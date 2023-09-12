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Кыргызского журналиста-расследователя Темирова выдворяют из родной страны. Решением ВерхКырСуда
07:24 13.09.2023

Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решение о высылке из страны журналиста Болота Темирова

Верховный суд Кыргызстана оставил в силе приговоры предыдущих инстанций в отношении журналиста-расследователя Болота Темирова. Об этом сообщает Kaktus.Media.

Адвокаты просили отменить решения Свердловского районного и Бишкекского городского судов и вынести оправдательный приговор за отсутствием в действиях Темирова состава преступления. "Мы также просим признать его гражданином Кыргызстана", - добавила защита.

Прокурор просил оставить приговоры без изменений, назвав их законными и обоснованными. Судебная коллегия Верховного суда в итоге поддержала гособвинителя.

В свою очередь, осужденный журналист заявил, что обратится в международный суд.

ℹ️ Болот Темиров был задержан в январе этого года. Вечером 22 января в офис журналиста ворвались милиционеры вместе с бойцами спецназа. В ходе обыска из кармана Темирова вытащили 7,79 грамма гашиша. Журналист и его коллеги заявили, что наркотики ему подкинули, а январское уголовное дело было заведено в отместку за расследование о семье Ташиевых, в котором рассказывалось о том, как родственники главы ГКНБ Кыргызстана стали "нефтяными магнатами".

В мае Темиров сообщил, что следователь аннулировал его кыргызский паспорт, сославшись на положение о паспорте, согласно которому документ может быть признан недействительным решением ОВД. Адвокаты журналиста обжаловали решение следователя, но прокуратура заявила о его законности.

В сентябре Свердловский районный суд оправдал Темирова по эпизодам о хранении наркотиков и незаконном пересечении государственной границы. Журналист был признан виновным по двум эпизодам о подделке документов - военного билета для получения ID-карты и временного удостоверения личности для получения паспорта. Но из-за истечения срока давности суд не стал применять к нему наказания, и Темирова освободили в зале суда.

Бишкекский городской суд, рассмотрев 23 ноября апелляцию, оставил приговор первой инстанции в силе, но принял решение выдворить Темирова из Кыргызстана. Сразу после оглашения решения суда журналиста силой вывели из здания и депортировали в Москву. В декабре в МВД сообщили, что Темирову запрещен въезд в Кыргызстан в течение пяти лет.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergana.media
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