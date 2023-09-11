Китай рассказал о приговоренном к пожизненному сроку американском шпионе: устраивал "медовые ловушки"

11:40 12.09.2023

Гражданин США в течение десятилетий работал на спецслужбы Соединенных Штатов



Пекин утверждает, что гражданин США, пожизненно заключенный в тюрьму в Китае, был дипломированным шпионом, который работал нераскрытым на американские спецслужбы в течение десятилетий.



Китайские власти утверждают, что американский гражданин, приговоренный к пожизненному заключению в Китае ранее в этом году, является дипломированным шпионом, который работал на американскую разведку более трех десятилетий. Пекин наращивает кампанию, предупреждающую граждан остерегаться иностранного шпионажа, отмечает CNN.



Джон Шинг-Ван Люн, 78-летний гражданин США, который также постоянно проживает в Гонконге, был приговорен китайским судом в мае к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже.



В то время китайские власти не предоставили никаких подробностей о его деле, за исключением того, что он был задержан сотрудниками государственной безопасности в апреле 2021 года.



Спустя несколько месяцев после вынесения приговора Министерство государственной безопасности Китая заявило в понедельник в посте в социальных сетях, что Люн был завербован американскими спецслужбами в 1989 году и получил "медаль за заслуги" за собранный им большой объем разведданных.



Министерство госбезопасности обвинило Люна в шпионаже за китайскими дипломатами и китайскими официальными лицами, посещающими США, в том числе путем заманивания чиновников в прослушиваемые отели и использования так называемых "медовых ловушек" (т.е. сексуальных связей) для их шантажа.



Власти предоставили минимальную информацию о Люне, когда объявили, что в мае он был пожизненно заключен в тюрьму. Согласно тогдашнему заявлению суда, он был арестован органами государственной безопасности в апреле 2021 года.



Дела, связанные со шпионажем – широким и расплывчато сформулированным обвинением – обычно рассматриваются за закрытыми дверями в Китае, где в судебной системе процент вынесенных обвинительных приговоров превышает 99,9%, отмечает CNN.



В предыдущем заявлении по Люну Госдепартамент США заявил, что ему "известно о вынесении приговора гражданину США в КНР (Китай) по обвинению в шпионаже".



"Когда гражданин США задерживается за границей, департамент работает над предоставлением всей необходимой помощи, включая соответствующий консульский доступ", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.



Пекин и Вашингтон усилили обвинения в шпионаже друг против друга после того, как споры вокруг предполагаемого китайского разведывательного воздушного шара, сбитого США, еще больше обострили напряженность в начале этого года, напоминает CNN. В последние месяцы Пекин также активизировал усилия по противодействию предполагаемым иностранным угрозам и активизировал призывы к обычным гражданам оказывать помощь в усилиях по выявлению шпионов.



В августе Министерство государственной безопасности КНР предприняло беспрецедентный шаг, запустив публичную учетную запись в WeChat, чрезвычайно популярном китайском приложении для обмена социальными сообщениями, которое насчитывает более 1 миллиарда пользователей. В последующие недели министерство использовало платформу, чтобы неоднократно призывать общественность сохранять бдительность и сообщать властям о подозрительных действиях.



Министерство обнародовало два недавних случая, когда граждане Китая были обвинены в шпионаже в пользу ЦРУ после того, как были завербованы во время проживания за границей.



Очевидный пропагандистский блицкриг произошел всего через несколько недель после того, как директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что его ведомство "добилось прогресса" в восстановлении своей шпионской сети в Китае после серьезных неудач десятилетней давности.



CNN ранее сообщал, что Люн был ветераном-лидером нескольких пропекинских группировок в районе Хьюстона, который в течение многих лет общался плечом к плечу с высокопоставленными китайскими чиновниками. В Китае государственные СМИ превозносили его как "выдающегося представителя" "патриотически настроенных" китайцев за рубежом за содействие обменам между США и Китаем.



В своем посте в WeChat китайское разведывательное агентство заявило, что "патриотическая" деятельность Люна была средством получения доступа к разведданным. В сообщение утверждалось, что США предоставили финансирование Люну для занятия руководящих должностей в многочисленных зарубежных китайских ассоциациях, чтобы повысить его авторитет, и для поездок в Китай для проведения благотворительных мероприятий, чтобы укрепить его имидж "патриотического филантропа".



"С помощью этой маскировки Люн получал инструкции от спецслужб США осуществлять шпионскую деятельность против нашей страны в крупном масштабе", - заявили в министерстве госбезопасности КНР.



В сообщении утверждалось, что Люн работал американским информатором более трех десятилетий, начиная с 1989 года. Далее в посте подробно описывались методы, которые Люн якобы использовал для сбора разведданных в течение этого времени, включая сближение с китайскими дипломатами во время обедов, праздничных мероприятий и мероприятий в зарубежных китайских ассоциациях.



Министерство также утверждает, что Люн внимательно следил за визитами китайских официальных лиц в США и сообщал о них своим кураторам.



"Следуя планам, изложенным американской стороной, Люн должен был водить их в рестораны или отели, где американские спецслужбы заранее установили оборудование для наблюдения для получения разведданных", - утверждалось в сообщении. – Он даже устраивал медовые ловушки в попытке скомпрометировать наших сотрудников и спровоцировать дезертирство".



Последние обвинения против Люна из Китая поступили на той же неделе, когда предполагаемый скандал с китайским шпионажем потряс британскую политику, подчеркивает CNN.



Двое мужчин были арестованы в соответствии с британским законом о государственной тайне на фоне сообщений о том, что парламентский исследователь, предположительно имеющий связи с высокопоставленными политиками Консервативной партии, включая министра безопасности Тома Тугендхата, был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Пекина.



В воскресенье премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он выразил "очень сильную обеспокоенность" премьеру Китая по поводу потенциального китайского влияния на британскую демократию после того, как сотрудник парламента был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Пекина.



Посольство Китая в Лондоне отвергло обвинение в шпионаже как "полностью сфабрикованное".



Андрей Яшлавский