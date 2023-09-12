Турция и Казахстан выводят отношения на новый уровень, - Виктория Панфилова

06:43 13.09.2023

12.09.2023

В Астане ожидают с визитом Эрдогана

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Казахстан 3 ноября и примет участие в Х саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Туркестане – в духовной столице тюркского мира. Накануне в республику прибыл новый глава МИД Турции Хакан Фидан, который заверил президента Касым-Жомарта Токаева в том, что Турция и Казахстан не только братья, но и стратегические партнеры. Анкара готова поддерживать Астану в различных вопросах. Турция важна для обеспечения интересов Казахстана как внутри страны, так и за ее пределами, считают эксперты.

"Важность сотрудничества наших стран возрастает с каждым днем. Сегодня мы начали подготовку к юбилейному саммиту, в ходе которого председательство в Организации тюркских государств перейдет Казахстану. Мы рады отметить, что наши взгляды по актуальным вопросам совпадают", – заявил министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан на пресс-конференции в Астане. По его словам, отношения между двумя странами приобретают все более институционализированный и углубленный характер. Министр отметил, что Турция является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом инвестиций, превышающим 5 млрд долл. Глава турецкой дипломатии добавил, что стороны работают над укреплением сотрудничества в сфере оборонной промышленности.



Напомним, что Астана и Анкара заключили соглашение в оборонной сфере. Турция построит для Казахстана боевые корабли. Казахстан при помощи Турции может создать серьезный флот на Каспии в противовес российскому (см. "НГ" от 08.08.23). По мнению американского аналитика Пола Гобла, Турция может стать главным игроком на Каспии, что повлечет за собой изменения в расстановке сил в регионе.



Заявленная президентами Казахстана и Турции цель довести двусторонний товарооборот до 10 млрд долл., по словам Хакана Фидана, "вполне достижима и, более того, не является отдаленной". Тем более что стороны также работают над углублением сотрудничества в энергетическом секторе.



Казахстанская нефть через Азербайджан и Турцию уже идет в Европу. Пока объемы небольшие, поскольку нефть приходится перевозить танкерами, которых у республики не так много. Впрочем, в июле казахстанский флот пополнился двумя танкерами, которые уже начали отгрузку нефти в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан с ежегодным объемом 1,5 млн т. По мнению экспертов, максимально можно нарастить поставки только до 3 млн т из-за существующих ограничений по приему высокосернистой нефти через этот нефтепровод. Но, как сказал заместитель министра энергетики Ерлан Аккенжанов, Казахстан изучает альтернативу, несмотря на то что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), проходящий через Россию, остается наиболее выгодным маршрутом для экспорта нефти. По его словам, другим видам транспорта сложно конкурировать с КТК, по которому в прошлом году было экспортировано до 80% казахстанской нефти.



Также стороны будут наращивать поставки грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, на 100% используя его потенциал. Транскаспийский маршрут, напомним, идет в обход России, из-за чего страны ЕС сейчас тоже крайне заинтересованы в его развитии, чтобы доставлять грузы из Китая не через территорию РФ. Астана в рамках диверсификации маршрутов, в свою очередь, предоставила турецкой стороне возможность использовать железную дорогу Казахстан-Туркменистан-Иран, которая как раз и выходит на Турцию.



Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает, что Турция в контексте многовекторной политики Казахстана представляет собой важный вектор, но не является настолько серьезным игроком, как, например, Россия, Китай или Европейский союз. "Если мы посмотрим на внешнеторговые отношения между Казахстаном и этими игроками, то сравнение будет не в пользу Турции. Это же относится и другой статье – инвестиционной. Уровень накопленных турецких инвестиций незначителен по сравнению с российскими, китайскими или европейскими. Но, несмотря на это, в контексте внешней политики Казахстана Турции придается особое значение по целому ряду факторов", – сказал "НГ" Станислав Притчин.



По мнению эксперта, Казахстану важно показывать во внешнем нарративе, что Турция является как минимум равнозначным игроком с точки зрения обеспечения тех целей на международной арене, которые стоят перед Астаной. С точки зрения внутренней идеологии Турция очень комфортный игрок, потому что помогает Казахстану выстраивать альтернативную тюркскую идентичность на международной арене, что позволяет укрепить в сознании казахстанцев то, что они не одиноки, что есть братские народы, с которыми Астана строит общую Организацию тюркских государств при непосредственном соседстве с Россией и Китаем, то есть игроками абсолютно другой идеологии и с иным подходом к внутренней политике. "Поэтому турецкий вектор важен не только для внешней, но и для внутренней политики Казахстана", – считает Притчин.



Таким образом, по словам эксперта, подчеркивается важность турецкого и тюркского векторов внешней политики Казахстана. "Если объективно, то Турция в силу географической удаленности, ограниченности экономического и военного потенциала не является равнозначным партнером для Казахстана с точки зрения безопасности, экономики и инвестиций", – подчеркнул Притчин. Но это сегодня, завтра может быть совсем другим, учитывая "мягкую силу" Турции. Турецкие вузы прорабатывают вопрос открытия своих филиалов в Казахстане, сообщил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу.