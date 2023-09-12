"В клетках привезли людей, показывали..", - выступление Путина на форуме в Владивостоке (текст)

07:14 13.09.2023 Заявления Владимира Путина на пленарном заседании VIII Восточного экономического форума

Алексей Иванов



Главное политические событие дня - участие Владимира Путина в пленарном заседании VIII Восточного экономического форума (который проходит во Владивостоке 10-13 сентября; его девиз "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию").



Многие политологи заговорили о том, что именно сегодня неофициально стартовала предвыборная кампания ВВП.



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"Наш ведущий сейчас поприветствовал зал, сказал "добрый день, доброе утро, добрый вечер": здесь, когда приезжаешь на Дальний Восток, действительно все путается в голове, непонятно, то ли сейчас день, то ли утро, то ли вечер. Но в одном мы не запутаемся: Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь XXI век, с этого мы сходить не будем.



Я хочу поприветствовать участников и гостей восьмого Восточного экономического форума, который по традиции собрал руководителей компаний, экспертов и представителей власти из нашей страны и из десятков других государств мира, чтобы вместе обсудить перспективные, стратегические направления развития Дальнего Востока России, Арктики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе сегодняшнего выступления, конечно, поскольку это часть общего народнохозяйственного комплекса, мне так или иначе придется обращаться и к другим регионам страны. Мы собираемся для того, чтобы оценить основные тенденции, которые определяют динамику международных деловых связей.



Мы с вами хорошо знаем, видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же и создавали во многом, выстраивали.



Очень важно, что на этом фоне в мире расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому бы то ни было внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам, и таких государств становится все больше и больше, причем в разных регионах мира.



Они ставят во главу угла своей деятельности, своей политики не какие-то конъюнктурные текущие политические моменты, а продвижение своих собственных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, финансов, в гуманитарной сфере, проектов, которые могут – и несут прямую долгосрочную выгоду народам этих стран.



По сути, рождается новая модель взаимоотношений, интеграции, но уже не по западным лекалам, для избранных, для избранного "золотого миллиарда", а для всего человечества, для всего функционирующего и развивающегося многополярного мира. Именно в этой модели созидательная энергия, открытость, нацеленность на конкретный результат становится мощным конкурентным преимуществом Азиатско-Тихоокеанского региона, ключевым фактором, который определяет и, уверен, еще долго будет определять его глобальное лидерство по темпам экономического роста.



Отмечу, что в прошлом году товарооборот России со странами АТР увеличился на 13,7 процента, а за первую половину текущего года прибавил еще 18,3 процента: за весь прошлый год – плюс 13,7, а за первое полугодие – уже 18,3.



Рассчитываю, что наша торговля с государствами АТР да и в целом экономические отношения продолжат свое развитие, ведь Россия, наш Дальний Восток, открыта для укрепления торговых, кооперационных связей, и потенциал такого сотрудничества просто невозможно переоценить.



Дальневосточный федеральный округ – это 40 процентов территории Российской Федерации. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70 процентов рыбы, алмазов, свыше 30 процентов титана, меди и так далее. Работают важнейшие, стратегические предприятия, морские порты и железные дороги. Словом, роль Дальнего Востока для нашей страны, для ее будущего, для позиций России в многополярном мире исключительно велика. Мы это хорошо понимаем. И потому хочу повторить то, о чем говорил в Послании Федеральному Собранию десять лет назад, в декабре 2013 года, и о чем сказал в самом начале: опережающее развитие Дальнего Востока – это наш абсолютный приоритет на весь XXI век, общая ответственность и работа Правительства, регионов, крупнейших отечественных компаний как с государственным участием, так и абсолютно частных.



Для организации такой работы за прошедшие годы сформирован серьезный нормативно-правовой каркас, заложены основательные современные подходы к экономическому и социальному развитию Дальнего Востока, а также Арктики – еще одного из наших стратегических приоритетов.



Какие результаты? Модератор спросил, каких результатов вместе нам удалось достичь в этом регионе, добиться за последние десять лет. Прежде всего это касается, безусловно, экономики. Для развития промышленных комплексов и высокотехнологичных производств, для создания новых рабочих мест мы предложили на Дальнем Востоке особые налоговые, административные и таможенные преференции, взяли на себя строительство инфраструктуры, подведение сетей к индустриальным площадкам. Такая поддержка бизнеса ведется на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток, хотя к этому порту как таковому прибавлены уже и другие территории.



С прошлого года особый преференциальный режим запущен на Курильских островах, причем с еще более льготными условиями, чем в территориях опережающего развития: там и срок действия льгот выше, и само снижение налогов больше и так далее. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы время не терять.



Благодаря государственной поддержке дальневосточных проектов подписаны инвестиционные соглашения более чем на 7,7 триллиона рублей, из них 3,4 триллиона уже вложены. Создано 125 тысяч рабочих мест, начали работу около 700 новых предприятий. В том числе реализуются такие знаковые проекты, как газоперерабатывающий завод – один из крупнейших в мире, и газохимический комплекс в Амурской области, Находкинский завод минеральных удобрений и верфь крупнотоннажного судостроения "Звезда" – здесь, совсем рядом. Осваиваются месторождения меди и других полезных ископаемых: Удоканское, Баимское, Малмыжское.



Важные проекты запущены и в агропромышленном секторе. Это тепличные хозяйства в Сахалинской области и Приморском крае, переработка рыбы на Камчатке и в Магадане, производство свинины в Приамурье, увеличение производства сои в Амурской области. Все это тоже перспективные направления как для поставок на наш внутренний рынок, так и на экспорт.



В целом динамика инвестиций на Дальнем Востоке, хочу это особо отметить и подчеркнуть, в три раза опережает общероссийский показатель. Если с 2014 года по 2022-й рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13 процентов, то на Дальнем Востоке – 39 процентов.



Это отражается и на объемах производства. Темпы промышленного роста на Дальнем Востоке также превышают среднероссийские.



По итогам последних пяти лет бо́льшая часть наших восточных регионов: Магаданская и Амурская области, Забайкалье, Еврейская автономная область, Приамурье, Чукотка и Камчатка – входят в двадцатку лучших субъектов Федерации по темпам роста валового регионального продукта, а Магаданская область и вовсе возглавляет этот рейтинг.



Приведу несколько цифр, которые говорят сами за себя. За 10 лет грузооборот дальневосточных морских портов увеличился в 1,6 раза, ввод жилья – в 1,3 раза, электропотребление – в 1,2 раза, годовая добыча золота на востоке страны выросла в 1,6 раза, угля – в 2,8 раза. Уважаемые коллеги, вы понимаете, о чем идет речь, – не о процентах повышения роста, все растет в разы.



Здесь отмечу, что процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем по регионам сейчас составляет 35 процентов. Вы понимаете, всего 35 процентов изученных недр. Что это означает? Это говорит о том, что есть все возможности еще для кратного роста добывающих отраслей, в том числе по дефицитным стратегическим видам сырья, востребованным в экономике будущего.



Все это не только гарантия ресурсного суверенитета страны, но и основа для производства новых материалов, микроэлектроники и перспективных источников энергии, для продвижения отечественных экологических, природосберегающих технологий и научных разработок, для создания качественных рабочих мест, реализации на новом уровне естественных конкурентных преимуществ Дальнего Востока, да и всей России.



Чтобы увеличить объем геологоразведки, у нас запущена фронтальная стратегия, она называется так красиво: "Геология. Возрождение легенды". Я прошу Правительство предусмотреть в ней отдельный раздел, посвященный изучению недр дальневосточного региона, и приступить к подготовке такого же раздела для Сибири.



Перспективы Дальнего Востока, а также Арктики, конечно, связаны не только с освоением месторождений природных ресурсов, которые, безусловно, востребованы, но и в отечественной промышленности, и за рубежом.



Повторю: мощная сырьевая база экономического развития, которую мы закладываем, позволяет нам идти вперед, увеличивать глубину переработки ресурсов, как говорят специалисты, наращивать добавленную стоимость на отечественных предприятиях, в том числе и прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке. Это главное.



Для этого необходимо постоянно улучшать условия для ведения бизнеса в макрорегионе, удерживать их на глобально конкурентоспособном уровне, обеспечивать длинное и дешевое финансирование инвестиционных проектов, доступное как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных производственных компаний во всех сферах и отраслях, территориях и районах.



Как вы знаете, мы запустили на федеральном уровне кластерную инвестиционную платформу. Этот механизм предназначен для финансирования масштабных, системно значимых проектов прежде всего по выпуску материалов, комплектующих и готовых изделий в обрабатывающей промышленности.



В текущем году в рамках этой инвестиционной платформы должны быть профинансированы проекты выпуска приоритетной продукции на сумму не менее двух триллионов рублей. Я прошу Правительство дополнительно нацелить этот инструмент именно на задачи развития дальневосточной экономики, на то, чтобы здесь появлялись более сложные производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами. Необходимо двигать проекты, которые требуют крупных, многомиллиардных вложений, а они в свою очередь становятся точками притяжения для смежных секторов, для строительной индустрии, сервисных компаний и производителей оборудования, для малого бизнеса.



Что бы еще хотел подчеркнуть: нефте- и газохимия, металлургия, машиностроение, другие сектора обрабатывающей промышленности – все это энергоемкие производства. Однако, и об этом тоже нужно сказать, сегодня большинство дальневосточных регионов, которые, как уже сказал, строят жилье, открывают новые производства и индустриальные площадки, все еще сталкиваются с нехваткой энергетических мощностей. И это, конечно, проблема.



Масштабы проектов, которые мы реализуем на Дальнем Востоке, требуют такого же масштабного обновления дальневосточной энергосистемы. При этом здесь есть по-настоящему уникальные условия для развития экологически чистой гидро-, атомной и возобновляемой энергетики.



Прошу Правительство вместе с нашими крупными энергокомпаниями, деловыми кругами подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Она должна быть рассчитана на длительный срок – до 2050 года, чтобы максимально расширить экономические возможности наших дальневосточных территорий. Также прошу Правительство разработать механизмы проектного финансирования этой стратегической программы.



В наших планах – связать между собой газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин–Хабаровск–Владивосток", а затем включить их в единую систему газоснабжения страны. То есть решить, по сути, не побоюсь этого слова, историческую для нашей страны, глобальную задачу – интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока Российской Федерации.



Наряду со строительством газопровода "Сила Сибири-2" это позволит нам не только гибко работать на мировых энергетических рынках, что сегодня востребовано, как мы знаем, но прежде всего существенно расширить программу газификации Бурятии, Забайкальского края, других дальневосточных регионов, дать промышленности здесь, на Дальнем Востоке, дополнительные ресурсы, обеспечить города и поселки экологически чистым топливом. При этом для газификации Камчатки будут использованы возможности терминала сжиженного природного газа, который одной из наших компаний уже создан.



Это направление у нас активно развивается, в том числе в Арктике. После успешного старта проекта "Ямал СПГ" запущен новый масштабный проект по строительству сжиженного природного газа в Заполярье, имею в виду первую технологическую линию проекта "Арктик СПГ-2". Она уже находится в районе добычи, ведутся пусконаладочное работы – да, так и происходит? Отлично.



Отмечу, что сама эта линия, по сути, представляет собой плавучий завод по сжижению природного газа. Он не имеет аналогов в мире – можно об этом смело сказать – и опирается именно на российские технологии и мощности. Производится мурманским Центром строительства крупнотоннажных морских сооружений.



К 2030 году производство СПГ в Арктической зоне России должно вырасти втрое – до 64 миллионов тонн в год. В этой связи принято принципиальное решение о выпуске на базе мурманского центра новых линий СПГ для работы на арктических месторождениях. Конечно, это внесет огромный вклад в развитие наших северных регионов, в укрепление технологического суверенитета России.



Мощный центр производства СПГ планируется создать и в самой Мурманской области. Вынужден об этом тоже сказать, хотя это вроде напрямую не относится к Дальнему Востоку, но для его снабжения будет построен газопровод Волхов–Мурманск–Белокаменка.



Я очень надеюсь, что наши компании, сейчас не буду вдаваться в детали, договорятся между собой при посредничестве Правительства, кто и как будет строить этот важный инфраструктурный объект. Он очень важен и для города Мурманска, и поселков Мурманской области и Карелии.



Для поддержки деловых инициатив и в целом для экономики Арктики и Дальнего Востока, их жителей важны транспортные проекты. Нужно расширять действующие логистические маршруты и открывать новые коридоры перевозки грузов.



Особое место в этом ряду, конечно, занимает развитие Северного морского пути. В прошлом году по нему прошли 34 миллиона тонн грузов, и в ближайшие годы грузопоток этого глобального транспортного коридора будет только расти, что требует опережающего строительства современного ледокольного флота, модернизации арктических портов и их инфраструктуры.



К 2030 году мы предполагаем удвоить общую мощность морских портов Арктического бассейна. Если в прошлом году она составила 123 миллиона тонн, то к концу десятилетия должна выйти на уровень 252 миллионов тонн, в том числе за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов. Уже к 2027 году планируется существенно увеличить мощности мурманского порта с нынешних 56 миллионов до 110 миллионов тонн в год.



Мы продолжим модернизацию БАМа и Транссиба. Темпы здесь нужно, безусловно, наращивать, в том числе с помощью механизмов концессии, привлечения частного капитала для строительства мостов, тоннелей и путепроводов. Сейчас только мы этот вопрос обсуждали с коллегами – модераторами соответствующих сессий.



В этой связи отмечу, что по инициативе частных инвесторов прокладывается Тихоокеанская железная дорога, возводится новый порт на побережье Охотского моря. Это позволит задействовать ресурсы Якутии и севера Хабаровского края, обеспечить прямой выход на рынки АТР.



Наши крупные компании строят сейчас новый морской порт на Таймыре, модернизируют железнодорожную магистраль Пангоды–Надым на Ямале. Таких примеров много, когда бизнес вкладывается, что называется, вдолгую в логистические, транспортные, энергетические проекты, в строительство железных дорог и автомобильных трасс, морских терминалов и аэропортов.



Я прошу Правительство, коллег в регионах активно опираться на этот ресурс, чтобы и государственные, и частные вложения давали синергетический эффект для обновления инфраструктуры, социальной сферы, пространственного развития регионов да и страны в целом.



Уже обращался к наших предпринимателям, многие из которых столкнулись с определенным прессингом со стороны отдельных партнеров, и хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию – как в масштабные, амбициозные инфраструктурные проекты, так и в локальные, но не менее важные проекты городского развития и туризма. Мы видим, что происходит с капиталами, как и куда они двигаются. Не наступайте дважды на одни и те же грабли.



Совсем недавно мы открыли участок скоростной автомобильной дороги от Москвы до Арзамаса. К концу текущего года трасса дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Хочу сегодня сказать, что мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана. Будет сформирован единый транспортный коридор "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока. Он послужит основой для развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров, даст импульс предпринимательству, обновлению городов и поселков.



Отдельная тема – развитие авиационного сообщения Дальнего Востока с европейской частью России, а также повышение прямой связанности дальневосточных регионов между собой, чтобы людям не приходилось летать к соседям через Москву или сибирские аэропорты.



С этой целью, как вы знаете, мы создали единую Дальневосточную авиакомпанию. Ее наиболее важные маршруты субсидируются государством, таким образом, цена билетов становится доступнее для граждан, появляются дополнительные возможности осваивать новые направления перелетов, в том числе и местные.



Предлагаю поддержать эту, безусловно, важную работу, перевести ее на системную основу. Прошу Правительство до 1 марта будущего года подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри дальневосточного региона. Он должен охватывать строительство новых и модернизацию действующих аэропортов, улучшение стандартов для работы малой авиации, поставку отечественных самолетов и вертолетов и, конечно, повышение доступности авиаперелетов прежде всего за счет уменьшения расходов авиакомпаний на лизинг воздушных судов.



Точные параметры и целевые ориентиры здесь еще предстоит определить, но, думаю, будет верным поставить такую планку, чтобы к 2030 году пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до четырех миллионов человек в год.



Уважаемые коллеги!



Важнейшая, интегральная цель наших планов, которые мы реализуем в экономике, в транспортной сфере и инфраструктуре Дальнего Востока, состоит в том, чтобы повысить качество жизни граждан, создать комфортные и современные условия для учебы и работы, для отдыха и воспитания детей, добиться устойчивого прироста населения в дальневосточных регионах России.



Для этого запущен целый ряд механизмов, включая программу "Дальневосточный гектар". Больше 119 тысяч человек получили земельные участки для ведения бизнеса, открытия производств и туристических объектов, для строительства собственного дома.



Здесь напомню о поставленной задаче: уже этой осенью нужно подготовить нормативную базу для поддержки индивидуального жилищного строительства по всей стране, речь идет о применении счетов эскроу – как при возведении многоквартирных домов. Это позволит дополнительно защитить средства граждан, а также создать возможности для привлечения ипотечного кредита на постройку собственного дома.



Я обращаю внимание коллег из Правительства: механизмы должны быть разработаны до конца текущего года, причем, повторю, по всей стране, включая и дальневосточные регионы.



Отмечу, что на Дальнем Востоке предложены специальные условия по ипотеке: сумма – до шести миллионов рублей, срок – до 20 лет, ставка – два процента. С помощью этого инструмента более 78 тысяч семей уже приобрели или построили новое жилье.



Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность, мы вчера с коллегами тоже об этом говорили, а именно: поднять верхнюю планку кредита до девяти миллионов рублей для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 квадратных метров. Таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства собственного дома.



Добавлю, что изначально дальневосточная ипотека была рассчитана только на молодые семьи, но с прошлого года такой кредит могут получить все учителя и врачи, работающие на Дальнем Востоке.



Предлагаю сделать следующий шаг и вновь увеличить охват этой программы, сделать ипотеку под два процента доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Подчеркну: именно для всех работников ОПК для Дальнем Востоке независимо от их возраста и семейного положения, так же как это мы сделали для врачей и учителей.



Далее. Мы предложили особые механизмы для развития жилищного строительства, включая так называемый "Дальневосточный квартал", когда компании, ведущие комплексную застройку, получают льготы резидентов территорий опережающего развития. В результате уже на этапе проектирования вместе с жильем закладывается комфортная городская среда и социальная инфраструктура: детские сады, поликлиники, спортивные комплексы и так далее.



В том числе с помощью механизмов "Дальневосточного квартала" строится город-спутник Владивостока. Здесь в современных условиях будут жить около 80 тысяч человек.



Добавлю, что для комплексного развития социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке введена так называемая президентская субсидия. В рамках этой программы уже построены, отремонтированы и оснащены оборудованием более 1,5 тысячи объектов во всех дальневосточных регионах. Что это такое? Это школы, больницы, спортивные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры и так далее.



Назову несколько объектов, которые были сданы в последнее время. Это кардио-сосудистый центр в Якутске, центр ядерной медицины в Улан-Удэ, центр игровых видов спорта и единоборств в Комсомольске-на-Амуре. Построено жилье для работников социальной сферы на Чукотке. Открылся парк "Маяк" на берегу Охотского моря в Магадане.



Отдельное, большое направление работы, которое мы запустили, касается обновления 25 агломераций и городов Дальнего Востока. Сейчас не буду их перечислять, вчера мы публично обсуждали этот вопрос. Города должны получить новый облик на основе качественной проработки мастер-планов с учетом тех проблем и преимуществ, которые у каждого города свои. Мастер-планы в целом подготовлены, мы вчера говорили об этом. Нужно доработать их, определить источники финансирования и как можно быстрее двигаться вперед.



В реновации городов нужно активно задействовать механизм дальневосточной концессии. Кроме того, предлагаю в ближайшие три года направить на приоритетные мастер-планы дополнительные ресурсы, вчера еще поручил Правительству доработать все эти механизмы. В дальнейшем посмотрим на возможности увеличения этого финансирования на период до 2030 года.



И конечно, нужно уделить особое внимание муниципальным образованиям, в том числе небольшим. Так, в рамках программы "1000 дворов" в прошлом году обустроено 1245 общественных пространств, по итогам текущего года к ним добавится еще 562. Безусловно, нужно продолжить эту работу.



Что здесь хотел бы подчеркнуть? В свое время мы приняли решение, по которому во всех наших ключевых программах развития есть специальный дальневосточный раздел. За счет этого набран хороший темп государственных капиталовложений именно в проекты Дальнего Востока. Этот уровень, такую динамику, такие дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить.



И еще. Дальний Восток должен быть не только территорией опережающего развития экономики, социальной сферы и городской среды. За этими планами и проектами нельзя упускать из виду заботу об уникальных экосистемах, о сохранении сотен редких видов растений и животных. Кстати, в рамках нынешнего форума впервые прошел международный форум "День сокола", посвященный сохранению и увеличению популяции хищных и редких видов птиц.



Я хочу поблагодарить наших друзей, коллег с Ближнего Востока, они уделяют этой теме такое повышенное внимание. И мы, конечно, будем, уважаемые коллеги, с вами работать и по этой чисто гуманитарной, но очень интересной теме.



На Дальнем Востоке более 60 особо охраняемых природных территорий федерального значения. Многие из них – объекты всемирного природного наследия: это озеро Байкал, Ленские столбы, заповедник "Остров Врангеля", вулканы Камчатки и так далее. Все это наше неотъемлемое национальное богатство, но в то же время это достояние всей планеты, и мы обязаны его сберечь и одновременно предоставить возможности для научных исследований, для образования и отдыха детей, молодежи, чтобы российские туристы и наши гости из-за рубежа могли познакомиться с прекрасной природой Дальнего Востока.



Уже говорил, что российский Дальний Восток должен стать площадкой для отраслей "новой экономики", включая развитие туризма в национальных парках Приморья, Хабаровского края, Якутии, Бурятии, Камчатки, Курил и других регионов.



С 1 сентября вступил в силу закон, который создает цивилизованные условия, нормативные рамки для экотуризма, формирует базу для раскрытия научного и туристического потенциала охраняемых территорий. Важно, чтобы они были обеспечены инфраструктурой.



В этой связи предлагаю в следующем году выделить дополнительные ресурсы на национальные парки Дальнего Востока. Подчеркну: не за счет перераспределения средств с других природных объектов, а именно добавить плюсом, что называется, "сверху" к предусмотренному финансированию.



И еще несколько слов о формировании новых отраслей Дальнего Востока. В конце мая прошла выставка "Развитие креативной экономики в России". Тогда состоялась предметная дискуссия, прозвучали интересные предложения от молодых предпринимателей, в том числе из дальневосточных регионов.



Так, в Якутии благодаря усилиям региональных властей, инициативе самих бизнесменов сложилась одна из лучших практик по развитию творческих индустрий, например, программирование, архитектура, промышленный дизайн и так далее. Этот опыт ляжет в основу подготовки регионального стандарта развития творческих индустрий, который затем будет распространен на все субъекты Федерации. Здесь важнейшая задача – сделать наши российские марки, бренды более узнаваемыми.



Сейчас только с коллегами встречался, с модераторами, я уже упоминал эту встречу, они мне сообщили приятную новость, что этот процесс идет достаточно быстрыми темпами и дает хорошие результаты.



Необходимо поддержать спрос на отечественную продукцию и услуги, например, с помощью выставок, ярмарок и так далее. Безусловно, будем продолжать этот процесс.



Первая такая ярмарка креативных индустрий прошла в августе в Новосибирске. В ней приняли участие 70 российских производителей. За три дня ее посетили 17 тысяч человек.



Вторую ярмарку буквально на днях принял Владивосток, мероприятие вошло в культурную программу нашего форума. Думаю, что эти начинания подхватят и остальные регионы нашей страны.



Что касается конкретно Дальнего Востока, то здесь принято еще одно решение, которое касается освоения новых индустрий в экономике, в культуре, в спорте. Мы договорились, что в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту.



Это направление уже завоевало большую популярность во всем мире, причем наши киберспортсмены находятся на лидирующих позициях. Проведение соревнований высокого уровня в России, уверен, послужит продвижению компьютерного спорта и в нашей стране, и за рубежом.



Первый турнир пройдет уже в конце года. Я прошу отечественные IT-компании и компании с госучастием обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его.



Уважаемые коллеги!



За прошедшие 10 лет для Дальнего Востока и Арктики сделано немало. Задан мощный вектор развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры, созданы уникальные для нашей страны условия для ведения бизнеса. Я не побоюсь этого слова: именно уникальные условия. Развернуты крупные знаковые проекты в добыче природных ресурсов и обрабатывающей промышленности, в жилищном строительстве и обновлении транспортной сети. Сверстаны и реализуются планы по улучшению облика городов и поселков.



Огромная, ключевая заслуга в достижении этих результатов принадлежит жителям Дальнего Востока и тем, чьи семьи жили здесь многие-многие поколения, и тем, кто недавно приехал сюда из других регионов России работать, учиться или вести свое дело.



Всем, кто верит в будущее Дальнего Востока, в его огромные возможности и потенциал, вносит свой вклад в его развитие, хочу сказать особые слова благодарности.



И повторю: Дальний Восток – наш стратегический приоритет на весь XXI век. Я заканчиваю свое выступление тем, с чего начал. Его роль, так же как и роль, значение всей нашей страны в мире, уверен, будет только возрастать".



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"Мы начали работу задолго до всех событий, которые происходят в последние годы начиная с 2014-го, и начали ее потому, что видели тенденции развития мировой экономики. Мы видели рост новых центров влияния, новых центров экономического развития. Мне не нужно, наверное, называть эти страны, они же очевидны для всех. Мы понимали, что, как и куда разворачивается, и мы видим это сегодня, эти тенденции сохраняются, даже, более того, набирают обороты. Но то, что произошло после 2014 года, после того как на Украине западные страны поддержали государственный переворот и начали войну на Донбассе, конечно, многие процессы стали ускоряться. Здесь мы можем только пожалеть о том, что своевременно не реализовали те планы, которые были у нас по развитию инфраструктуры, в том числе железнодорожной сети на Дальний Восток. Потому что, честно говоря, Правительство немножко просчиталось, полагали, что не будет такого объема грузоперевозок, но он оказался даже в последние годы больше, чем можно было себе представить. Но ничего, мы справляемся, планы есть, они сверстаны ранее, поэтому нам легче будет их реализовывать даже в короткие сроки. Сейчас мы только с модераторами, с нашими коллегами, обсуждали планы развития Восточного полигона. Средства есть, желание у инвесторов есть, потому что есть рынок, они готовы свои собственные деньги вкладывать, потому что видят отдачу от такого огромного потока, от такого большого грузооборота. Отдача на вложения обеспечена с хорошей нормой рентабельности. Поэтому начали давно, а за последние годы то, что происходит в мировой экономике, конечно, простимулировало нашу работу на этом дальневосточном направлении".



"Есть такая тенденция: раньше многие наши предприниматели создавали какие-то площадки для себя, потом столкнулись с проблемами – изъятие законно заработанных средств. Это, знаете, не мои средства, а средства наших компаний, наших предпринимателей, но это просто переходит всякие границы. Люди, которые это делают и сделали, они не понимают даже негативных последствий для себя, по-моему, до сих пор этого не оценивают. Ограничения, допустим, расчетов в долларах. К чему это ведет? К тому, что все страны задумались о создании своих собственных инструментов, о создании новых систем расчетов, задумались о том, стоит ли в тех же Штатах или где-то в Европе хранить свои сбережения, накопления, стоит ли вкладывать в ценные бумаги этих стран свои сбережения. Я вам гарантирую, я знаю, что это происходит. Конечно, каждый задумается. То, что наши золотовалютные резервы заморозили, – да мы уже в два раза больше заработали. Дело же не в этих 300 миллиардах, а дело в подрыве доверия к тем, кто это делает: разрушают доверие к себе. То же самое происходит в торговле, в ограничениях, связанных с торговлей. Поэтому, Бог их знает, сами виноваты в том, что такие негативные последствия неизбежно наступят для них, они уже наступают. Мы же к этому не стремились, но все равно это объективный процесс, связанный с ростом новых быстроразвивающихся экономических центров".



(вам сейчас не кажется, что государства становится слишком много в экономике и бизнесе?) "Это не так".



(налоги будут поднимать или не будут поднимать, или в этом нет необходимости?) "Правительство не видит пока в этом необходимости".



"Совсем недавно прошел саммит Россия – Африка. Вы знаете, я, честно говоря, в очередной раз был удивлен открытости африканцев, их желанию с нами работать... Понимаете, дело же не только в том, что мы что-то делали для Африки, помогали людям обрести свободу, независимость, бороться с колониализмом, хотя это очень важно, они все помнят, но они помнят также и другое. На мой взгляд, что главное? В том, что мы не были никогда колонизаторами нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или на желании помочь и поддержать. А те страны, которые с нами пытаются соперничать, в том числе и сейчас, они как раз проводили совершенно другую политику. Когда люди сопоставляют, что происходило в прежние времена в сотрудничестве с Россией, с Советским Союзом, как она тогда называлась, и с другими странами, конечно, все в пользу России складывается, конечно, мы сегодня должны это учитывать и иметь в виду. Если посмотреть на ту же Африку, наше сотрудничество. Да, мы помогали. А что делали бывшие колонизаторы? Еще в 1957 году, мне фотографию показывали недавно, в европейские страны, скажем, в ту же Бельгию, привозили из Африки людей в клетках. Без слез смотреть невозможно: дети в клетках сидят, их выставляли напоказ... Да. В клетках привезли людей, показывали, напоказ выставили, в том числе целыми семьями, и отдельно детей в клетках держали! Как это можно забыть? В Африке это никто не забудет. И сейчас еще пытаются командовать и проводить там свою в целом неоколониальную политику. Обременили все страны Африки – они триллионы должны в долларовом исчислении. То есть создали такую кредитно-финансовую систему с африканскими странами, в рамках которой африканские страны расплатиться с выданными им кредитами не могут по определению вообще. Это даже не кредитные отношения, как контрибуция какая-то. Понимаете? А у нас совсем другие подходы были и есть, и это дает нам определенные преимущества в работе с нашими партнерами: и с теми, с которыми у нас были особые отношения еще в советское время, и с теми, с которыми мы выстраиваем отношения заново сейчас".



(очередной вопрос модератора дискуссии Ильи Доронова – управляющего директора телеканала РБК: недавно был создан официальный сайт Аркадия Воложа, там написано следующее, я специально цитату прочитаю: "Израильский предприниматель, родившийся в Казахстане, основатель одной из крупнейших в Европе интернет-компаний "Яндекс". Я напомню, что Волож родился в 1964 году, когда Казахстан был частью Советского Союза, но в биографии сейчас нет никакого упоминания про Советский Союз. Есть у нас и другие бизнесмены, которые публично высказывают свою позицию, в том числе позицию по отношению к специальной военной операции. Для Вас грань, которую нельзя переходить, она где находится? И даже эту грань нельзя переходить тем, кто, например, создавал [такое] национальное достояние, как "Яндекс"?) "Послушайте, не у меня эта грань должна находиться, она должна находиться в сознании и должна оставаться на совести тех людей, которые делают определенные заявления. Как правило, хочу это подчеркнуть, это связано со стремлением этих людей сохранить свой бизнес, сохранить свои активы, тем более если люди перебрались и решили связать свою жизнь с другой страной. Он живет в Израиле, я могу себе представить: чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления. Сидел же, молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Дай Бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется. Нас это, честно говоря, особенно не задевает. А вообще, в целом если посмотреть, если человек вырос на этой почве, получил образование, стал успешным в чем-то, чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала. Я сейчас не Воложа имею в виду, он талантливый человек, создал действительно хорошую компанию и команду подобрал, я не его имею в виду, а в целом. Да, можно себе представить, что человек не согласен с тем, что делают сегодняшние власти. Имеет он право на то, чтобы высказывать свою позицию? Конечно. Но и здесь тоже существует много нюансов. Можно встать на позицию наших геополитических противников и им подыгрывать, тем самым наносить ущерб своей стране, а можно вести себя по-другому, здесь много нюансов. Человек сам внутренне определяет для себя: он кто такой? У него есть какое-то чувство национального самосознания? Или он вообще хочет мимикрировать и чувствовать себя уже не русским человеком, не рожденным в Советском Союзе, а кем-то другим? Человек сам для себя все выбирает. Я вас уверяю, что рядовые граждане России, наши люди, они все прекрасно чувствуют и все прекрасно понимают, никого не обманешь. Если выбрал для себя человек какую-то новую судьбу, пускай попробует себя там заявить, проявить и добиться результата. Потому что кто бы ни был, каких бы результатов ни добился – он добился [этого] здесь, и не факт, что он добьется того же где-то в другом месте. Это их выбор".



(про новую судьбу, вдогонку еще один вопрос: в июле вышла статья независимого эксперта из Глазго в российском журнале "Вопросы экономики". Глазго – это Шотландия... Называется статья "Неплатежи в российской экономике 90-х. Непредвиденный институт". Знаете, кто автор? Анатолий Чубайс. Он реально представлен в этой статье как независимый британский ученый. У меня вопрос: Вы британским ученым вообще доверяете?) "Вы знаете, я ученым доверяю вне зависимости от их национальной принадлежности. Если это серьезные люди, серьезные исследователи – я не просто доверяю, я восхищаюсь их работой, их жизнью, результатами их работы, потому что настоящий ученый погружен в тему, которой занимается, эти люди всю свою жизнь кладут на дело, которому они ее посвятили, даже жизни свои не жалеют. Примеров нет числа и в нашей стране, и за рубежом. Если занимаются дурачеством – это, конечно, не ученые, это же тогда квазиученые, они развлекают публику. Тоже неплохо, пускай подурачатся. Хотя можно в цирк сходить, в цирке что-то посмотреть. То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то, живет там где-то. Зачем он это делает, я не понимаю, чего он удрал. Понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная дыра финансовая, правда. Я сейчас не буду даже цифры называть, большие цифры. Но там, слава Богу, нет каких-то уголовных дел, преследования. Может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому и перешел, в Израиле даже перешел на нелегальное положение. На фига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю... Ну, чушь какая-то. Еще пишет. Неглупый человек, я не читал эту статью, может, он чего-то дельное написал. Правда, судя по всему, такая деятельность во главе большой компании, которая была создана для развития нанотехнологий, – во всяком случае, с экономической точки зрения, с финансовой, – она, похоже, ему явно не удалась".



(вопрос, как ни странно, про приватизацию и деприватизацию. Есть сейчас идея о новой приватизации в России, но и тема, которая сейчас очень сильно волнует бизнес и обсуждается и здесь, в кулуарах ВЭФа, и в Москве о ней говорят, – это деприватизация, когда государство как бы, можно сказать, забирает активы в свою пользу. И таких случаев уже несколько. Бизнесмены говорят о том, что мы не понимаем: изменились какие-то правила или как нам смотреть в будущее в этой ситуации? Тема достаточно острая. Как Вы ее прокомментируете?) "Нет, никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет, это я Вам могу точно сказать. То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным компаниям, – правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике в конкретных случаях, но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации... "Кошмарить" никого не будут, но все должны соблюдать законы Российской Федерации. А если не соблюдают, то тогда должны быть готовыми к тому, что и прокуратура, и Следственный комитет, и Счетная палата – все эти структуры будут внимательно и дальше следить за тем, что происходит, в том числе в сфере экономики, и призывать всех к исполнению российских законов. А так преследовать кого-то только по факту того, что человек бизнесом занимается, никто не собирается".



(как, по-Вашему, почему, несмотря на все меры, которые предпринимает государство, нам не удается переломить ситуацию в демографии?) "Вообще, по-моему, нигде не удается: если тенденция есть такая минусовая, то преодолеть ее очень сложно. Это связано с огромным количеством вводных, которые неспециалистам даже трудно понять. Связано это с уровнем жизни, со многими приоритетами, которые возникают у семей, у женщин детородного, репродуктивного возраста. Потому что хочется получить образование, потом начать карьеру, первый ребенок появляется под 30 лет, [появление] второго уже не просматривается и так далее. Здесь очень много составляющих. Что касается России, то я уже много раз об этом говорил, специалисты это знают: у нас два огромных спада, которые дали нам относительно небольшое количество людей, которые могут воспроизвести новое потомство. Это 1943–1944 годы, когда было резкое падение рождаемости, и начало 90-х, к сожалению. Начало 90-х годов, в том числе и когда активно функционировал Анатолий Борисович Чубайс с командой. Вы знаете, здесь можно и посмеяться – они многое сделали для того, чтобы предпринять шаги к резкому переходу на рыночные рельсы экономики России. Трудно сказать, кто мог бы сделать лучше и как. Критиковать всегда проще. Во всяком случае, делали они это жесткими мерами, это привело в том числе к развалу социальной системы – практически полному, к обнищанию народа и резкому падению рождаемости: такому же, как во время Великой Отечественной войны, как в 1943–1944 годах. Поэтому эти два больших провала все время волнами идут, время от времени, через несколько лет – через десять, по-моему, или сколько там, 15 лет опять мы опускаемся в эту демографическую яму: появляются люди, которые достигают детородного возраста, но их по определению меньше становится, и сейчас мы в такой фазе находимся. Тем не менее у нас многое делается для этого. Был момент, когда у нас рождаемость увеличилась, вошла в позитивное значение. Здесь на что мы должны обратить внимание – на продолжительность жизни, у нас она растет. В 2021 году она была 71 год, средняя продолжительность жизни в стране, а сейчас – 73 с лишним, по-моему, 73,6 даже. Был момент, по-моему, в июне этого года, – 74 даже была с небольшим, если год к году считать. Второе – нужно, конечно, смертность уменьшать и рождаемость поднимать... Даже совсем недавно мы фиксировали естественный прирост населения. К сожалению, не смогли удержать эту тенденцию. Работать надо напряженно по всем направлениям, в том числе, кстати говоря, и в информационной сфере – при поддержке общественности, средств массовой информации поднимать престиж материнства, отцовства, побуждать людей иметь хорошую здоровую семью, укреплять наши традиционные ценности, в том числе, кстати говоря, и религиозные ценности. Это большой комплекс работ. Будем работать, но это нужно делать, конечно, всем обществом".



(не превратимся ли мы, как некоторые районы в США или в Бельгии, сейчас в Антверпене там что-то происходило, связанное с мигрантами, когда невозможно будет войти, например, полиции в этот район?) "Да, конечно, мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране. Это очень чувствительный момент в жизни Российского государства. Экономика, конечно, требует использования трудовых мигрантов в отдельных секторах, больше всего в строительном секторе. По-моему, там 33 процента от всех работающих мигрантов. В целом у нас не так уж и много на рынке труда мигрантов работает – это 3,7 процента, если к общему числу работающих, а работающих у нас где-то, не помню сколько, 12 с лишним, что ли, миллионов. Поэтому это вопрос очень чувствительный, связанный и с экономикой, и с социальной сферой, и с моральным состоянием общества... Мы сейчас со многими государствами осуществляем программы довъездной подготовки тех людей, которые к нам едут. О чем речь? О том, чтобы они изучали русский язык, изучали законы Российской Федерации. Надо, чтобы люди понимали, что, если они уж приехали в другую страну, они обязаны соблюдать наши традиции и культуру и так далее, там много работы. Здесь нам нужно продолжать с ними работать. Это, кстати, и для наших граждан, граждан Российской Федерации, очень важно, чтобы не было какого-то раздражителя со стороны этого миграционного притока. А это самое главное. Мы, конечно, прежде всего должны думать об интересах граждан Российской Федерации".



"Я думаю, что принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом. Правда, мы слышим, что господин Трамп говорит, что он за несколько дней решит острые проблемы, в том числе и украинский кризис. Ну это не может не радовать, это хорошо. Но нам, по большому счету. Кстати, хоть его и обвиняли в особых связях с Россией, что полная чушь и бред собачий, но он больше всего ввел санкций в отношении России, будучи президентом. Поэтому что ожидать от нового, будущего [президента], кто бы ни был президентом, нам трудно сказать, но вряд ли что-то изменится кардинальным образом, потому что нынешние власти настроили американское общество в антироссийском ключе и духе, вот в чем все дело. Они это сделали, а теперь как-то развернуть весь этот корабль в другую сторону им будет очень сложно. Первое. Второе. Они рассматривают Россию как экзистенциального, постоянного противника или даже врага и вбивают это в голову простого американца. Это плохо, потому что это настраивает общество. Хотя, несмотря на это, у нас и в Америке очень много людей, которые хотят с нами выстраивать хорошие, дружеские, деловые отношения и, более того, разделяют многие наши позиции, прежде всего, конечно, с точки зрения сохранения так называемых традиционных ценностей. И у нас много там друзей и много единомышленников. Но, конечно, их подавляют. Поэтому кто там будет избран, нам неведомо, но, кто бы ни был избран, вряд ли изменится, как я уже сказал, вектор антироссийской политики США".



"Все, что связано с отношениями между Россией и Западом, связано с геополитическими интересами западных стран. И атаки по всем направлениям, в том числе и в духовной сфере, они продолжение вот этого геополитического противоборства. Конечно, Запад давно стремился, скажем, "католизировать" Россию, перетащить ее туда, под Святой престол. И когда это не удавалось, начинали искать различные инструменты, как представить нашу страну какой-то "империей зла", хотя об этом Рейган сказал, но на практике со Средних веков все это, а может, и дальше все тянется. Как только Россия становилась сильнее, становилась реальным геополитическим конкурентом – именно конкурентом, – сразу начиналась политика сдерживания России. Так же как сегодня Запад пытается сдерживать развитие Китая, потому что видит, что Китай под руководством КПК и под руководством нашего друга и председателя КНР развивается семимильными шагами. Это повергает их в шок, и они делают все для того, чтобы затормозить развитие Китая. Но это не удастся сделать, они опоздали. Все, поезд ушел. Это объективный процесс. И дело не только в Китае – дело и в Индии, допустим, в Индонезии. Новые центры силы будут развиваться, а то, что делают некоторые западные страны во главе с США, – эти попытки сдерживания пойдут им только во вред".



"Мы сегодня с китайской делегацией встречались, и, по данным китайской статистики, объем товарооборота даже больше, чем по данным нашей статистики. У нас все есть шансы – не знаю, получится или нет, там же конъюнктура всякая, и ценовая, и валютная, надо смотреть, как это будет влиять, – но, может быть, даже уже в этом году достигнем товарооборота в 200 миллиардов [долларов]. Не важны даже конкретные цифры, важно, что мы активно развиваем наше сотрудничество. У нас действительно удивительные отношения сложились в сфере международной безопасности и согласования наших позиций. Мы действуем в интересах друг друга, стараемся прислушиваться друг к другу по очень многим важнейшим направлениям. И прислушиваться, и слышать, и реагировать и на правительственном уровне, и на уровне глав государств, на министерском уровне, по линии органов безопасности и по линии военных органов. Сотрудничество достигло беспрецедентно высоких показателей. Но вот что интересно: мы же не создаем военных союзов и мы не дружим против кого-то, мы дружим в интересах наших народов. Так и будем работать дальше".



(сейчас у нас несогласные сами уезжают, их никто не выгоняет, но страна снова лишается талантливых людей. Как эта потеря, по Вашему мнению, скажется на развитии России?) "Вы знаете, каждый человек сам делает свой выбор, мы уже об этом говорили. По разным подсчетам, те же журналисты подсчитывают, деятели культуры – примерно 160–170 человек – выехали за рубеж, они не согласны с политикой Российского государства. Можно быть не согласным с политикой Российского государства и быть здесь, говорить об этом, никто же ведь не запрещает, но кто-то предпочел уехать. Связано это не только с позицией людей из сферы искусства – позицией несогласия с тем, что делает российское руководство, связано это и с материальными вещами. Ведь накупили за последние годы домов, квартир за границей, счета там за границей, люди хотят это сохранить, боятся потерять. Поэтому в том числе – я не говорю, что это единственная причина, нет, конечно, – уезжают, сидят, чтобы все сохранить. От них требуют – это же тоже хорошо известно, – чтобы они заявляли, требуют, чтобы критиковали, требуют, чтобы обличали. Вот они и критикуют, обличают. Повторяю: есть и такие, которые искренне не согласны с тем, что Российское государство делает, российские власти. Но повторяю: никто же не мешает им критиковать, будучи здесь, но они предпочли уехать. Бог с ними, это их решение. Пострадала ли от этого российская культура? Наверное, если это талантливый человек уехал, который мог бы здесь что-то сделать, – наверное, что-то мы потеряли. С другой стороны, я честно скажу, может, лучше он тогда пускай делает там, за границей, интересы которой он хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности. Это вопрос сложный, но в конечном итоге человек сам вершитель своей судьбы. Приняли решение ехать – хорошо. У нас все работает, слава богу: театры, концертные залы, выставочные площадки. Многие деятели искусства едут в зону проведения специальной военной операции, поддерживают наших ребят-героев на передней линии фронта. Они сделали вот такой выбор. И они – они точно – все, что делают, – в интересах российского народа".



(у нас сейчас, в современной России, появилось звание иноагента... По Вашему мнению, мы всех подряд не гребем?) "Мы вообще никого не гребем. Кого мы гребем? Этот закон действует с 37-го или 38-го года в США. Это почти калька, только он гораздо более либеральный, мы же постоянно об этом говорим. В законе Соединенных Штатов предусмотрено уголовное преследование и тюрьма за некоторые действия. Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает даже ему заниматься дальше этой деятельностью, он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования. Мы же знаем хорошо, что там: кто платит, тот и заказывает музыку. Если платят здесь, внутри страны, тем людям, которые занимаются общественной деятельностью, то хотя бы покажи источник своего финансирования. Ничего здесь такого нет".



(госсекретарь [США] Энтони Блинкен недавно побывал на Украине, потом вернулся и сейчас дал интервью ABC, в котором сказал, что Украина готова на переговоры с Россией, и добавил, что условия и будущие границы будут зависеть от мнения Украины. При этом в настоящее время, по его словам, мирные переговоры недостижимы, поскольку – цитата – "для танго нужны двое". То есть он как бы намекает на то, что Россия не хочет идти на эти переговоры. У меня два вопроса: как Вы это прокомментируете? Второй: по-Вашему, с чем связана такая позиция госсекретаря?) "Что касается переговорного процесса: если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ Президента Украины, который запрещает вести переговоры. Там же декрет вышел президента: он запретил вести переговоры сам себе и всем остальным. Блинкен говорит, что они готовы. Хорошо, указ этот или декрет, как у них называется, пусть отменят для начала, это первый шаг. Теперь в целом с чем связано. На мой взгляд, и мне, и многим другим понятно: Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Мы сейчас не будем говорить провал, не провал – нет результатов. Потери есть большие. С начала контрнаступления потери личного состава – 71,5 тысячи человек. Причем они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результата. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которых они кидают в это контрнаступление, как будто это вообще не их люди, это, честно говоря, так. Мне просто командиры рассказывают с поля боя. Это удивительно! Потери большие там: по танкам – 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов – уже почти 18 тысяч и так далее. Поэтому складывается впечатление, что они хотят – как их толкают западные кураторы – по максимуму "отгрызть" [территории], извините за моветон, то, что они смогут сделать. А потом, когда все ресурсы: и людские ресурсы, и по технике, и по боеприпасам – будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий, сказать: мы давно говорим о том, что хотим переговоры, – и начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил. Такая тактика возможна. Во всяком случае, это один из вариантов. Повторяю, если это искреннее желание добиться чего-то в ходе переговорного процесса, тогда пусть делают это. Что же Блинкен-то?! Пускай украинцы сами об этом скажут, указ отменяют, о котором я сказал, или декрет и заявят. Они же публично сказали, что они не будут вести переговоры".



(а что может быть первым шагом с той стороны, после чего мы готовы будем идти на переговоры?) "Послушайте, мне со всех сторон, со многих сторон те люди, с которыми общаемся, [которые] выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: а вы готовы на прекращение боевых действий? Как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: а мы прекращаем. Мы же не троцкисты: движение – все, конечная цель – ничто. Это плохая теория".



"Вот сейчас вам историю одну расскажу. Совсем недавно на нашей территории Федеральная служба безопасности в ходе боестолкновения несколько человек уничтожила, остальных взяли в плен. Выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб. Идут допросы. Что они показывают? Задача у них была нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать ЛЭП, линии высоковольтных электропередач, с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. И это не первая такая попытка. При этом они на допросе показали, что готовились под руководством британских инструкторов. Они вообще понимают, с чем они играют, или нет? Они что, нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, атомным электростанциям?.. Я знаю, что после моих слов сейчас там очередной вой начнется: "Это опять угроза, ядерный шантаж" – и так далее. Я вас уверяю, что это полная, абсолютная, чистая правда – то, что я сейчас сказал. Эти гаврики сидят у нас и показания дают. Знаю и возможную реакцию: "Да они там все, что скажете, под дулом пистолета транслируют". Нет, это не так, и руководство британских спецслужб знает, что я говорю правду. Но я не уверен, вообще понимает ли руководство Великобритании, что это такое? Такие вещи действительно беспокоят, потому что они не чувствуют краев, как у нас в народе говорят, и могут довести до серьезных последствий".



"Армения контролировала семь районов, которые поставила под свой контроль после известного армяно-азербайджанского конфликта. Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района – Кельбаджарский и Лачинский – остались под юрисдикцией фактически Армении – и весь Карабах, но армянское руководство с этим не согласилось, хотя мы пытались убедить армянское руководство в течение десятилетия, лет десять, а то и 15. Разные варианты, но в конечном итоге все сводилось к этому. На наш вопрос: "Что вы будете делать?" – нам отвечали: "Будем сражаться". Ну, ладно. В конечном итоге все пришло к той ситуации, которая сегодня сложилась. Но дело не только в результатах этого последнего конфликта, дело еще в том, что армянское руководство по сути – ну, не по сути, а по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом и в своем Пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге. И мы знаем об этом, здесь чего говорить. Теперь мне президент [Азербайджана] Алиев говорит: вы же знаете, что Армения признала, что Карабах наш, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен. И армянское руководство об этом публично заявило, посчитав и всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР и назвав цифру, в которую входит, конечно, и территория самого Карабаха. Это состоялось, это же не наше решение, это решение сегодняшнего армянского руководства. А если так, говорят нам, то вы теперь все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. Ну, а что нам сказать-то здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения призналась, что Карабах – это часть Азербайджана, ну что нам делать?"



(насколько, по Вашему мнению, вообще обоснованы претензии Еревана, когда говорят, что Россия не помогла, ОДКБ не помогла, блокаду Нагорного Карабаха тоже не сняли и там гуманитарная катастрофа происходит?) "Если Армения признала, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана – все, о чем речь-то? Это ключевая составляющая всей проблемы. Статус Карабаха определила сама Армения. В этом же вся проблема".



"Мы провели частичную мобилизацию, как известно, 300 тысяч человек мы призвали. Сейчас у нас, за последние шесть-семь месяцев, добровольно подписали уже контракты на службу в Вооруженных Силах и в добровольческих подразделениях 270 тысяч человек... Это за последние шесть-семь месяцев. Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. 270 тысяч человек. Больше того, у нас этот процесс продолжается. Ежедневно 1000–1500 человек приходят для подписания контракта, ежедневно. Вы знаете, это то, что отличает российский народ, российское общество. Я не знаю, честно говоря, в какой-то другой стране это возможно или нет, ведь люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут сознательно и добровольно, защищая интересы Родины".



"Я вспоминаю то, что князь Потемкин написал когда-то Екатерине II, когда речь шла о присоединении Крыма, я не смогу воспроизвести дословно эту цитату, но смысл передать смогу. Написал он следующее: пройдет время, и будущие поколения поставят вам в вину то, что вы могли присоединить Крым и не сделали этого, и вам будет стыдно. Интересы государства прежде всего. Мы руководствуемся именно этими соображениями, это ставим во главу угла, и за это нам точно не стыдно".



(что Вы можете сказать нашим спортсменам, для которых Олимпиада – это прям цель их жизни? Они ждут, и им придется ее пропустить) "Я вот что скажу. Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. И каждый из них, кто годами, некоторые десятилетиями, готовился к важнейшим стартам, должен сам для себя принять определенное решение. Но что касается самого олимпийского движения, то я бы вот что сказал. Я думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций, самого Международного олимпийского комитета, они извращают изначальную идею Пьера де Кубертена: спорт должен быть вне политики, он должен не разъединять, а объединять людей. Что произошло за последние десятилетия? Олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов. Произошла недопустимая коммерциализация международного спорта и международного олимпийского движения, а как результат этой коммерциализации. О чем я говорю? Спонсоры, рекламное время, ведущие западные компании, которые в конечном итоге создают экономическую и финансовую базу функционирования самого Международного олимпийского комитета и всего движения в целом, они в свою очередь находятся в прямой зависимости от политических структур и правительств своих стран. Вся эта цепочка привела к тому, что сам международный спорт и олимпийское движение деградируют, они не выполняют свои важнейшие функции. И ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей, а вот эту функцию международное олимпийское движение утратило. И это очень прискорбно для самого олимпийского движения, потому что так или иначе будут создаваться альтернативные движения, ничего с этим не поделать, это объективный процесс. Мы в следующем году будем проводить Игры дружбы, мы будем проводить соревнования в рамках БРИКС, с удовольствием все будут в этом участвовать – те, кто деполитизирован. А это будет соответствующим образом убивать сегодняшние международные структуры".



"Наше будущее зависит от нас... Ученые занимаются своими разработками. Промышленники работают в сфере материального производства: в сельском хозяйстве, в промышленности. Деятели культуры создают образы для того, чтобы поддержать наши ценности, которые лежат в основе духовного мира каждого человека и каждого нашего гражданина. Все это вместе, безусловно, будет давать нам результат. Это все должно воплотиться в том, что наша страна, в том числе в сфере безопасности и обороны, должна быть самодостаточной. Но это не значит изоляции страны. Это значит, что мы в сотрудничестве с нашими партнерами и друзьями, в интеграции с подавляющим большинством стран, которые представляют большинство населения [мира], будем развивать свою собственную страну и делать ее еще более сильной. Я уже говорил: промышленность, наука и так далее. Но при этом мы обязательно должны сохранить душу России, нашего многонационального и многоконфессионального народа. Вот эта гуманитарная составляющая вместе с наукой, образованием, вместе с реальным производством будет той базой, на которой страна будет двигаться вперед, ощущая и понимая себя как суверенное, в полном смысле независимое государство, имеющее перспективы развития. Так оно и будет. Ведь смотрите, несмотря на все ограничения, которые были введены в отношении России. На что рассчитывали? Что у нас финансовая система рассыплется, экономика рухнет, предприятия остановятся, многотысячные коллективы останутся без работы. Ведь этого ничего не произошло. Россия по результатам прошлого года вошла в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, по объему экономики. У нас есть все шансы и дальше двигаться по этому пути. Да, я сказал, у нас инфляция немножко подросла, но она в рамках соответствующих показателей находится. Безработица на историческом минимуме – три процента. Такого никогда не было, три процента всего безработица в стране. Да, в этой связи возникают некоторые другие вопросы с трудовыми ресурсами, но они тоже решаются. Впервые за несколько лет у нас растут реальные доходы населения. Да, это скромные доходы, я говорил, но тенденция правильная. И реальные располагаемые доходы, и реальная заработная плата подрастает. Все это вместе дает нам все основания полагать, что Россия не только имеет такое надежное и хорошее будущее, но оно обеспечено усилиями всего нашего многонационального народа". Источник - завтра

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