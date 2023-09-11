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Мирзиеев утвердил Стратегию "Узбекистан-2030"
00:18 13.09.2023

Президент утвердил Стратегию "Узбекистан-2030". Ее целями указаны создание всем гражданам возможностей для развития потенциала, воспитание здорового и образованного поколения, формирование сильной экономики и гарантированное обеспечение справедливости, верховенства закона и безопасности.

Президент Шавкат Мирзиеев указом от 11 сентября утвердил Стратегию "Узбекистан-2030". В документе говорится, что она была разработана "на основе приобретенного в процессе реализации Стратегии развития Нового Узбекистана опыта и результатов общественного обсуждения". "Газета.uz" писала о проекте документа.

В указе отмечается, что "в обновленных конституционно-правовых условиях (30 апреля на референдуме была одобрена Конституция в новой редакции, а 9 июля состоялись выборы президента - ред.) требуется усовершенствовать основные направления развития страны и вывести осуществляемые широкомасштабные реформы на новый этап".

Стратегия "Узбекистан-2030", отмечается в указе, отображает следующие основные идеи:

вхождение в число государств с доходом выше среднего путем устойчивого экономического развития;
создание системы образования, медицины и социальной защиты, полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам;
создание благоприятных экологических условий для населения;
построение служащего народу справедливого и современного государства;
гарантированное обеспечение суверенитета и безопасности страны.
Стратегия охватывает пять приоритетных направлений:

создание достойных условий для реализации потенциала каждого человека;
обеспечение благосостояния населения путем устойчивого экономического роста;
экономия водных ресурсов и охрана окружающей среды;
обеспечение верховенства закона, организация государственного управления, ориентированного на служение народу;
последовательное продолжение политики, основанной на принципе "безопасное и миролюбивое государство".
Реализация стратегии и достижение ее целевых показателей объявлены приоритетной задачей деятельности всех государственных органов и организаций страны.

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Республиканскую комиссию по реализации Стратегии "Узбекистан-2030" возглавил премьер-министр Абдулла Арипов. Комиссия будет каждые полгода докладывать президенту информацию об исполнении документа.

Кабинет министров будет ежеквартально обсуждать ход реализации стратегии и принимать меры в отношении членов правительства, включая министров, за "несвоевременное и неполное исполнение мероприятий". Кроме того, каждые полгода правительство будет отчитываться о реализации стратегии в Законодательной палате Олий Мажлиса.

В двухнедельный срок должен быть запущен онлайн-портал, где граждане смогут оценивать прогресс в реализации стратегии и направлять свои мнения и инициативы.

Первая Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны на пять лет (2017−2021 годы) была принята в 2017 году. В начале 2022 года президент утвердил Стратегию развития Нового Узбекистана до 2026 года. В рамках новой стратегии, говорится в указе, должно быть обеспечено "достижение всех целей, не утративших своей актуальности, а также выполнение актуальных задач, определенных Стратегией развития Нового Узбекистана, осуществление которых продолжается".

"Газета.uz" публиковала мнения доктора юридических наук, профессора Исы Хамедова и эксперта по образованию Комила Джалилова о проекте стратегии.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694553480


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