Что ждет Зеленского? Пошли разговоры о свержении президента "незалежной"… - Игорь Веремеев

00:12 13.09.2023 12.09.2023

Что ждет Зеленского?

Об отставке Зеленского заявил в соцсети бывший советник главы Пентагона, американский полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, подобные дискуссии не единичны. Он связал появление слухов об этом с почти полумиллионными боевыми потерями военных.



И такой незавидный конец для главаря киевского режима уже предсказывает в США не он один. Недавно бывший разведчик американской армии Скотт Риттер указал, что конфликт с Россией может закончиться для Украины только уничтожением Зеленского. "Он не сможет добиться мира с Россией, он слишком далеко зашел", - считает Риттер.



О том, что Зеленский уже больше не нужен Западу, заговорили даже прежде самые высокопоставленные военные в странах, которые являются главными спонсорами войны на Украине.



Цели Киева и Запада в конфликте с Москвой больше не совпадают, и западные страны будут все больше сомневаться, что Украина осуществит задуманное, пишет, например, вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье на сайте телеканала Sky News.



По мнению Белла, Россия после распада Советского Союза стремилась стать мировой сверхдержавой. Но, как считает Белл, конфликт на Украине якобы ослабил позиции Москвы. По его мнению, она больше не представляет угрозу Европе. Таким образом, считает Белл, Запад достиг своей цели и теперь должен заняться внутренними проблемами. Однако Украина все еще стремится вытеснить силы России. А раз так, считает английский вице-маршал, "цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников".



А как на Западе поступают с теми, цели которого "не совпадают" с его собственными, - хорошо известно из истории. Их ликвидируют за ненадобностью. А ускорить этот неизбежный процесс устранения ставшего неугодным сателлита, могут провалы ВСУ на фронте. Как пишет Asia Times, Зеленский надеется захватить Артемовск, и когда эта авантюра провалится, его ждут огромные проблемы. Просчеты украинского президента могут заставить ВСУ взять власть в свои руки и свергнуть его, считает автор статьи Стивен Брайен - старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института.



Говорить о переломе в украинском конфликте пока рано, пишет он, но неспособность ВСУ прорвать российскую оборону вдоль всей южной линии и вызовы со стороны России на Купянском, Лиманском и Артемовском направлениях позволяют предположить, что конфликт близится к развязке.



Именно поэтому администрация Байдена запросила у конгресса еще 20 миллиардов долларов для Киева. Похоже, это делается для того, чтобы оказать психологическую поддержку как президенту Владимиру Зеленскому, так и украинской армии. Однако на сей раз конгресс может и не одобрить эту абсурдную просьбу. Непонятно, для чего именно предназначаются эти 20 миллиардов, да и настроения в США и Европе понемногу меняются. Очевиден сдвиг в сторону поиска выхода из этого дорогостоящего и трудного конфликта.



Владимира Зеленского ликвидируют спецслужбы США из-за его провалов, уверен экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Это следующий очевидный шаг, сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому. Я думаю, что Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание", - заявил он в эфире YouTube-канала Redacted.



"Наиболее вероятный вариант - это взрыв в его штаб-квартире, который можно выдать за удар российской ракеты, но я думаю, что ключевыми действующими лицами будут сами его военные, а именно главнокомандующий ВСУ Залужный", - предположил Джонсон. По его словам, американские спецслужбы часто устраняют своих марионеточных лидеров в зарубежных странах после того, как их полезность для США заканчивается. Можно вспомнить судьбу диктатора Доминиканской республики Трухильо, которого убрали заговорщики при поддержке и помощи ЦРУ. Можно упомянуть и убийство Нго Динь Дьема, президента Южного Вьетнама, которого убили в ходе переворота, организованного ЦРУ.



План на случай гибели Зеленского есть уже и на Украине. Об этом в августе написала американская газета Politico со ссылкой на заявления официальных лиц. Согласно статье 112 Конституции Украины, в случае досрочного прекращения полномочий президента, в том числе из-за смерти, исполнять обязанности главы государства до избрания нового должен председатель Верховной рады.



Нынешний спикер, член партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук не имеет высокого рейтинга доверия в опросах общественного мнения, ему доверяют около 40% граждан - примерно в два раза меньше, чем Зеленскому, пишет Politico. К тому же Стефанчук не пользуется популярностью у оппозиционных депутатов, отмечает издание.



Вероятнее всего, в случае гибели Зеленского управлять Украиной будет коллективное правительство, где Стефанчук будет номинальным лицом, пишет Politico. В эту команду могут войти глава администрации Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны, предположило издание.



О том, что у украинских властей есть план на случай гибели Зеленского, говорил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS, которое он дал в марте 2022 года. Блинкен отказался раскрывать подробности, но упомянул, что план направлен на то, чтобы обеспечить "преемственность правительства".



Даже и сам Зеленский, как нетрудно догадаться, считает, что дни его у руля власти в Киеве сочтены. В мае 2022 года в ходе выступления по видеосвязи в Давосе он рассказал, что у Киева есть "план Б" на случай гибели кого-либо из руководства Украины, в том числе его самого. По его словам, в таком случае, согласно украинскому законодательству, "есть кому управлять государством".



"Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", - сказал тогда Зеленский.



Понятно, что такое заявление - не что иное, как банальный пиар-ход с целью показать, будто нынешний главарь киевского режима не цепляется за власть и не считает себе незаменимым.



Но есть свидетельства того, что Зеленский уже заготовил себе "запасной аэродром", если ему придется бежать из страны, обзавелся на Западе элитной недвижимостью. Хотя многие считают, что ему вряд ли удастся такое сделать. На бывшем комике столько крови, что тихо провести старость на шикарной вилле за океаном новоявленному "украинскому Гитлеру", как его уже называют в СМИ, вряд ли удастся.



Как отмечают эксперты, устранят Зеленского либо сами ВСУ, либо его западные кураторы, но точно этого не собирается делать Россия. Как сообщил не так давно экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, "гарантии неприкосновенности Зеленскому дал лично президент Путин". Так что если Зеленского и уберут, то принявшие такое решение сидят явно не в Кремле.



И западные "сливы" на тему смерти Зеленского - лучшее тому подтверждение.



Что такое вполне возможно, достаточно вспомнить бесславный крах карьеры другого яростного русофоба - взращенного Западом бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, который в конечном итоге оказался в грузинской тюрьме, где он медленно умирает. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже высказал мнение, что Зеленского ждет незавидная судьба Саакашвили, которого Запад использовал в своих целях, а затем бросил, как отработанный материал.



"Совершенно очевидно, что нынешнему американскому ставленнику уготована столь же незавидная судьба, как и его предшественнику в Тбилиси", - не без оснований предрек Медведев.



Предсказание, как видно, пророческое. Кстати, если бы на Украине хорошо знали свою собственную историю, то могли бы без труда догадаться, чем закончится их назойливое стремление в Европу и "дружба", как они наивно полагают, с США. Ведь немногие, например, знают, откуда пошла популярная среди русофобов на Украине русофобская кричалка "москаляку на гиляку". А если бы те, кто ее с азартом скандирует, были в курсе, каково ее продолжение, то, наверное, выкрикивать бы такое не стали. Оказывается, это выражение является частью, вырванного из контекста четверостишья (строфы, катрена), давно написанного одним украинским иммигрантом в Америке:



"На славян вести атаку

в США придумали давно:

москаляку на гіляку,

а потім хохла в говно!"



Где "гiляка" - ветка (т.е. имеется в виду: "вешать"; а что в США предназначено для "хохла" - понятно и без перевода). Так что в Киеве должны, наконец, понять, что призывая "уничтожить Россию", США для Украины готовят на самом деле весьма незавидную участь. Да и самого Зеленского в любом случае ничего хорошего не ждет. Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694553120





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы обсудили обновленный План работы Сената с учетом задач Послания

- Пресечение некачественных работ, внедрение новых технологий и материалов

- Расширение деловых связей и реализацию совместных проектов Казахстана и Германии обсудили на встрече Роман Скляр и Фолькер Трайер

- Новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Турцией обсудили главы внешнеполитических ведомств

- 20 месяцев после Января

- Проекты республиканского бюджета и гарантированного трансферта из Нацфонда презентовали в Мажилисе

- Казахстан и БРИКС

- Кадровые перестановки

- В Жамбылской области пройдут выборы акимов районов

