Казахстан отзывает из Киева посла Калетаева - за про-бандеровские симпатии и непрофессионализм

00:26 13.09.2023

Информацию о смене посла Казахстана в Украине прокомментировали в МИД



Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал информацию о смене посла Казахстана в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.



Журналисты поинтересовались, почему Дархана Калетаева решили заменить на другого посла.



Айбек Смадияров ответил на это встречным вопросом. "Кто вам такое сказал? Я не знаю, что он сказал… пока указ не опубликован, он является послом Казахстана в Украине", – заявил официальный представитель министерства.



Позже спикер заявил, что назначение послов – это внутренний рабочий процесс МИД, и только после опубликования указа президента они могут говорить о смене или назначении того или иного посла.



"Других комментариев мы не даем. Указ выйдет – будет новость", – сказал Айбек Смадияров.



Несколько дней назад сам Калетаев сообщал, что пока не собирается покидать пост посла РК в Украине.



Напомним, что в конце марта 2022 года он покинул должность посла в Молдове, который занимал по совместительству.



По информации на официальном сайте посольства Казахстана в Украине, Калетаев Дархан Аманович в 1994 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "историк". В 1997 году – Национальную Высшую школу государственного управления при президенте РК. Является доктором политических наук. Трудовую деятельность начал в 1995 году в качестве специалиста в Комитете по языкам при кабмине РК. С 2002 по 2007 год работал заведующим сектором, заведующим отделом внутренней политики, заведующим социально-политическим отделом управления внутренней политики, заведующим социально-политическим отделом, заведующим отделом госконтроля и организационной работы Администрации президента. С 2007 по 2008 год – замруководителя Администрации президента. С 2009 по 2016 год – управляющий директор "Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына". В 2018 году был назначен министром по делам религий и гражданского общества РК. С 2018 по 2019 год – министр общественного развития. В 2019 году руководил канцелярией премьер-министра. С марта по декабрь 2019 года занимал должность первого заместителя руководителя Администрации президента. 22 февраля 2020 года назначен послом РК в Украине.