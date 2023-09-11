От лозы до пиалы. Выставки достижений винного хозяйства Туркестана. Часть третья

11:35 12.09.2023 АЛЕКСАНДР ГАЛАК



Продолжение.



Первый опыт проведения выставок в Туркестане датирован 1871 годом. В Ташкенте состоялась Выставка сельскохозяйственных достижений, где наглядно можно было увидеть успехи этого развивающегося сектора экономики. Мероприятие провели по указанию генерал-губернатора края Константина Петровича фон Кауфмана.



Самарканд покоряет Ташкент



Осенью 1885 года Туркестанский отдел Российского общества садоводства открыл в Ташкенте сельскохозяйственную выставку. Она прошла настолько хорошо, что по желанию генерала-губернатора Туркестана мероприятие получило статус ежегодного.



В 1886 году Туркестанская выставка проходила, по обыкновению, в центральном парке Ташкента. Одна из площадок была заставлена павильонами промышленников края, которые не поскупились на то, чтобы представить зрителю свои изделия в изящном виде. Местные виноделы порадовали посетителей разнообразной продукцией, их павильоны были настолько оригинальны и красивы, что трудно было отдать кому-либо из них превосходство.



Фирма Ивана Первушина ежегодно выделывала до 5000 ведер вина (ведро как единица измерения объема жидкостей составляет около 12,3 литра. - Прим. "Ферганы"), и только в первый раз, в 1886 году, 1000 ведер из них были проданы в Москву. Купец Николай Иванов разводил европейские и крымские сорта винограда, распространяя их по всему краю между русскими и местными жителями. В выставке приняли участие и три винодела из Самарканда: Дмитрий Филатов, а также предприниматели Павлыго и Гебергауер. Первый из упомянутых промышленников уже тогда изготавливал до 9000 ведер в год на сумму около 60 тысяч рублей. Всем пророчили выход в ближайшее время на рынки Семиречья и Западной Сибири.



"Рядом с павильоном Н. И. Иванова, красовался (в буквальном смысле этого слова) изящный, легкий павильон Д. Л. Филатова. Наверно, каждый из посетителей выставки любовался этим резным, ажурным павильоном-беседкою, который может составить украшение самого богатого сада. Внутри павильон был занят изделиями промышленной деятельности Д. Л. Филатова; самаркандскими винами, табаком и папиросами. На одном из мраморных столиков павильона лежала рукопись; ''Описание самаркандских сортов винограда'', весьма почтенный труд г. Пороховского, главного садовника и винодела на плантациях и винодельческом заводе Д. Л. Филатова. Заметим, что труд г. Пороховского, украшенный хорошо исполненными рисунками, есть первое вполне научное сочинение о туркестанском винограде. Мы слышали, что г. Филатов намерен издать его", - писал Николай Маев в книге "Туркестанская выставка 1886 года".



В 1887 году по отзывам экспертов Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки, проходившей в Екатеринбурге, ташкентские вина Николая Иванова и самаркандские вина Дмитрия Филатова были отнесены к высоким сортам десертных вин, обещающим широкий сбыт.



В 1891 году бывший винодел Филатова Петр Пороховский приобрел себе участок в селении Лялазар и открыл самостоятельное хозяйство по выделке хорошего вина в Самарканде. Вскоре его примеру последовал и другой специалист - Дмитрий Толочинов. Количество предприятий стало расти, и помимо русских виноделов свои хозяйства в Самарканде и Каттакургане стали открывать армяне.



В 1901 году в Самаркандской области действовало 28 винодельных заводов.



Из всего объема вина только часть продавали в Самарканде. В 1894 году из полученной 71 тысячи ведер этого напитка в Бухару и Закаспийскую область было вывезено по железной дороге 17 300 ведер, а в Сырдарьинскую и Семиреченскую области - 10 000 ведер. При еще имеющихся недостатках в виноделии дегустаторы высоко отзывались о местной продукции.



Качество многих вин хоть и не было отработано до необходимого уровня, но отдельные марки впечатляли своими вкусовыми особенностями. Почти у каждого из местных мусульман-виноградарей имелись свои скромные заводики, которые выделывали патоку-бекмес и мусаллас. Несколько позже возникла идея по производству виноградной водки, так как в урожайные годы имевшемуся в избытке дешевому сырью надо было найти применение. Правда, плохая очистка и дистилляция местных водок уступала по качеству привозимым из России "конкурентам".



Столица туркестанского виноделия



Научное изучение виноградарства Туркестана началось только в 1895 году, когда в край для оценки уровня местного сельского хозяйства был командирован специалист Аршак Исаакович Шахназаров. Особое внимание он уделял культуре выращивания винограда. Приступив к изучению ассортимента местных сортов лоз, распространенных в Туркестане, он описал их свойства и характеристики.



В декабре в "Туркестанских ведомостях" (№ 92) появилась заметка, что в 1895 году Самаркандскому статистическому комитету было ассигновано 750 рублей на издание статей по виноградарству и виноделию. Немало усилий по популяризации данного направления сельского хозяйства приложил губернатор Самарканда граф Николай Яковлевич Ростовцев, который заботился о производстве в городе вин высокого качества. Вскоре в свет вышел труд Николая Вирского о самаркандском виноделии. Ростовцев же обратился в Магарачскую лабораторию при Никитском ботаническом саду с просьбой провести анализ туркестанских вин, а также оценить образцы почвы, используемой под виноградники.



Необходимо упомянуть, что в 1894 году по случаю приезда в Самарканд министра земледелия Алексея Сергеевича Ермолова в Ивановском парке была устроена Выставка сельского хозяйства и промышленности, где для показа высокому гостю было собрано все лучшее, что производила область. Раздел виноградарства и виноделия отличался полнотой и разнообразием, в особенности павильон Дмитрия Филатова, в котором были выставлены новейшие машины и демонстрировался весь процесс изготовления напитка. Фирмы остальных предпринимателей - Петра Пороховского, Дмитрия Толочинова и Николая Иванова - экспонировали только вина и виноград.



К 1895 году главными центрами виноделия Туркестана становятся Самарканд, Каттакурган, Маргелан (так раньше писали название города Маргилана в Ферганской области. - Прим. "Ферганы"), Ташкент, Андижан и Коканд. Общий объем собираемого винограда по Российской части Туркестана составлял не менее 10-12 млн пудов (старорусская мера веса, равная примерно 16 кг. - Прим. "Ферганы"), из этого количества около 70% приходилось на Самаркандскую область. Здесь же выжималось и самое большое количество вина. Только у одного Филатова в подвалах отстаивалось около 100 000 ведер. Ежегодно у него вырабатывали до 12 000 ведер, у Пороховского - 6000, у Толочинова - 4000, у всех остальных вместе взятых - около 10 000 ведер.



По примеру Филатова к этому времени все крупные виноделы региона уже обзавелись европейскими сортами лоз. Всего по Самарканду выжимали около 32 000 ведер вина, не считая мелких кустарных производств. Количество винограда в области, используемого для выделки напитка, в 1894 году составляло 71 000 пудов, на винокурение - 263 243 пуда.



Отличительной особенностью вина, выпускаемого в Туркестане, было то, что оно изготавливалось без всякой примеси - из чистого виноградного сока. На всей территории края под виноградарство отдавали довольно обширные площади земли - около 15 000 десятин.



Для дальнейшего успешного развития отрасли первым условием было открытие новых рынков сбыта. Но при всех плюсах местных вин им было трудно конкурировать с продукцией Кавказа, Крыма, Дона и Бессарабии, так как расходы на доставку напитка на дальние расстояния значительно увеличивали его стоимость.



Успешные гастроли



В 1896 году на ежегодной Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде Среднеазиатский отдел показал, что он делает серьезные успехи. Павильон был представлен 12 участниками, состязавшимися в подобном конкурсе впервые. Шестеро из них были удостоены наград, хорошую оценку экспертов получило и вино Дмитрия Филатова "Чарас" из местного винограда. Кстати, среди членов Комиссии по дегустации был Михаил Александрович Ховренко - исполняющий обязанности химика-винодела в Императорском Никитском саду в Крыму, которым позже сыграет особую роль в виноделии Узбекистана.



В 1907 году в России для объединения всех направлений и оперативного решения вопросов отрасли создали единую структуру - Комитет виноградарства и виноделия. К этому времени средняя годовая урожайность Самаркандской области составляла 5,2 млн пудов винограда, из которых более половины шло на сушку и выделку кишмиша, экспортируемого за пределы Туркестана, а остальная его часть - на виноделие и винокурение.



И еще немного статистики. В 1906 году в Самаркандской области было выделано 300 000 ведер виноградного вина, 89 000 ведер виноградного спирта и 36 000 ведер коньячного спирта. В регионе, где была принята низкая расстилочная формировка куста, виноград созревал так рано, что здесь уже с середины августа начинался сезон виноделия.



"Туркестанские вина были слишком экстрактивны, тяжелы и имели землистый привкус. Ликерные же вина, приготовленные надлежащим способом, получались высокого качества". (Ежегодник Главного управления земледелия и землеустройства за 1907 год. С-Петербург. 1908 год издания. "Современное положение виноградарства и виноделия в России").



К 1909 году площади виноградников во всем Туркестане достигли 19 880 десятин земли, на Самаркандскую область приходилось 11 265 десятин. Столь значительная площадь ясно свидетельствует о том важном значении, которое имел виноград для края. Со времени присоединения этих территорий к России спрос на данную культуру постоянно возрастал, требуя выделения дополнительных участков.



Виноград, считавшийся прежде малоценным продуктом, поднялся в цене в несколько раз - с полутора до пяти рублей за десять пудов.



К этому времени в Самарканде получил распространение еще один вид деятельности, главным образом связанный с выделкой сухого белого вина. Предприниматели, не имея ни своих виноградников, ни подвалов, изготавливали вино из местного винограда, устраивая производство в легких сарайных постройках, где оно успевало хорошо выбродить до первых осенних холодов. Невыдержанное и вовсе продавали за пределы Туркестанского края. Свежевыбродившее вино подвергалось спиртованию и вывозилось в европейскую Россию. Таким образом виноделы снабжали тамошние фирмы, которые торговали вином под марками крымских и кахетинских предприятий, скрывая их истинное происхождение.



***



Осенью 1909 года в честь 25-летия Туркестанского общества сельского хозяйства в Ташкенте была устроена Юбилейная выставка. Она открылась в центральном городском саду в присутствии туркестанского генерал-губернатора Александра Васильевича Самсонова и многочисленных гостей. Цель мероприятия - наглядно показать, каких успехов в развитии сельского хозяйства и промышленности добились за прошедшие годы предприниматели края. Плодоводческий и винодельческий отделы были на выставке одними из самых интересных.



Особое место на ней занимал раздел виноградарства и виноделия. Учитывая значимость развития данного направления как относительно молодого предприятия, власти задумались о приглашении сюда опытного эксперта. Это послужило главным мотивом для ходатайства Туркестанского общества сельского хозяйства перед российским департаментом земледелия о командировании в Туркестан его старшего специалиста по виноградарству и виноделию, одного из лучших знатоков в этой области, ассистента Московского сельскохозяйственного института, профессора Михаила Ховренко. К тому времени он уже много лет изучал вина Крыма и Кавказа, разрабатывая научные основы процесса и занимаясь составлением соответствующих трудов по этому хозяйству в России.



Продолжение следует.



Александр Галак Источник - fergana

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