Ради освобождения своих шпионов США вывели из-под санкций замороженные миллиарды Ирана

11:46 12.09.2023

Международным банкам разрешено переводить деньги Тегерана



США заплатят Ирану $6 млрд в обмен на освобождение гражданина Великобритании и четырех американцев, находящихся в заключении в Исламской Республике. Администрация Байдена разрешила международным банкам переводить замороженные иранские деньги без последствий в виде американских санкций.



Замороженные из-за санкций иранские активы, которые в настоящее время находятся в Южной Корее, будут переведены в Катар, которые Тегеран затем сможет использовать для покупки гуманитарных товаров, сообщает Sky News.



Госсекретарь США Энтони Блинкен подписал соглашение на прошлой неделе, но конгресс был проинформирован о сделке Вашингтона с Ираном только в понедельник. Сделка также включает освобождение пяти неназванных иранских граждан, удерживаемых в США.



По словам официальных лиц США, четверо из тех, кто содержался в Иране, были освобождены из тюрьмы и помещены под домашний арест в прошлом месяце.



Среди лиц с двойным гражданством США и Ирана - бизнесмены 51-летний Сиамак Намази и 58-летний Эмад Шарги, а также 67-летний защитник окружающей среды Морад Тахбаз, имеющий британское гражданство.



Все они были заключены в тюрьму Эвин в Тегеране по обвинению в шпионаже.



Личность четвертого гражданина США, выпущенного из тюрьмы, не была обнародована, в то время как пятый мужчина уже находился под домашним арестом.



Семьи американцев, удерживаемых в Иране, заявили, что их близкие являются "заложниками", взятыми в плен по ложным обвинениям и используемыми правительством в качестве разменной монеты.



Сиамак Намази, который в 2016 году был осужден по обвинениям, связанным со шпионажем, которые США отвергли как необоснованные, находится под стражей в Иране более семи лет, отмечает Sky News.



Морад Тахбаз был арестован в 2018 году и приговорен к 10 годам тюремного заключения за "собрание и сговор против национальной безопасности Ирана" и шпионскую работу на США.



Эмад Шарги был признан виновным в шпионаже в 2020 году и также приговорен к 10 годам тюремного заключения.



Из-за многочисленных санкций США в отношении иностранных банков, которые участвуют в транзакциях, направленных на получение выгоды от Ирана, несколько европейских стран неохотно принимали участие в переводе средств, что привело к их освобождению.



В связи со сделкой европейские, ближневосточные и азиатские банки не будут нарушать санкции США при конвертации денег, замороженных в Южной Корее, и переводе их в центральный банк Катара, где они будут храниться для использования Ираном для покупки гуманитарных товаров, отмечает "Аль-Джазира".



Освобождение от санкций распространяется на банки и другие финансовые учреждения в Южной Корее, Германии, Ирландии, Катаре и Швейцарии.



"Я определяю, что отказ от введения санкций отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", - сообщил глава Госдепа Блинкен, назвав страны, о которых идет речь.



Освобождение от санкций распространяется на операции с участием ранее подвергшихся санкциям организаций, таких как Национальная иранская нефтяная компания и Центральный банк Ирана.



Госсекретарь Блинкен написал, что освобожденным от санкций организациям позволено "переводить средства со счетов в Республике Корея на счета в Швейцарии и Германии и со счетов в Швейцарии и Германии на счета в Катаре и использовать переведенные средства для дальнейших гуманитарных операций в соответствии с письменным руководством правительства США".



Демократам в США эта сделка может дорого обойтись, поскольку их политические оппоненты будут ссылаться на нежелательный толчок для иранской экономики, подчеркивает Sky News. Сенатор-республиканец Том Коттон из Арканзаса уже обвинил президента Джо Байдена в "выплате выкупа худшему в мире государству-спонсору терроризма".



А сенатор Чак Грассли из Айовы заявил: "Нелепо, что нас шантажируют, заставляя заплатить 6 миллиардов долларов за заложников, что косвенно поможет финансировать внешнюю политику Ирана".



Андрей Яшлавский