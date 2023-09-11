Война с историей в ЦентрАзии: тактика выжженной памяти, - С.Кожемякин

16:03 12.09.2023

В сознании новых поколений советское прошлое должно ассоциироваться только с насилием и угнетением - и ни в коем случае с процветанием. Поставив эту бесчестную цель, власти Узбекистана реабилитируют новые партии басмачей, руководители Таджикистана лишают старых названий ледники и горные пики, а казахстанские чиновники сносят памятники и занимаются массовыми переименованиями.



Рассказывая недавно (см. номер "Правды" от 17 августа с.г.) о планах таджикских властей переименовать почти 5 тысяч географических названий, мы задались вопросом: на что же именно будет направлен этот "топонимический зуд"? Исходя из того, что города, села и улицы давно лишились любых намеков на советскую эпоху, логично было предположить об ином направлении грядущих изменений, а именно об искоренении тюркских названий в пользу топонимов, основанных на таджикском языке. Последний, напомним, относится к иранской языковой группе.



В целом так и произошло. Постановлением правительства изменены названия тысяч рек, озер, горных хребтов, перевалов и даже отдельных колодцев, оврагов и родников, чьи наименования имели тюркские корни. Например, река Кызыл-Су теперь будет называться Сурхоб, озеро Зоркуль - Зарринкул, Заалайский хребет - Каюмарса. Однако этим чиновники не удовлетворились и все-таки отыскали сохранившиеся советские и русские топонимы. Они в основном расположены в Памире - горной системе, чье комплексное исследование началось после Великого Октября. Проигнорировав этот факт, власти произвели тотальные переименования. Так, являвшийся крупнейшим в СССР и названный в честь известного географа ледник Федченко теперь будет значиться на картах как ледник Ванджях (по названию реки Ванч, или по-таджикски - Вандж). Ледник Орджоникидзе переименован в Спитамен (военачальник IV в. до н.э.), ледник Грумм-Гржимайло (путешественник и географ) - в ледник имени Азалшо Олимова (спортсмен-самбист). Свои названия потеряли также ледники маршала Василевского, Калинина, Красина, Дзержинского, МГУ, Коммунистической академии и т.д.



Как прямо заявили в Душанбе, в стране не должно остаться ни одного названия "на чужих языках". За этим скрывается желание, во-первых, отвлечь внимание граждан от насущных проблем спекуляциями на национальную тематику, а во-вторых, стереть напоминание о том, что период наивысшего расцвета таджикского народа приходится именно на советскую эпоху.



Войну с историей ведет и правящий режим Узбекистана, но здесь цели выбраны более конкретные. Вот уже несколько лет подряд Верховный суд республики занимается оправданием "жертв тоталитарного строя". Задача, поставленная президентом Шавкатом Мирзиеевым, с самого начала вызвала много вопросов, поскольку процесс реабилитации, начавшийся в 1950-е годы, в основном завершился в период независимости. "За бортом" остались лишь те, кого при всем желании трудно назвать "невинно пострадавшими" - бойцы Туркестанского легиона фашистского вермахта, откровенные уголовники, басмачи. С этих последних и началась работа по возвращению имен "цвета нации" (выражение Мирзиеева).



В конце августа Верховный суд реабилитировал очередную группу из 240 человек. Все они были осуждены в 1929-1931 годах за участие в басмаческом движении, создание вооруженных банд и контрреволюционную деятельность и приговорены к срокам заключения от трех до десяти лет. Всего же начиная с 2021 года оправданы 856 подобных преступников. Среди них главари басмачей, виновные в массовом терроре, такие как Ибрагим-бек.



А чтобы ни у кого не оставалось сомнений, кто именно сегодня является образцом для подражания, власть проводит регулярные "просветительные мероприятия". В обращении по случаю Дня независимости (празднуется 1 сентября) Мирзиеев бросил немало камней в прошлое. По его словам, борьба за независимость Узбекистана шла полтора столетия. "Были репрессированы многие патриоты, боровшиеся за свободу родины. Герои нации, стремившиеся к ее независимости, стали жертвами насилия и беззакония", - заявил он. Государство, продолжил президент, работает над восстановлением честных имен этих "героев", и с целью "торжества справедливости" Верховный суд продолжит процесс реабилитации.



Также Мирзиеев попенял Советскому Союзу за "хлопковое ярмо". "Мы до сих пор боремся с последствиями монополии хлопка… Слово "узбек" ассоциировалось лишь с теми, кто днем и ночью трудится на хлопковых полях, - утверждает он. - Хлопковая политика иссушила Арал, привела к кризису нашу экосистему, вывела из строя нашу экономику, систему образования. Из-за этого несколько поколений не получили полноценные знания". Глава республики умолчал, что в наследство от СССР Узбекистану достались самолетостроение, цветная и черная металлургия, нефтехимия, сельхозмашиностроение, приборостроение, нефте- и газодобыча и множество других передовых отраслей, позволивших стране выжить даже в условиях преступной политики реформаторов-рыночников.



Не менее пафосным оказалось выступление Мирзиеева в день памяти жертв репрессий 31 августа. По его словам, "во время тоталитарного строя тысячи людей в нашей стране были подвергнуты репрессиям, семьи были разрушены, а дети остались сиротами". Назвав меры по увековечению их памяти недостаточными, президент потребовал приравнять репрессированных к ветеранам Великой Отечественной войны. "Мы же навещаем участников войны, почему же не вспоминаем жертв репрессий?! - возмутился Мирзиеев. - Ведь и их жизнь полна героизма. Мы должны изучать ее, пропагандировать, доводить до молодежи… Думаю, будет всесторонне правильно, если мы установим таблички с именами там, где родились жертвы репрессий и где сейчас живут их потомки, в школах".



Но главным полигоном по искусственному искажению прошлого остается в регионе Казахстан. Здесь антисоветские "боевые действия" имеют характер не отдельных операций, а планомерного наступления с тактикой "выжженной земли". В городе Алтай (бывший Зыряновск) Восточно-Казахстанской области недавно был уничтожен один из немногих сохранившихся в стране памятник Ленину. После того как видео разошлось по интернету и вызвало большой резонанс, власти поспешили обвинить во всем подрядчика, который-де "случайно" задел монумент во время работ по реставрации городской площади. Вот только таких "случайностей" в стране произошло за последние годы десятки.



Если с памятниками Ленину и другим руководителям советской эпохи казахстанские власти практически полностью "разобрались", частью разрушив их, частью вывезя на задворки, то борьба с топонимами - в полном разгаре. Например, в селе Дубовка Карагандинской области в августе было решено переименовать сразу 13 улиц. Среди них улицы 30 лет Победы, Космонавтов, Школьная, Ленина. Последней власти выбрали поистине издевательскую замену - Алаш, в честь буржуазно-националистической организации, которая в союзе с белогвардейцами воевала против Советской власти. В городе Мамлютка Северо-Казахстанской области каток переименований затронул улицы Советскую, Пролетарскую, Свердлова и Крупской. Не довольствуясь чисто "советскими" названиями, чиновники покусились на весь пласт "колониальных" топонимов. В той же Северо-Казахстанской области будут переименованы села Карасевка, Воскресеновка и Кривощеково.



Активисты националистических взглядов, однако, считают темпы изменений недостаточными. В целом одобрив недавнее переименование 24 улиц в Павлодаре, журналист Онгар Кабден раскапризничался из-за частностей. Так, он недоволен тем, что именем полководца XVIII века Богенбай-батыра названа бывшая улица Розы Люксембург. "Мне стыдно перед духами предков, - пишет он. - Улица Розы Люксембург - малоизвестная узкая улочка. Достойна ли эта улица Богенбая, который пересек Алтай, разгромил Китай, завоевал Башкирию и прогнал русских?"



Еще один приверженец подобных идей Амандык Амирхамзин выразил возмущение тем, что только треть первоклассников Кустанайской области пошли в казахские школы. "Половина детей, обучающихся в русских школах, - это казахские дети. Есть только один способ устранить эту проблему - переселить часть населения с юга и запада страны и провести разъяснительную работу среди родителей. В противном случае ситуация может не меняться вовсе", - встревожен он.



Одурманив сознание граждан антисоветским и националистическим хмелем, правящий класс хочет навсегда сохранить власть и богатства. Расчет, тщетность которого история доказывала неоднократно…



Сергей Кожемякин