Дамаск предъявил Вашингтону счет за украденную нефть - 115 миллиардов долларов

07:04 13.09.2023 Арабская республика требует возместить 115 миллиардов долларов и убраться из страны

Светлана Гомзикова



Материал комментируют:

Алексей Фененко Дмитрий Егорченков



Сирия выставила счет Соединенным Штатам и потребовала возместить ущерб за систематическую кражу нефтяных ресурсов страны. Об этом говорится в обращении МИД арабской республики, направленном в Совет Безопасности ООН.



В послании внешнеполитического ведомства, в частности, указано, что военное присутствие Вашингтона на территории САР недопустимо и незаконно. А также, что администрация США должна ответить за "разграбление природных богатств, принадлежащих сирийскому народу".



"Дамаск требует положить конец незаконному военному присутствию США на сирийской территории, привлечь к ответственности американскую администрацию за нанесенный урон нефтегазовому сектору и обязать выплатить компенсацию за похищенные нефтяные ресурсы", - цитирует ТАСС фрагмент документа, опубликованного агентством SANA.



Общий объем требуемых компенсаций, как отмечается, составляет 115,2 млрд долларов, из них только прямые потери оцениваются в 27,5 млрд долл. В том числе от незаконного вывоза и сжигания нефти и газа Дамаск потерял 21,4 млрд, от разрушения объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса - 3,2 млрд. Еще 2,9 млрд составил ущерб от авиаударов проамериканской международной антитеррористической коалиции по нефтегазовым объектам в Сирии.



Остальные 87,7 млрд долларов из заявленной суммы - упущенная выгода, говорится в заявлении сирийского МИД. Она стала результатом снижения добычи по сравнению с запланированными уровнями.



Кроме выплаты компенсации, официальный Дамаск призвал США прекратить поддержку террористических и сепаратистских формирований, а также вывести войска с территории Сирии.



Соединенные Штаты незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке САР в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, в которых расположены крупнейшие месторождения нефти и газа. Сирийские власти неоднократно заявляли, что считают присутствие американских военных оккупацией, а также государственным пиратством.



Требование компенсаций к США выдвигается не впервые. В апреле МИД арабской республики предъявил Вашингтону те же претензии, указав, что на конец 2022 г. потери Сирии в нефтегазовом секторе в результате откровенного грабежа со стороны американцев достигли 107,1 млрд долларов.



Ранее Служба внешней разведки РФ, напомним, заявила, что Соединенные Штаты "активно участвуют в незаконной торговле нефтью, добываемой на оккупированных территориях северо-востока Сирии". По сведениям СВР, на месторождениях ежемесячно извлекается до 3 млн баррелей сырья, порядка трети похищенной нефти "при посредничестве американцев реализуется в Курдский автономный район Ирака по цене 35−40 долларов за баррель".



Указывалось, что в Иракский Курдистан нефть доставляется грузовым автотранспортом, "охрану которого обеспечивают военнослужащие ВС США". А также, что "американский воинский контингент и сотрудники частных военных компаний организуют систему безопасности добывающей и перерабатывающей инфраструктуры".



В общем, американцы, которых в Сирию, как известно, никто не приглашал, абсолютно не рефлексируют по поводу своего нелегального положения в этой стране. И даже, более того, не первый год бесцеремонно продолжают грабить принадлежащие сирийскому народу месторождения. При этом "цивилизованный мир", готовый собственных граждан ободрать, как липку, ради Украины, делает вид, что ничего не видит и не слышит.



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова:



- Я не помню, честно говоря, чтобы Соединенные Штаты кому-нибудь то, что украли, возместили или вернули. И сирийские товарищи, мне кажется, тоже осознают, что в реальном выражении получить компенсации за незаконно вывезенную нефть будет невозможно.



Другой вопрос, что подобные документы имеют свою задачу - они демонстрируют международному сообществу те разрушения и проблемы, которые Соединенные Штаты создали Сирийской Арабской Республике. Фиксируя, таким образом, в очередной раз американские военные преступления. В том числе и экономические военные преступления, потому что бесконтрольное разграбление территорий тоже подпадает под данную статью.



Так что, наверное, я буду очень скептичен в отношении того, что когда-нибудь Сирия от США что-нибудь в этом смысле получит. Но как политический шаг это обращение, в принципе, вполне приемлемо.



"СП": Американцы, как известно, находится на территории САР незаконно. Как бы их, вежливо говоря, попросить вон?



- Попросить, конечно, возможность есть. Сирия занимается этим все последние годы. С самого начала событий требует, чтобы Соединенные Штаты прекратили нарушать суверенитет страны и вывели войска с ее территории со всеми вытекающими.



Но американцы на это либо вообще никак не реагируют, либо говорят, что уходить никуда не собираются. Поэтому единственная возможность в данном случае - силовое выдавливание оккупационных сил теми или иными способами.



Правда, это, мне кажется, займет очень много времени. Поскольку надавить на американцев в данном аспекте пока никто не может.



Соответственно, до тех пор, пока для них это будет приемлемо с точки зрения затрат, и какую-то дополнительную экономическую выгоду еще приносит, они там останутся. Как это было с Афганистаном.



Но как только нахождение в Сирии станет обременительным пассивом, за который еще нужно платить, они сами оттуда уйдут очень быстро.



"СП": Почему даже такая организация, как ООН, не дает действиям США в Сирии объективных оценок? Хотя, по сути, идет вооруженный грабеж.



- Действительно, с точки зрения реальной перспективы американцами даже не придется самим блокировать подобные темы в Совбезе. Попросят британцев, например, или еще кого-нибудь. И вопрос просто не будет поставлен на обсуждение. Масса вариантов есть…



ООН в последнее время оккупирована во многом именно таким подходом США и западных партнеров. Иначе мы бы не говорили о кризисе этой всемирной организации последнее десятилетие.



Бороться с этим можно только одним способом - созданием альтернативных международных площадок. Что, собственно, и происходит.



Если ты не можешь работать на площадке, где действуют чужие правила, где твои инициативы сразу отметаются или блокируются, значит, тебе не нужно, наверное, работать на ней.



Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко тоже считает, что у Сирии нет шансов заставить американцев возместить ущерб:



- Соединенные Штаты не признают приоритета международного законодательства над собственным. Поэтому требовать с них что-либо абсолютно бесполезно.



Там заявление какого-нибудь сенатора стоит больше, чем любое международное обязательство. А наших слов "законно" или "незаконно" американцы вообще не признают. У них есть только свои интересы.



Опять же, уберутся они из Сирии только в том случае, если им будет нанесено военное поражение. И сделают это сирийцы, которых мы вооружим. Почему мы должны этого стесняться после политики США на Украине?



Могу сказать, что мы должны вооружить правительство Асада и любые проправительственные сирийские группы. Руки в отношении Соединенных Штатов теперь у нас развязаны.



Другое дело, что мы этого не делаем. Но это уже вопрос иного порядка.



Сами американцы никуда не уйдут. Если только не проиграют в каком-то военном конфликте, и держать войска в Сирии у них не будет больше возможности. Это особенность англосаксонского менталитета. Пока не проиграют, они никуда не отступят.

12.09.23 Источник - svpressa.ru

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