Мирзиеев утвердил Стратегию "Узбекистан-2030"

00:18 13.09.2023

Президент утвердил Стратегию "Узбекистан-2030". Ее целями указаны создание всем гражданам возможностей для развития потенциала, воспитание здорового и образованного поколения, формирование сильной экономики и гарантированное обеспечение справедливости, верховенства закона и безопасности.



Президент Шавкат Мирзиеев указом от 11 сентября утвердил Стратегию "Узбекистан-2030". В документе говорится, что она была разработана "на основе приобретенного в процессе реализации Стратегии развития Нового Узбекистана опыта и результатов общественного обсуждения". "Газета.uz" писала о проекте документа.



В указе отмечается, что "в обновленных конституционно-правовых условиях (30 апреля на референдуме была одобрена Конституция в новой редакции, а 9 июля состоялись выборы президента - ред.) требуется усовершенствовать основные направления развития страны и вывести осуществляемые широкомасштабные реформы на новый этап".



Стратегия "Узбекистан-2030", отмечается в указе, отображает следующие основные идеи:



вхождение в число государств с доходом выше среднего путем устойчивого экономического развития;

создание системы образования, медицины и социальной защиты, полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам;

создание благоприятных экологических условий для населения;

построение служащего народу справедливого и современного государства;

гарантированное обеспечение суверенитета и безопасности страны.

Стратегия охватывает пять приоритетных направлений:



создание достойных условий для реализации потенциала каждого человека;

обеспечение благосостояния населения путем устойчивого экономического роста;

экономия водных ресурсов и охрана окружающей среды;

обеспечение верховенства закона, организация государственного управления, ориентированного на служение народу;

последовательное продолжение политики, основанной на принципе "безопасное и миролюбивое государство".

Реализация стратегии и достижение ее целевых показателей объявлены приоритетной задачей деятельности всех государственных органов и организаций страны.



Реклама на Газета.uz

Республиканскую комиссию по реализации Стратегии "Узбекистан-2030" возглавил премьер-министр Абдулла Арипов. Комиссия будет каждые полгода докладывать президенту информацию об исполнении документа.



Кабинет министров будет ежеквартально обсуждать ход реализации стратегии и принимать меры в отношении членов правительства, включая министров, за "несвоевременное и неполное исполнение мероприятий". Кроме того, каждые полгода правительство будет отчитываться о реализации стратегии в Законодательной палате Олий Мажлиса.



В двухнедельный срок должен быть запущен онлайн-портал, где граждане смогут оценивать прогресс в реализации стратегии и направлять свои мнения и инициативы.



Первая Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны на пять лет (2017−2021 годы) была принята в 2017 году. В начале 2022 года президент утвердил Стратегию развития Нового Узбекистана до 2026 года. В рамках новой стратегии, говорится в указе, должно быть обеспечено "достижение всех целей, не утративших своей актуальности, а также выполнение актуальных задач, определенных Стратегией развития Нового Узбекистана, осуществление которых продолжается".



"Газета.uz" публиковала мнения доктора юридических наук, профессора Исы Хамедова и эксперта по образованию Комила Джалилова о проекте стратегии.