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что инфраструктурная помощь будет реализована и в других частях мира.

9 сентября США и ЕС также объявили о сотрудничестве в области развития инфраструктуры, включая прокладку железных дорог в африканских странах - Анголе, Замбии и Демократической Республике Конго. В этом же контексте Байден на саммите G20 объявил о намерении увеличить объем кредитов, предоставляемых международными институтами финансирования странам с развивающейся экономикой, на общую сумму 200 миллиардов долларов в течение десяти лет.

На полях саммита G20, на котором отсутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, Байден встретился с лидерами Бразилии, Индии и ЮАР, которые входят в БРИКС.

Индия, принимавшая встречу, и три страны, которые будут председательствовать в G20 (Бразилия - в 2024 году, ЮАР - в 2025 году и США - в 2026 году), подтвердили, что будут взаимодействовать с G20 как с важнейшей структурой международного экономического сотрудничества.

Сделав акцент на игнорировании G20 Китаем и Россией, Вашингтон вбил клин в отношения внутри БРИКС. В качестве рычага была использована и Индия, которая ведет борьбу за сдерживание Китая.

Нельзя сказать, что Ли Цян, номер два в Китае, которого Си направил на саммит G20 вместо себя, проявил свой авторитет на саммите. На пресс-конференции 10 сентября Байден сообщил, что он контактировал с Ли, но при этом заявил, что встречался с номером два в китайском руководстве, даже не назвав его имени.

Такое поведение свидетельствует о намерении Байдена выманить Си, который уже давно выражает готовность к прямому диалогу. В качестве места встречи рассматривается саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в США в ноябре. Его участниками станут страны Юго-Восточной Азии и другие развивающиеся экономики. Если Си снова не приедет, это может заставить международное сообщество задуматься о том, что влияние Китая уменьшается.

Учитывая внутриполитическую ситуацию, при которой и правящие, и оппозиционные партии, скорее всего, будут настроены резко против КНР, Байден, претендующий на переизбрание на пост президента в ноябре 2024 года, посчитал, что для стабилизации американо-китайских отношений необходимо общение между лидерами, чтобы избежать случайного военного конфликта.

Решение Си не участвовать в G20 было обусловлено его предположением о сложности достижения достаточных дипломатических результатов. Отношения с Индией, с которой есть пограничные споры, находятся на низком уровне. Не последнюю роль сыграло и то, что у Китая много внутренних политических проблем, в том числе вялая внутренняя экономика.

Руководитель Азиатско-Тихоокеанского отдела исследовательского Гудзоновского института Патрик Кронин отмечает, что организовать встречу с Си может оказаться сложнее, чем думают в США. По его мнению, она может быть обусловлена возможными уступками, которые приведут к улучшению ситуации в стагнирующей китайской экономике.

Отвечая 9 сентября на вопрос журналистов об отсутствии Си на саммите G20, Байден заявил: "Я хотел бы, чтобы он приехал". Утром 10 сентября, не дожидаясь окончания саммита, он покинул Индию, где провел 40 часов, и отправился во Вьетнам - свой следующий пункт назначения.

Автор: Юкихиро Сакагути (Yukihiro Sakaguchi)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694507520


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