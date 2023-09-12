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Путин: Армения сама отдала Нагорный Карабах Азербайджану
00:43 13.09.2023

Путин: Армения сама отдала Нагорный Карабах Азербайджану
Елена Острякова . 12.09.2023

У армян нет никакого права упрекать Россию в отстутствии помощи после того, как действующие власти в Ереване сами решили вопрос Нагорного Карабаха (Арцаха), признав его принадлежность Азербайджану.

Об этом сегодня на Восточном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

"Не думаю, что здесь есть какой-то разворот. Мы видим, понимаем, что происходит. Мы предлагали свои варианты урегулирования. Армения контролировала 7 районов после известного армяно-азербайджанского конфликта. Мы предлагали договориться с Азербайджаном, чтобы 2 района остались под юрисдикцией Армении, и весь Карабах. Но армянское руководство не согласилось, хотя мы пытались уговорить десятилетия. Нам отвечали – будем сражаться.

В конечном итоге все пришло к сегодняшней ситуации. Дело еще и в том, что армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом и зафиксировало это на бумаге. Теперь мне Алиев говорит, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит. Нам и сказать нечего, если сама Армения признала Карабах частью Азербайджана", – сказал Путин.

Военкор Александр Сладков считает, что армяне должны были брать пример с россиян и украинцев, отстаивая Карабах.

"Мне не жалко Армению, каждый народ сам выбирает свою судьбу. Сдали ли Карабах? Не знаю. Знаю, что мы, русские, россияне, показали, как должны стоять солдаты до последней капли крови. Кстати, наши враги, украинцы, показали тоже самое. Карабах был оставлен не так, не в этом формате. Но это не проблемы моей страны", – написал Сладков в своем тг-канале.

Бывший дипломат Михаил Демурин считает, что в условиях угрозы нового конфликта с Азербайджаном Армения стоит на пороге национального краха и унижения – и Еревану не помогут экстренно приглашенные на учения американские войска.

"Никакой Запад, никакие США не помогут Армении ни при Пашиняне, ни в другой ситуации. Антироссийская злоба лишь забирает у нее силы. Установить долгосрочный мир в Закавказье, обеспечить народам этого региона возможность настоящего развития – самостоятельного и в то же время не направленного против нашей страны – может только Россия. Альтернативой этому является война и хаос. Возможно, региону придется пройти через это, чтобы вернуться на путь разума", – написал Демурин.

Философ Александр Дугин полагает, что ситуация в Закавказье волатильна.

"Запад может в любой момент открыть там второй фронт. Не прямо против России, но против наших интересов. Самое слабое звено сейчас Армения. Все остальные более предсказуемы и логичны. Лучше всех выглядит Грузия, но и там все относительно хрупко. Есть ряд тревожных знаков из Азербайджана, в котором активизировались западные сети влияния. Абхазия и Южная Осетия, безусловно, часть нашего контура, но и там зреет недовольство отсутствием ясных перспектив. Если сейчас же не заняться Закавказьем – системно, продуманно на разных уровнях – оно займется нами", – написал Дугин.

Зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова уверена, что все жители постсоветских республик должны извлечь урок из опыта Армении.

"Народ Армении фактически оказался в заложниках нынешнего проамериканского правительства; никто не придет, и не спасет, не вернет им Карабах. Сами-сами. Это когда политика зависимой от России страны как бы независима. По сути, есть только два варианта: либо медленно, как та лягушка, свариться в национализме и незалежности. И второй – политический. Время существования маленьких государств крайне незначительно в историческом срезе, а возможности весьма и весьма ограничены. За один только прошлый век их как только ни кроили…", – напоминает Мирсалимова.

Источник - politnavigator.net
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