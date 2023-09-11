В Ливии из-за наводнения погибло более 3000 человек, 10 тысяч пропало без вести

00:01 13.09.2023

Шторм "Даниэль" вызвал разрушительные наводнения на северо-востоке Ливии, как минимум 3000 человек погибло, 10 тысяч пропало без вести. Власти страны просят международную помощь.



По меньшей мере 3000 человек погибло, еще 10 тысяч числятся пропавшими в результате разрушительного наводнения в Ливии, вызванного циклоном "Даниэль", сообщает Al Jazeera.



Циклон обрушился на северо-восток страны 10 сентября, вызвав ливни, которые затопили жилые дома и объекты инфраструктуры. Сильнее всего пострадал город Дерна, над которым прорвались две плотины. Вода уничтожила до четверти города.



"Тела лежат повсюду - в море, в долинах, под зданиями, - заявил агентству Reuters министр гражданской авиации в непризнанном правительстве восточной Ливии Хикем Шкиуат после посещения города.



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Министр здравоохранения восточной Ливии, заявил, что в регионе сложилась "катастрофическая ситуация". "Ситуация оказалась серьезней и хуже, чем мы ожидали. Необходимо международное вмешательство", - сказал Осман Абдель Джалиль.



По данным общества Красного Полумесяца Ливии, которые приводит The Guardian, на данный момент подтверждена смерть 2084 человек, а число пропавших без вести достигает 10 тысяч.



Ряд иностранных правительств выразили Ливии поддержку. Несколько стран, в том числе Алжир, Египет, Иран, Тунис, Турция и ОАЭ, заявили, что готовы направить гуманитарную помощь и персонал для помощи в поисково-спасательных операциях.



Несколькими днями ранее в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8 и, по последним данным, унесло жизни свыше 2800 человек. Это стало сильнейшим землетрясением в регионе за последние сто лет.