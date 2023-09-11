Путин: Нужно "разбюрократить" получение гражданства для обучающихся в России специалистов

00:22 13.09.2023

Необходимо подумать над "разбюрокрачиванием" процедур получения российского гражданства в упрощенном порядке. Это касается специалистов, которые прошли обучение в РФ, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с модераторами тематических сессий ВЭФ.



По словам национального лидера, это люди со средним специальным либо с высшим образованием. В России уже приняты определенные решения по упрощению получения ими гражданства.



"Мы сами заинтересованы в том, чтобы получать таких специалистов, которые хотят и могут работать в России - тем более, что люди получили у нас образование: они и язык знают, они вошли в нашу среду, понимают, где они живут", - добавил президент.



Ранее Путин прибыл на площадку Восточного экономического форума (ВЭФ), где должен сделать ряд важных заявлений в ходе пленарной сессии.