Панда-дипломатия Китая. Медведи - проводники внешнеполитических интересов Пекина

11:43 12.09.2023

Недавно в отношениях России и КНР состоялось беспрецедентное событие: большие панды (также известные как "бамбуковые медведи", кит. 熊猫) Жуи и Диндин, живущие в Московском зоопарке с 2019 года, обзавелись потомством. Рождение новой панды всегда привлекает внимание как специалистов, занимающихся их изучением, так и политиков, не упускающих возможности использовать редкое событие как демонстрацию успеха партнерства с Китаем. Ведь большая панда - посланник КНР, ключевой элемент уникальной практики, получившей название "панда-дипломатия" (熊猫外交). Подробнее - в материале Владимира Нежданова.



Панда-дипломатия: исторический вопрос



Большая панда не могла не стать животным, символизирующим Китай, ведь ареал ее обитания ограничен восточными хребтами Сино-Тибетских гор, превращая это милое животное в коренного жителя Поднебесной.



Наиболее ранним упоминанием дарения панды в качестве дипломатического подарка выступает отправка императрицей У Цзэтянь двух бамбуковых медведей в 685 году н. э. в дар Японии. Интерес западного мира к большой панде связывают с именем французского католического миссионера и зоолога Д. Армана, ставшего в XIX веке первооткрывателем большой панды для европейской науки.



Таким образом, по-настоящему глобальная известность пришла к бамбуковым медведям лишь во второй половине XIX века.



В 1941 году правительство Китая направило двух панд в Зоопарк Бронкса (США). Панды выполняли настоящую дипломатическую миссию, демонстрируя союз Китая и США во Второй мировой войне.



Основание КНР в 1949 году привело к расцвету панда-дипломатии. Председатель Мао Цзэдун в 1950-е годы направлял панд в качестве подарков своим союзникам - СССР и КНДР.



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С 1952 по 1982 год в качестве государственных подарков КНР направила в общей сложности 23 панды, поселившихся, кроме Москвы и Пхеньяна, в зоопарках Великобритании, Германии, Испании, Мексики, США, Франции и Японии.



В начале 1980-х годов Пекин изменил практику панда-дипломатии. Рубежом стал 1984 год, когда большая панда была признана исчезающим видом.



Проблема, однако, оказалась коммерчески выгодной: панды перестали выступать "подарком" Китая, став предметом аренды.



По одним оценкам, аренда одной панды обходится в около 1 млн долларов в год, по другим - около 600 тыс. долларов в год. Тем не менее присутствие панды в зоопарке обеспечивает рост туристической привлекательности и увеличение количества посетителей, что, в свою очередь, обеспечивает окупаемость таких вложений. Как следствие, изменение в панда-дипломатии не стало причиной ее затухания.



Наконец, еще одной вехой в панда-дипломатии стал 2008 год, когда Сычуаньское землетрясение причинило значительный вред местам обитания панд. Китаю пришлось искать новый дом для порядка 60 особей.



В итоге к настоящему времени панда-дипломатия Китая стала одним из ресурсов "мягкой силы" страны. Причем если китайские Институты Конфуция постоянно подвергаются критике как агенты влияния, то панды приветствуются всеми. Больших панд обожают за их внешний вид, детские повадки.



Китай пытается использовать этот имидж для смягчения своего образа, преодоления в мире страха так называемой "китайской угрозы".



И, что важно, этот образ работает. Ведь, несмотря на глобальную конкуренцию США и КНР, в марте 2024 года в прокате ожидается продолжение мультфильма "Кунг-фу панда", что, бесспорно, говорит о полюбившемся образе бамбукового медведя.



Страны - участницы панда-дипломатии



2000-е и 2010-е годы стали периодом активизации панда-дипломатии. С 2000 по 2022 год панды прибыли в США, Бельгию, Францию, Испанию, Австрию, Данию, Финляндию, Германию, Японию, Республику Корею, Таиланд, Сингапур, Малайзию, Индонезию, Австралию, Россию, а также Катар. Панды также содержались в Канаде и Мексике.



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Активизация панда-дипломатии на современном этапе связана с приходом к власти Си Цзиньпина в 2012–2013 годах и переходом КНР к более активной внешней политике.



Оно и понятно: в 2017 году в речи на XIX съезде Компартии Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР делает ставку на усилении своей "мягкой силы".



Подход, обозначенный генеральным секретарем ЦК КПК и председателем КНР, позволяет заметить, что панда-дипломатия - успешный инструмент "мягкой силы" Китая и будет приобретать все большее значение для улучшения международного имиджа Пекина.



В этой связи журнал Financial Times в 2017 году привел статистику, увидев прямую зависимость между странами и территориями, арендующими панд, и торговыми отношениями с КНР.



Приведенная статистика - не простое совпадение. Можно проследить, что множество фактов аренды панд последнего десятилетия подкрепляются крупными торговыми соглашениями между Китаем и страной, куда отправляются панды. Так, Франция получила панд после подписания соглашений, согласно которым Китаю были проданы некоторые технологии в сфере "мирного атома", тогда как Великобритания согласилась на совместное использование технологий морского бурения и поставки лосося.



В 2022 году случился дебют панда-дипломатии на Ближнем Востоке: Пекин передал Катару двух бамбуковых медведей. Даже здесь заметна связь с коммерческими проектами: китайские компании активно участвовали в строительстве инфраструктуры, связанной с чемпионатом мира по футболу (который проходил в Катаре в ноябре - декабре 2022 года. Прим. ИАЦ МГУ).



Россия стала участницей панда-дипломатии в 2019 году и, согласно документам, поселила двух бамбуковых медведей в Московском зоопарке на 15 лет, до 2034 года. Приезд в Москву панд совпал с повышением статуса российско-китайских отношений до уровня "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающего в новую эпоху", а также с запуском газопровода "Сила Сибири".



В этой связи рождение в Московском зоопарке детеныша панды еще неоднократно будет упомянуто как показатель плодотворности российско-китайских отношений.



Панды стали символом налаживания отношений КНР с США, выступив подарком после визита в Китай президента Р. Никсона в 1972 году. При этом растущие противоречия между Пекином и Вашингтоном накладываются на заявления зоозащитников, говорящих о плохом обращении с пандами в некоторых зоопарках США. В Китай возвращаются панды из Национального зоопарка в Вашингтоне ввиду истечения срока аренды животных.



В итоге, за последние 50 лет панда-дипломатия стала зеркалом китайско-американских отношений, демонстрируя как их рост, так и их деградацию.



Будущее панда-дипломатии



Сегодня панда-дипломатию можно рассматривать как отлаженный и действенный механизм "мягкой силы" КНР. Следуя рука об руку с заключением крупных контрактов, приезд бамбуковых медведей в новую страну становится знаменательным событием, способствующим улучшению имиджа Китая.



Показательно, что в 1970-е и 1980-е годы образ панды как милого и порой неуклюжего зверя оставил равнодушными лишь единицы. Такой ход оказался выигрышным, поскольку уже в 1990-е годы многие западные СМИ стали использовать милую панду вместо большого и сильного дракона в качестве образа КНР. Однако рост противоречий КНР и США в 2010-е годы изменил западный образ панды в СМИ, сделав ее сильнее и агрессивнее, намекая на укрепление Китая.



Появление брутального образа панды в западных СМИ идет вразрез с целями Китая. Другими словами, брутальная панда западных СМИ ломает образ, внося в повестку дня страх перед "китайской угрозой".



В будущем панда-дипломатия, вероятно, сохранит форму аренды животных, поскольку данная схема - отлаженный и оправдавший себя экономический механизм. Однако где стоит ждать перемен, так это в сфере информационного сопровождения панда-дипломатии, поскольку очевидно, что Китаю важно сохранить образ мирной и дружелюбной панды, нацеленной на взаимовыгодное партнерство.