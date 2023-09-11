 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.09.2023
11:46  Ради освобождения своих шпионов США вывели из-под санкций замороженные миллиарды Ирана
11:43  Панда-дипломатия Китая. Медведи - проводники внешнеполитических интересов Пекина
11:41  Китай поможет России пережить санкции Запада
11:40  Китай рассказал о приговоренном к пожизненному сроку американском шпионе: устраивал "медовые ловушки"
11:36  Песнь о батырах из Джамбула, - Данияр Ашимбаев
11:35  От лозы до пиалы. Выставки достижений винного хозяйства Туркестана. Часть третья
11:32  Байден упорно добивается внимания и встречи с Си, - Юкихиро Сакагути

11:31  Встреча "двадцатки" в Индии: стрелка мирового барометра сдвинулась в сторону "ясно", - Д.Седов
11:30  В Узбекистане запланировали вдвое повысить тарифы на газ и электричество для предприятий
11:27  Миссия Добра: Россия начала строить новый миропорядок, - Иосиф Дискин
11:26  Восток - дело: на ВЭФ-2023 ожидается рекорд по сделкам со странами Азии
11:24  Кадровые перестановки в Таджикистане: Рахмон укрепляет границы и меняет пограничников
11:22  За что кыргызы умирают в Украине? - Канат Кожоев
11:17  Кто убил Программу туризма Шелкового пути ЮНВТО? - Олжас Шинтаев
10:50  Пресс-секретарь президента Казахстана Байгараев уволен через 6 дней после назначения
08:53  Турция стучится в запертые двери Евросоюза, - Геннадий Петров
08:04  Казахстан и БРИКС. Оно нам надо? - Николай Кузьмин
06:53  Китайский толк: оборот между РФ и КНР подскочил на 40%, - Е.Перцев
06:49  Пустой коридор: США и Индия решили проложить пути в Европу, - Ксения Логинова
06:30  Запад осознал себя на грани разрыва с Глобальным Югом, - М.Макаров
06:21  Как не перепутать мечту с химерой. Русский ответ, - Дмитрий Выдрин
06:17  Итоги "Двадцатки": американский мир стал антиамериканским, - Ростислав Ищенко
06:12  Гражданам Киргизии сообщили, что зимой света не будет, - Виктория Панфилова
06:07  Куда идет Африка после серии военных переворотов? - Драган Бисенич
03:16  Мирзиеев одобрил объединенный проект Ташкента и Нового Ташкента от британской Cross Works
02:13  Солнечные перспективы развития горных районов Таджикистана, - Камолидин Сирожидинов
01:29  Китайский народ недоволен попытками защитить его чувства, - "Къ"
00:56  КырПарламентарии прямым текстом обвиняют вице-премьера Байсалова в идиотизме. Как с гуся вода...
00:55  Китайские компании начали добывать уголь в Кыргызстане
00:51  Афганские иллюзии ослепляют США в отношении России и Украины, - Анатоль Ливен
00:25  Руководство Федерации профсоюзов Киргизии обвинено в системном воровстве
00:22  Жертва Альенде. К 50-летию военного переворота в Чили, - Николай Коньков
00:21  РосМИД пытается поссорить РФ с Ираном, - СП
00:19  Узбекистан не признает выборы в Нагорном Карабахе - УзМИД
00:12  Саммит G20 В Дели: Коллективный Запад проиграл несмотря на свои потуги, - katehon.com
00:07  Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение, - Ирина Алкснис
Понедельник, 11.09.2023
17:25  Муфтий Узбекистана Холикназаров призвал к умеренности... в ношении одежды и бороды
12:35  Что стоит за ростом напряженности в регионе армяно-азербайджанского конфликта?
11:45  Арест Торокуловой. В Бишкеке продолжают "винтить" особо опасных "активисток"
11:38  России нужны свои "фабрики мысли", - В.Трухачев
11:37  Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое
11:31  Еще одна бывшая россиянка выиграла теннисный титул на "мейджоре" за Казахстан. Кто такая Аня Данилина?
11:26  Байдена обвинили в создании не умеющей воевать армии
11:24  Были слышны крики: "Помогите!" Казахстанские школы не справляются с наплывом учеников
07:03  Опасные друзья президента. Разоблачая коррупцию, Зеленский рискует попасть в число обвиняемых, - В.Бурт
07:00  Разрушение долгосрочных планов Фининтерна, - Андрей Школьников
06:43  Вместо войск ОДКБ на армянских полигонах появился спецназ США
06:42  Узбекистан согласовал с Южной Кореей план выплаты задолженности в размере $1 млрд
06:35  Тайна отсутствия Си Цзиньпина на G20 раскрыта, - Владимир Скосырев
06:33  Страны Центральной Азии объединяются дорогами, - Виктория Панфилова
02:38  Глобальный Юг дал отпор Западу и Украине, - Дарья Волкова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ради освобождения своих шпионов США вывели из-под санкций замороженные миллиарды Ирана
11:46 12.09.2023

Международным банкам разрешено переводить деньги Тегерана

США заплатят Ирану $6 млрд в обмен на освобождение гражданина Великобритании и четырех американцев, находящихся в заключении в Исламской Республике. Администрация Байдена разрешила международным банкам переводить замороженные иранские деньги без последствий в виде американских санкций.

Замороженные из-за санкций иранские активы, которые в настоящее время находятся в Южной Корее, будут переведены в Катар, которые Тегеран затем сможет использовать для покупки гуманитарных товаров, сообщает Sky News.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подписал соглашение на прошлой неделе, но конгресс был проинформирован о сделке Вашингтона с Ираном только в понедельник. Сделка также включает освобождение пяти неназванных иранских граждан, удерживаемых в США.

По словам официальных лиц США, четверо из тех, кто содержался в Иране, были освобождены из тюрьмы и помещены под домашний арест в прошлом месяце.

Среди лиц с двойным гражданством США и Ирана - бизнесмены 51-летний Сиамак Намази и 58-летний Эмад Шарги, а также 67-летний защитник окружающей среды Морад Тахбаз, имеющий британское гражданство.

Все они были заключены в тюрьму Эвин в Тегеране по обвинению в шпионаже.

Личность четвертого гражданина США, выпущенного из тюрьмы, не была обнародована, в то время как пятый мужчина уже находился под домашним арестом.

Семьи американцев, удерживаемых в Иране, заявили, что их близкие являются "заложниками", взятыми в плен по ложным обвинениям и используемыми правительством в качестве разменной монеты.

Сиамак Намази, который в 2016 году был осужден по обвинениям, связанным со шпионажем, которые США отвергли как необоснованные, находится под стражей в Иране более семи лет, отмечает Sky News.

Морад Тахбаз был арестован в 2018 году и приговорен к 10 годам тюремного заключения за "собрание и сговор против национальной безопасности Ирана" и шпионскую работу на США.

Эмад Шарги был признан виновным в шпионаже в 2020 году и также приговорен к 10 годам тюремного заключения.

Из-за многочисленных санкций США в отношении иностранных банков, которые участвуют в транзакциях, направленных на получение выгоды от Ирана, несколько европейских стран неохотно принимали участие в переводе средств, что привело к их освобождению.

В связи со сделкой европейские, ближневосточные и азиатские банки не будут нарушать санкции США при конвертации денег, замороженных в Южной Корее, и переводе их в центральный банк Катара, где они будут храниться для использования Ираном для покупки гуманитарных товаров, отмечает "Аль-Джазира".

Освобождение от санкций распространяется на банки и другие финансовые учреждения в Южной Корее, Германии, Ирландии, Катаре и Швейцарии.

"Я определяю, что отказ от введения санкций отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", - сообщил глава Госдепа Блинкен, назвав страны, о которых идет речь.

Освобождение от санкций распространяется на операции с участием ранее подвергшихся санкциям организаций, таких как Национальная иранская нефтяная компания и Центральный банк Ирана.

Госсекретарь Блинкен написал, что освобожденным от санкций организациям позволено "переводить средства со счетов в Республике Корея на счета в Швейцарии и Германии и со счетов в Швейцарии и Германии на счета в Катаре и использовать переведенные средства для дальнейших гуманитарных операций в соответствии с письменным руководством правительства США".

Демократам в США эта сделка может дорого обойтись, поскольку их политические оппоненты будут ссылаться на нежелательный толчок для иранской экономики, подчеркивает Sky News. Сенатор-республиканец Том Коттон из Арканзаса уже обвинил президента Джо Байдена в "выплате выкупа худшему в мире государству-спонсору терроризма".

А сенатор Чак Грассли из Айовы заявил: "Нелепо, что нас шантажируют, заставляя заплатить 6 миллиардов долларов за заложников, что косвенно поможет финансировать внешнюю политику Ирана".

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694508360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы обсудили обновленный План работы Сената с учетом задач Послания
- Пресечение некачественных работ, внедрение новых технологий и материалов
- Расширение деловых связей и реализацию совместных проектов Казахстана и Германии обсудили на встрече Роман Скляр и Фолькер Трайер
- Новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Турцией обсудили главы внешнеполитических ведомств
- 20 месяцев после Января
- Проекты республиканского бюджета и гарантированного трансферта из Нацфонда презентовали в Мажилисе
- Казахстан и БРИКС
- Кадровые перестановки
- В Жамбылской области пройдут выборы акимов районов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  