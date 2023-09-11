Песнь о батырах из Джамбула, - Данияр Ашимбаев

11:36 12.09.2023 Песнь о батырах из Джамбула



Почему-то Жамбылская область у экспертов считается "скучным регионом", хотя новейшая история региона была весьма насыщена событиями. Не будем забывать и том, что Жамбылская область является источником регулярной поставки кадров в центр.



Область возникла относительно недавно, в 1940 году, путем выделения районов из Алматинской и Южно-Казахстанской областей. Ранее область также не была автономной, входя в состав Сырдарьинской и Семиреченской губерний. Как бы то ни было, возникновение новой области, с границами и администрацией быстро привело к "джамбулизации" местного менталитета и элит. Социальная мобильность вроде как осталась в Чимкенте и Алма-Ате, но кадровый вес Джамбула в республиканской элите исправно нарастал. Есть мнение, что это следствие политики сверхвлиятельного некогда Асанбая Аскарова, и последующие волны шли уже по проторенной дороге.



Как бы ни было, новейшая история области начинается с главы региона – Омирбека Байгельди (в те годы – Умирбека Байгельдиева), который в феврале 1992 года был назначен главой областной администрации.



Впрочем, на тот момент областью он уже руководил некоторое время.



Кадровый рост Байгельди был очень быстрым даже по перестроечным временам. Так, 1990-й год он встретил первым секретарем Курдайского района партии. В январе он стал еще и председателем райсовета, в марте – депутатом Верховного Совета, в апреле – председателем облисполкома, в июне-июле возглавил обком партии и облсовет в возрасте 51 года. Осенью 1991 Назарбаев даже выдвигал его в спикеры Верховного Совета, но, видя недовольство депутатов, Байгельди от повышения отказался. Чем объясним его быстрый кадровый рост – непонятно.



Областью руководил он очень уж ровно, баланс держал. Можно разве что вспомнить, что один из его замом был снят с работы лично президентом, а один из районных руководителей случайно погиб от рук бандитов.



Осенью 1995 года Байгельди забрали советником президента, а затем он стал первым спикером Сената (закрыв, тем самым, старый гешефт). На 2-й срок он стал вице-спикером, затем ушел в историческое мифотворчество.



Область вместо него возглавил 52-летний Амалбек Тшанов – строитель, депутат Верховного Совета, глава Шымкента, снова депутат, министр строительства. С местными элитами он, мягко говоря, не поладил. Не прошло и полгода, как вокруг Тшанова разгорелась информационная война. Акима обвиняли в трайбализме, сокрытии судимости, завозе кадров из Шымкента, коррупции. Тшанов ожесточенно сопротивлялся, судился. Область трясло и от разборок, и от приватизационного передела, особенно в фосфорной промышленности. Каратау и Жанатас гремели тогда на всю страну – как много позже Жанаозен.



В начале 1998 на Тшанова поступила очередная жалоба. Центр немного затянул, но история была опубликована в "Казахстанской правде". На следующий день акима отправили в отставку, и область возглавил 48-летний Сарыбай Калмурзаев, бывший глава Госкомимущества, 4 месяца назад ставший главой администрации президента.



Коренной джамбулец и весьма жесткий руководитель Калмурзаев привез с собой алматинский десант (в котором можно назвать ставшего замом акима бизнесмена Бакытжана Сагинтаева – зятя еще одного влиятельного джамбульца – бывшего секретаря ЦК, вице-премьера, а в те годы председателя бюджетного комитета Мажилиса Каратая Турысова).



Калмурзаев несколько угомонил местные страсти и через год вернулся в столицу в качестве главы администрации президента.



Назарбаев не стал экспериментировать с местными кадрами и бросил на регион 48-летнего сверхлояльного алматинца Серика Умбетова, который в свое время дослужился до поста акима Алматинской области, "съел" Талдыкорганскую область, но в конце 1997 года был вынужден уступить пост Нуркадилову, у которого работал первым замом. Насколько можно судить, ему пообещали первый подходящий регион. Таковым оказался Джамбул (точнее – Жамбыл, как в 1993 стала называться область; областной центр в 1997 переименовали в Тараз).



Весной 2004 года Умбетова перевели министром сельского хозяйства, затем он снова побывал акимом Алматинской области, сменил Калмурзаева в качестве управляющего делами президента, потом стал простым депутатом и ушел на пенсию. Серика Абикеновича даже иногда называли потенциальным наследником Назарбаева, но харизмой он особо не обладал, работал вроде без скандалов и косяков, но в памяти толком не отложился.



Акимом области стал 51-летний Борибай Жексембин – местный уроженец, много лет проработавший в руководстве Жезгазганской области, затем – в администрации президента, а с приходом Умбетова ставший его замом по сельскому хозяйству. Проработал он акимом долгие пять с половиной лет, но от своего предшественника принципиально не отличался.



После отставки его отправили послом в Узбекистан, а регион достался 47-летнему Канату Бозумбаеву. Он поработал помощником мэра Алматы Шалбая Кулмаханова, затем дорос до вице-президента "КазТрансОйла", вице-министра энергетики и президента "KEGOC". Считается протеже Касым-Жомарта Токаева. В 2007 возглавил "Самрук", ввязавшись в сложную аппаратную игру. Через год он был вынужден вернуться в "KEGOC", откуда и оказался мобилизован в акимы. Руководителем оказался достаточно энергичным, хотя долго привыкал к госслужбе. Проработал 4 года и ушел в Павлодарскую область, а в Таразе обосновался его прежний зам 58-летний Карим Кокрекбаев, обладатель достаточно вычурной биографии.



Кадровый железнодорожник, в свое время дорос до главы Алматинской железной дороги, откуда возглавил аэропорт Астаны, был акимом Мойынкумского района, вице-министром экологии и главным инженером КТЖ, откуда был переведен замом к Бозумбаеву. Акимом он просидел стандартные четыре года. Полтора года был послом в Кыргызстане, затем возглавил "Казселезащиту" и уже там был задержан.



Новым акимом стал почти ветеран – 55-летний Аскар Мырзахметов, бывший министр сельского хозяйства, посол в Узбекистане, аким ЮКО, первый зампред "Нур Отана", снова глава МСХ, вице-премьер и председатель земельной комиссии, даже лауреат Госпремии в области архитектуры и искусства, но больше известен как старший брат Аблая Мырзахметова. Ничего особенно плохого или хорошего про него, как и большинство его предшественников, сказать нельзя.



Работа его продлилась короче, чем у остальных. Кордайские события (нападение на дунганские села в рамках борьбы за трафик контрабанды) завершили его карьеру.



И в феврале 2020 года акимом Жамбылской области стал 67-летний Бердибек Сапарбаев, для которого этот регион стал уже пятым в карьере (Кызылорда, Шымкент, Усть-Каменогорск, Актобе) – не считая руководства правительственным аппаратом, таможней, министерством труда и должностью вице-премьера. Сапарбаев, безусловно, был одним из наиболее опытных управленцев в стране, способным руководить практически всем, но годы уже брали свое. Он несколько успокоил национальную сферу, но тут на страну обрушились короновирус, карантин и режим ЧП, в ходе которых акиматы проявили потрясающий уровень административного зуда. Сапарбаев как бы возглавил процесс разработки и создания пресловутой казахстанской вакцины и даже сам ей вакцинировался, но с производственной базой (как, впрочем, и популярностью к населения) как-то не заладилось. Затем грянули январские события, в которых аким показал себя хорошо, а силовики плохо. Начальник ДВД покончил с собой (в 1997-м так уже поступил один из его предшественников).



В апреле 2022 года Сапарбаев ушел на заслуженный отдых. Его сменил 55-летний Нуржан Нуржигитов, бывший руководитель управления сельского хозяйства, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования, аким Байзакского района, заместитель акима области. Опыта работы в центре он не имел, что было редкостью для областных руководителей.



Тем не менее, полтора года он проакимствовал, проходил через процедуру альтернативного переутверждения и под занавес столкнулся с дефицитом воды, после чего стал министром водных ресурсов и ирригации (что вызвало множество ироничных комментариев).



Область возглавил 46-летний министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Читатель уже обратил внимание, что должность акима Жамбылской области и главы МСХ практически взаимозаменямы. Если в XX веке Минсельхоз в основном обменивался кадрами с северными областями, то в XXI – в основном с южными.



Хотя, справедливости ради, отметим, что Жамбыл – это не только овощи-фрукты. Это – фосфор, уран, золото. Это – энергетика, микробиология, логистика и оборона (целая танковая дивизия). В общем, более чем диверсифицированный регион. В то же время – депрессивный, хронический реципиент бюджета и, что называется, трудоизбыточный, зато без шымкентского нытья.



Вернемся к новому акиму. Его биография, как не сложно заметить, это калька с биографии премьера и главного джамбульца Алихана Смаилова. Карашукеев работает в его команде не один десяток лет – в статистике, Минфине, "КазАгро", администрации президента. В июле 2021 года возглавил Минсельхоз, где особых успехов не достиг, но и в скандалы не попал.



Прежние акимы Жамбылской области сидели по 4 года, последние – по 2. Отсюда и перспективы Карашукеева вполне можно просчитать. Также можно и спрогнозировать, что в историю новый аким ничем особо выдающимся, скорее всего, не прославится.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Ашимбаев Данияр Источник - Turanpress.kz

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