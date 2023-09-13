Полвека военному перевороту в Чили. Его уроки, - В.Катасонов

07:18 13.09.2023 13.09.2023 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Полвека назад произошел военный переворот в Чили

К управлению экономикой пришли "чикагские мальчики"



За последнее столетие в мире произошло бесчисленное количество смут, мятежей, восстаний и переворотов. Хочу вспомнить один очень неординарный переворот, который случился полвека назад. 11 сентября 1973 года в Чили разразился военный путч, в результате которого было свергнуто правительство коалиции левых сил "Народное единство". В ходе переворота погиб президент Чили Сальвадор Альенде. К власти в стране пришла военная хунта под руководством генерала Аугусто Пиночета, которая правила с 1973 по 1990 г. Теме указанного переворота посвящено большое количество книг, статей; даже сняты фильмы. И я не хотел бы погружаться в детальную хронику драматических событий тех далеких сентябрьских дней. Хотел бы обратить внимание на движущие силы переворота, а также на его последствия для страны. Здесь можно увидеть много поучительного для современной России.



Сальвадор Альенде стал президентом Чили в 1970 году. Уникальность ситуация состояла в том, что это была первая политическая победа левых сил в Западном полушарии, достигнутая исключительно мирным путем. И Альенде оказался "левым" политиком не на словах, а на делах. Предвыборные обещания воплотились в течение нескольких месяцев в серьезную программу социально-экономических преобразований. Уже в 1971 году началась национализация промышленных объектов, находившихся ранее в собственности иностранных (преимущественно американских) корпораций. Вслед за этим Альенде занялся национализацией банков и аграрной реформой, приведшей к прекращению существования значительной части поместий-латифундий. Под контролем государства оказалось около 70% оборота внешней торговли и около 50% промышленного производства. Шла подготовка к введению планирования экономикой с учетом советского опыта.



Это не на шутку встревожило Вашингтон, который опасался, что чилийский прецедент станет заразительным для других стран Латинской Америки. Янки десятилетием ранее "проспали" Кубу и не желали повторять ошибок. А чилийскую "ошибку" надо было срочно исправлять. Вашингтон немедленно приступил к разработке планов смены власти в Чили. Причем прорабатывалось два варианта. Первый - "цивилизованный" - через дискредитацию "Народного единства" и Сальвадоре Альенде, подготовку и проведение новых выборов и приведение к власти проамериканских политиков. Второй – силовой, через подготовку и проведение военного путча. За первый вариант отвечал Госдеп США, за второй – ЦРУ. Первый вариант оказался "непроходным" в силу того, что Альенде и блок "Народное единство" имели очень хорошую поддержку со стороны населения Чили. Уже в 1972 году остался лишь второй, силовой вариант. И он был реализован.



Я хотел бы остановиться на том экономическом курсе, который стал проводиться в Чили во времена хунты. Буквально на следующий день после переворота в Чили была сформирована группа экспертов и консультантов, которая получила название "чикагские мальчики". Она включала примерно 25 экономистов, большинство из которых получили свои дипломы в Высшей школе экономики (ВШЭ) при Католическом университете Чили.



Этот вуз еще в 1956 году подписал соглашение о сотрудничестве с экономическим факультетом Чикагского университета, в то время возглавляемым Милтоном Фридманом. Чикагский университет в послевоенное время активно продвигал в США и во всем мире идеи экономического либерализма. Даже родился брэнд "чикагская экономическая школа". А Милтон Фридман был знаменем этой школы. Уже в 50-е годы его льстиво называли "экономическим гением" и основоположником современного "монетаризма". Позднее, в 1976 году, этого "гения" наградили званием лауреата "Нобелевской премии" по экономике. Со временем ВШЭ стала неформальным идеологическим филиалом Чикагского университета в Чили.



Команда "чикагских мальчиков" фактически определяла основные направления экономических (и не только экономических) реформ хунты Пиночета. Суть этих реформ сводилась к сворачиванию позиций государства в экономике, дерегулированию экономики, ликвидации барьеров во внешней торговле и трансграничном движении капитала, приватизации государственных предприятий, созданию режима наибольшего благоприятствования для американского капитала.



Именно после военного переворота в Чили появилось выражение "шоковая терапия", ставшее хорошо известным нашим гражданам в 90-е годы прошлого столетия. Шоковая терапия в Чили проявлялась не только в том, что были резко сокращены и даже ликвидированы многие государственные социальные программы, начатые Сальвадором Альенде. Также произошло стремительное обесценение национальной валюты (гиперинфляция), началась массовая безработица, более половины населения страны оказалось ниже черты бедности.



"Чикагские мальчики" и военная хунта столкнулись с мощным социальным сопротивлением. И для проведения экономических "реформ" они пошли на физическое подавление этого сопротивления. Десятки тысяч чилийцев оказались за решеткой, тысячи чилийцев были жестоко убиты. В стране царил жесткий террор и установилась кровавая диктатура. Советская печать того времени достаточно объективно описывала кошмар, который творился в Чили в 70-е годы прошлого века. А вот западные СМИ, которые контролировались "хозяевами денег", называли это "восстановлением демократии", формированием "свободного общества" и "рыночными реформами".



Западные СМИ не только скрывали реальную ситуацию в стране, но даже трубили о так называемом экономическом чуде в Чили. В качестве убедительного доказательства "экономического чуда" приводились статистические данные о темпах экономического роста. Назывались цифры годового прироста ВВП в 6 и более процентов. Но, во-первых, имела место банальная фальсификация статистических данных. Во-вторых, как признают даже западные экономисты, до 80% приращения ВВП обеспечивалось за счет сектора услуг. А в сферу услуг, как мы знаем, либеральная экономическая наука включает финансы и различные операции спекулянтов. В-третьих, даже если и имели место приросты ВВП, то бенефициаром этих приростов оказывался крупный, прежде всего американский, капитал. В стране проводилась приватизация, которая позволила американским транснациональным корпорациям восстановить свой контроль над чилийской экономикой.



На фоне рисуемых официальной статистикой "экономических достижений" происходило стремительное падение жизненного уровня простых чилийцев. Реальные зарплаты упали. Нещадная эксплуатация наемного труда создавала иллюзию "экономического чуда" в Чили. На благосостоянии и жизненном уровне большинства населения страны положительным образом они не отразились: в начале 1980-х годов свыше 40 % чилийцев жили за чертой бедности; треть населения получала зарплату ниже уровня 1970 г.; доход 80 % чилийцев не достигал среднего национального уровня (примерно полторы тысячи долларов в год).



Очень прискорбно, но даже в некоторых учебниках по экономике, которыми пользуются российские студенты, воспроизводится этот "фейк" насчет "экономического чуда" в Чили. А в некоторых учебниках авторы даже связывают это "чудо" с именем Милтона Фридмана, оказывая ему медвежью услугу. Есть основания полагать, что "чикагскими мальчиками" во времена Пиночета непосредственно руководил из Америки сам Милтон Фридман.



Истинную роль Милтона Фридмана, "чикагской экономической школы" и "чикагских мальчиков" в разрушении суверенной экономики Чили в 70-80-е годы прошлого столетия сумела показать канадская журналистка и социолог Наоми Кляйн. Ее перу принадлежит книга "Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф" (работа над книгой была завершена в конце 2007 года). Она вошла в список мировых бестселлеров. Книга была переведена на русский язык и издана в России.



Кляйн говорит о том, что в стратегии "хозяев денег" (главных акционеров Федеральной резервной системы США) важная роль отводится такому инструменту, как "шоковая терапия". Автором технологий "шоковой терапии" является "Нобелевский лауреат" Милтон Фридман. Опробована технология была в Чили, а затем многократно использовалась в разных странах мира. В том числе и в России. "Шоковая терапия" - определенный алгоритм действий по разрушению политического, социального и экономического строя, существовавшего в стране. На эти действия отводится несколько месяцев, максимум один-два года (вспомним программу Григория Явлинского "500 дней"). После операции уничтожения создается чистая строительная площадка, на которой начинается возведение совершенно другого здания. Возведение осуществляется по чертежам, которые созданы в лаборатории "чикагской экономической школы" по заказу "хозяев денег".



Профессор Чикагского университета М. Фридман, по мнению Н. Кляйн, – идеолог сознательного разрушения и катастроф, его рецепты не имеют никакого отношения к экономическим реформам в привычном понимании этого слова: "И как только разражается кризис, уверяет профессор Чикагского университета, следует действовать быстро, молниеносно вносить необратимые изменения, пока охваченное кризисом общество не придет в себя и не вернется к "тирании статус-кво". Фридман утверждает, что "у новой власти есть от шести до девяти месяцев, когда можно добиться основных перемен; если она не использует этот шанс и не предпримет решительных действий в этот период, ей не будут даны другие столь же богатые возможности". Этот вариант совета Макиавелли - наносить "вред" "внезапно и весь сразу", кажется, остается самым главным и неизменным пунктом из всего стратегического наследия Фридмана".



То, что западные СМИ называли (и до сих пор продолжают называть) "экономическим чудом" Чили, на самом деле следует назвать ограблением чилийского народа, которое осуществлялось даже не экономическими, а силовыми методами: "Именно эта война, которую многие жители Чили воспринимали как войну богатых против бедных и среднего класса, стоит за так называемым чилийским экономическим "чудом". В 1988 году, когда экономика стабилизировалась и начался ее быстрый рост, 45 процентов населения жили за чертой бедности. Зато у 10 процентов самых богатых чилийцев доходы выросли на 83 процента. Даже в 2007 году Чили остается обществом с ярко выраженным неравенством: в списке из 123 стран, отличающихся, по мнению ООН, значительным социальным расслоением, Чили стоит на 116-м месте, то есть входит в восьмерку стран с наиболее несправедливым социальным устройством".



Примечательно, что многие "чикагские мальчики" оказались банальными коррупционерами, пытавшимися нажиться на кровавых "реформах". Они были более озабочены обогащением, чем состоянием чилийской экономики. Экономическая ситуация резко обострилась в начале 80-х гг., когда в Латинской Америке разразился долговой кризис, а чилийская экономика оказалась в эпицентре этого кризиса: "На фоне надвигающейся катастрофы почти все "чикагские мальчики", включая Серхио де Кастро, потеряли свои важные посты в правительстве. Другие выпускники Чикагского университета, занимавшие видные места среди "пираний", были заподозрены в мошенничестве, что лишило их тщательно оберегаемого фасада научной беспристрастности, столь важного для имиджа "чикагских мальчиков"".



После Чили волна спецопераций под кодовым названием "шоковая терапия" прокатилась по многим странам мира. Особенно в Латинской Америке (Аргентина, Боливия, Перу, Венесуэла). В смягченной форме такие спецоперации проводились в некоторых других странах (например, Польша, Израиль). "Шоковая терапия" проводилась и в России, причем по жесткому варианту. Приведу лишь некоторые фрагменты из книги Н. Кляйн. Она пишет, что "цель (шоковой терапии в России. – В.К.) очевидна - упразднить прежнее состояние и создать условия для разгула капитализма в России, что в свою очередь создаст демократию свободного рынка - под управлением самонадеянных американцев, только что окончивших университет". Здесь она имеет в виду все тех же "чикагских мальчиков". Но только не местного происхождения (как это было в Чили), а приехавших из-за океана, многие из которых действительно учились в Чикагском университете. Причем некоторые из них были воспитанниками Милтона Фридмана, которого они, не стесняясь, называли своим "духовным наставником". Среди них, например, американец Джеффри Сакс. Который, в свою очередь, наставлял Анатолия Чубайса и Егора Гайдара. После ухода с политической арены Ельцина Россия отказалась от услуг Джеффри Сакса.



Н. Кляйн считает, что этих многих российских деятелей 90-х годов также без натяжки можно назвать "чикагскими мальчиками": "…профессор Милтон Фридман, родившийся в 1912 году в Бруклине в семье эмигрантов из Галиции, вряд ли мог предполагать, что будет популярен в России. Однако его причастность к теории монетаризма сделала его едва ли не самым известным западным экономистом в Москве: Егора Гайдара и Анатолия Чубайса считали здесь его духовными учениками (отсюда прозвище - "чикагские мальчики")". Со временем в России появился свой "инкубатор" по производству "чикагских мальчиков". Это учебное заведение, которое называется точно так же, как то, которое действовало в Чили, – Высшая школа экономики (ВШЭ). Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694578680





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

- Кадровые перестановки

- Глас свыше: история должности пресс-секретаря президента

- Жители трех районов Актюбинской области впервые сами выберут акимов

- Песнь о батырах из Джамбула

- Закон "Об общественном контроле" обсуждают в Сенате

- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы обсудили обновленный План работы Сената с учетом задач Послания

