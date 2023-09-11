Китай поможет России пережить санкции Запада

11:41 12.09.2023

Компании Поднебесной уже доминируют на многих рынках



Дмитрий Капустин



Китай и Россия все крепче привязываются друг к другу. В преддверии новой встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина появилась весьма обнадеживающая статистика: двусторонняя торговля выросла с января по июль на треть, превысив $134 млрд.



Согласно данным Главного таможенного управления, экспорт Китая в Россию увеличился на впечатляющие 73% и составил $62,5 млрд, в то время как импорт российских товаров и услуг прибавил 15%, составив $71,5 миллиарда.



В торговых отношениях Китая с другими странами наблюдается спад. Товарооборот между США и КНР сократился на 12,3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув к концу августа отметки в $438,1 млрд По итогам 2022-го он составлял 759,427 млрд долларов.



Россия и Китай поставили перед собой цель увеличить двусторонний товарооборот до $200 млрд в 2024 году на фоне эскалации напряженности в отношениях с Западом. Дорожная карта была одобрена по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.



Вусала Аббасова: санкции только сблизили Пекин и Москву



Россия - мишень для американских санкций еще с 2014 года. Китай же столкнулся с санкциями лишь в 2018-м, в президентство Дональда Трампа. Вашингтон придумывал все новые причины для торговой войны: напряженность вокруг Тайваня, промышленный шпионаж, протекционизм.



Американские санкции только сблизили Пекин и Москву, говорит экономический обозреватель Вусала Аббасова. На этом фоне ускорился взаимный отказ от использования американского доллара в пользу ведения бизнеса в национальных валютах.



Сейчас Китай - крупнейший торговый партнер России. Причем сохраняет эти позиции 13-й год подряд, в то время как РФ входит в число 20 крупнейших торговых партнеров Китая. В настоящее время его доля в международной торговле России составляет 22%. Вторая по величине экономика мира преимущественно экспортирует электромеханическую продукцию, а импортирует нефть, уголь и пиломатериалы из России.



Если геополитическая ситуация между Пекином и Вашингтоном не улучшится, Россия может превзойти США в качестве ведущего торгового партнера Китая к 2030 году. При условии сохранения нынешних темпов роста, конечно.



Китайцы захейтили Lenovo и DiDi, пожелавших уйти из России



Китайские компании, несмотря на санкции, продолжают работать с Россией: американцы используют это, чтобы вводить вторичные санкции. 3HC Semiconductors и King-Pai Technology пострадали в том числе из-за того, что продолжали работать в нашей стране. Как сотни, тысячи других компаний из КНР. В отличие от своих западных коллег, рвать отношения с Россией китайский бизнес не собирается. Причем многие корпорации даже нарастили присутствие на нашем рынке, воспользовавшись бегством западных конкурентов.



Китайский бизнес адаптировался за 8 лет работы в условиях санкций: везде, где это возможно, компании используют краткосрочные выгоды российского рынка. В отличие от Запада, на них не давит токсичное общественное мнение, требующее "запретить Россию". И даже напротив!



По меньшей мере два китайских технологических гиганта - Lenovo и DiDi - столкнулись с массовой негативной реакцией в соцсетях после того, как стало известно, что они планируют покинуть Россию в 2022 году. Обе компании остались (правда, DiDi спустя год с российского рынка все же ушла, не выдержав конкуренции).



Китайские автомобили скоро займут 40% российского рынка



На российском автомобильном рынке доминируют китайские бренды. К началу 2023 года в России осталось только 14 из 60 автомобильных брендов: 11 китайских и 3 местных. В марте было объявлено о создании Ассоциации китайских автопроизводителей, которая поможет выходу на российский рынок новых марок.



По словам Бориса Титова, сопредседателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, ожидается, что ассоциация также поможет снизить нетарифные барьеры на импорт для китайских производителей и облегчит локализацию их производства в России.



В 2022 году на китайские модели приходилось 20% продаж новых автомобилей. Немалый рост по сравнению с примерно 6% в 2021 году. А до конца нынешнего года китайские бренды займут уже 40%. Выходят на российский рынок, как минимум, два новых бренда: Hongqi (премиальный, предназначенный только для китайской номенклатуры) и Omoda (дочерняя компания Chery, созданная специально для России).



Уход из России Apple и Samsung развязал китайцам руки



Китайские производители с конца 2022 года доминируют в сегментах стиральных машин, холодильников, ноутбуков и смартфонов. Эти отчеты согласуются с данными по экспорту из Китая; стиральных машин, например, в прошлом году завезли в РФ на треть больше.



Производство локализуется и в России. Компания Haier, ведущий производитель бытовой техники, достраивает в России уже четвертый завод. Причем китайцы получили льготное финансирование по линии ВЭБ.



Бегство Apple и Samsung с российского рынка гаджетов открыло его для китайских компаний. Теперь две трети рынка сообща контролируют Xiaomi, Realme и Tecno. В этом списке нет Huawei, которая, пожалуй, единственная из крупных китайских технологических компаний покинула российский рынок. При этом на ее долю приходится, скажем, треть всех базовых станций в России. Сказалось, видимо, то, что Huawei (в отличие, например, от Xiaomi) уже находится под многими западными санкциями. Не захотели больше рисковать.