 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новая красная угроза пришла в Европу из джунглей, где погиб Че Гевара. Десятки колоний муравьев-убийц обнаружены в Италии
07:02 13.09.2023

Десятки колоний муравьев-убийц обнаружены в Италии и могут распространиться дальше на север
Юрий Енцов
Новая красная угроза пришла в Европу из джунглей, где погиб Че Гевара

Материал комментируют:
Виктор Данилов-Данильян

Муравьи-захватчики обосновались на Сицилии и готовы завоевать Апеннинский полуостров, пока в ЕС думают, как наказать бывшую красную, она же имперская, Россию, выделяя на это дело миллиарды. Тем временем огненный муравей Solenopsis invicta, стремительно распространяясь, вот-вот захватит семь процентов территории Европы. А в случае глобального потепления и до Британии доберется. А ведь еще вчера про него рассказывали как про некую ужасающую бразильско-аргентинскую экзотику с огромными челюстями, вредящую посевам и чуть ли не перегрызающую электропроводку, заползая в автомобили и даже в компьютеры.

Наши ученые термин "инвазионный" не употребляют как страшилку. А западные популяризаторы науки пугают мир страшным муравьем, расселяющимся по цивилизованным странам. Например, по югу США, где от него рыдают.

Замечен он и в Китае, но там пока молчат. Это на Западе пишут про один из самых разрушительных для экосистемы видов шестиногих "мигрантов". Про "суперколонии" с несколькими "королевами", откладывающими личинки сотнями тысяч и миллионами. Быстро вылупившись, мураши образуют банды, которые охотятся как на беспозвоночных, так и на мелких позвоночных типа мышей, стригут растения, уничтожая все вокруг подчистую, как саранча, вытесняя местных насекомых и даже травоядных животных, попросту лишая их пищи, пишет британская Guardian.

Ученый, экономист, эколог, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян напоминает, что не только в солнечной Италии, но и у нас немало инвазионных видов животных и растений:

- В Баренцевом море появились крабы, обитавшие прежде в Охотском и более типичные для Камчатки.

"СП": Британский журналист боится, что в связи с глобальным потеплением жуткие мирмики оккупируют и Туманный Альбион, как сейчас захватывают Сицилию, и никакой Брексит не поможет.

- А у нас в Москве и Московской области повсюду ползают огромные слизни. Но что касается поведения представителей фауны на новом месте - это вопрос к биологам.

"СП": С них тоже спросим, а вы не могли бы оценить глобально: что нас ждет в ближайшим будущем? Неужели "дивный новый мир" с красными муравьями-убийцами, огромными слизнями и поглотившим все вокруг "борщевиком Сосновского"?

- Естественно, будут формироваться новые экосистемы на месте старых, если, конечно, виды-пришельцы приживутся, а это не всегда бывает. Иногда случается, что обнаруживается какой-то местный вид, который начинает самих пришельцев употреблять в пищу. Пока ее было мало, хищника это сдерживало, а тут пищи становится много, и он начинает активно размножаться, подавляя инвазионный вид. А потом его численность нормализуется, возвращаясь к старым пределам. Такие случаи тоже известны. И тогда все возвращается к прежнему положению - природа сама себя лечит. Но так, к сожалению, бывает не всегда.

Что же касается борщевика, то это исключительно вопрос денег. Если бы они выделялись деньги, его можно было бы победить.

"СП": Кстати, в Новой Зеландии победили этих самых муравьев. Новозеландцы дружно взялись и всех уничтожили. Это единственная страна, успешно искоренившая красного огненного муравья после того, как он там появился в 2001 году. А вот их соседи австралийцы только обсуждают проблему. Тратят 400 миллионов австралийских долларов (205 миллионов фунтов стерлингов) на искоренение пришлого вида, а правительство критикуют за неспособность действовать решительно.

- Ну да, само собой разумеется, все упирается в выделяемые средства… Хорошо, красный огненный муравей - теплолюбивый вид, но исследователи пришли к выводу, что он может прижиться примерно на половине городских территорий Европы, включая такие крупные города, как Лондон, Париж, Рим и Барселона. А благодаря глобальному потеплению, весь Старый Свет станет гораздо более пригодным для его обитания.

Пока же прибрежные города Средиземноморья наиболее подходят для этих муравьев, а морские порты могут способствовать распространению вида. По крайней мере Маттиа Менчетти, ведущий исследователь Solenopsis invicta, призывает общественность быть бдительной, обнаруживать их в городских и прилегающих районах и докладывать, куда следует. А обнаружить этого муравья нетрудно - по болезненным укусам. Ну и характерным холмикам.

Сицилийские колонии как раз и расположены в устье реки и природном парке близ старинных Сиракуз. Исследователи полагают, что летающие королевы муравьев, принесены из порта, что северо-западнее. Местный порт мониторят, чтобы не только мигранты из Африки, но и ни один муравей не проскочил.

В Европе этот злобный мирмик ранее уже обнаруживался в импортируемых продуктах из Испании, Финляндии и Нидерландов, но его появление в дикой природе никогда ранее не замечалось.

Мирмиколог Иван Зимин предполагает, что муравьи в Европе могут и не прижиться:

- Это очень сложно прогнозировать. Они же довольно капризные животные, трудно сказать, какие условия для жизни им подойдут, будет ли достаточно оплодотворенных самок для расселения… Мне кажется, нам в России беспокоиться по этому поводу смысла точно нет.

СП": Но распространились же эти муравьи на юге США. Там выделяются средства не борьбу с ними. Они прижились в Китае и Австралии.

- В Китае живет совсем другой вид. Кстати, коли на то пошло, и у нас муравьи из рода Solenopsis тоже живут.

"СП": Но наши, должно быть, не такие кусачие, и жала у них не столь огромные, как показывают по широкоэкранному телевизору?

- Да, если их не трогать, не совать руку в муравейник. На самом деле и те южноамериканские муравьи - не такие уж страшные для людей. Другое дело, что они могут вытеснять другие виды себе подобных. Проблема заключается именно в этом, особой опасности для человека они не представляют.

"СП": А как же аллергическая реакция, о которой пишет британская газета? Муравьев называют "социальной угрозой", они агрессивно роятся и причиняют укусы, которые могут зудеть и гореть в течение часа. Люди даже умирали от аллергии.

- Апельсин тоже вызывает аллергию. Она, как теперь выясняется, может быть на что угодно, а не только на муравьев. Не даром же ее называют "чума ХХI века"…

Однако кроме аллергии и ковида, теперь на повестке дня, особенно в англосаксонских странах, призывы к увеличению инвестиций для искоренения шестиногой "красной угрозы". Говорят, что "стоимость борьбы с огненными муравьями - намного дешевле, чем стоимость жизни с ними".

Ущерб от этих самых огненных муравьев, пока становится реальностью на югах. Они закрывают игровые площадки, садовые центры и парки, наносят вред тростниковым полям, школам, жилищному строительству и естественной среде обитания в целом.

Если срочно не активизировать усилия по их искоренению, то англосаксы от Америки до Австралии боятся столкнуться со страшным будущим, в котором на борьбу с огненными муравьями выделяется 7 миллиардов долларов в год, в тех же Соединенных Штатах. Кстати, чисто для сравнения, на расшатывание Украины первоначально было выделено всего восемь, признавалась Виктория Нуланд.

Возможно, именно из Америки огненные муравьи попали в Австралию в транспортных контейнерах, причем за десятилетия до того, как их обнаружили и стали ругаться. И вот теперь "марш огненных муравьев" может достичь столицы Зеленого континента к 2035 году. Это будет стоить экономике до 1,2 млрд долларов в год. Чтобы этого не случилось, рекомендуется тратить по 300 млн долларов ежегодно хотя бы перед Олимпийскими играми в Брисбене.

Уже смоделированы экономические последствия распространения огненных муравьев. Их вторжение может прогрессировать на 5 км в год, хотя называют и большие расстояния. Все это, напомним, в Австралии.

Но не оставляют сомнения, при чем здесь Британия? Если огненные муравьи зажигают, значит, это кому-то нужно. Пишут, что инвазивные виды муравьев легко распространяются… когда растения в почве импортируются в Британию. Там теперь призывают правительство запретить ввоз почвы. Ведь ЕС запретил ее экспорт из Британии, но сама эта страна не приняла ответных мер. Так, может, дело в этом, а вовсе не в некогда бразильских, а теперь еще и австралийских муравьях-убийцах.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694577720


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