На саммите G20 в Нью-Дели победила группа БРИКС, - Дм.Минин

07:26 13.09.2023 12.09.2023 | ДМИТРИЙ МИНИН



Намереваясь продвигать "экономический коридор" Индия - Ближний Восток - Европа, США изображают хорошую мину при плохой игре



То, что в мире уже ничто не будет, как прежде, подтвердил закончившийся 10 сентября саммит G20 в Нью-Дели. Сам этот формат взаимодействия крупнейших экономик мира в свое время возник по инициативе США в качестве ответа на упреки в элитарности западного клуба G7, пытавшегося определять экономическую, да и политическую, повестку для всего мира. При этом с самого начала было заметно стремление Запада сохранить ведущую роль "семерки", оставив за остальными членами нового расширенного формата роль своего рода "приводного ремня" по продвижению в жизнь уже принятых решений на заседаниях G7. С появлением на международной арене объединения БРИКС постепенно стала проявляться эфемерность подобных расчетов. Именно в это объединение входят или намереваются войти большинство членов "двадцатки" за пределами "семерки", имеющих несколько отличные от последней взгляды на будущее и не желающих довольствоваться положением, сходным с былыми колониальными временами. И они, пожалуй, впервые за все время существования G20 откровенно доминировали на ее саммите, проведя в принятые по его итогам документы свои варианты по многим принципиальным вопросам.



Это тем более удивительно, что по разным соображениям в Индии отсутствовали лидеры Китая Си Цзиньпин и России В. Путин, которых представляли премьер-министр КНР Ли Цян и министр иностранных дел РФ С. Лавров. Тем не менее достигнутый при непосредственном участии глав двух государств консенсус в рамках БРИКС показал свою устойчивость, в полной мере проявив себя и в Нью-Дели.



Для западных лидеров, ведомых "витающим в облаках" президентом США Джо Байденом и маловразумительным, с подбитым глазом О. Шольцем, напор БРИКС, которому в немалой степени способствовала принимавшая встречу Индия, был совершенно неожиданным сюрпризом. Байден вообще сократил свое пребывание на целый день, пропустив такой пункт повестки, как "Одно будущее". То есть никаких совместных перспектив с большинством участников Вашингтон, видимо, в реальности не усматривает.



Еще накануне саммита в Нью-Дели западные политики и эксперты, наоборот, видели перед собой "блистательную возможность", воспользовавшись отсутствием первых лиц из Москвы и Пекина, "перетянуть на свою сторону" представителей Глобального Юга, настроить их против указанных столиц и провести в повестку исключительно выгодные себе решения. Особый расчет строился на лояльное отношение главного организатора встречи индийского премьера Н. Моди, который в качестве ее хозяина имел дополнительные рычаги воздействия на ход выработки документов всего мероприятия. Надежды на это давали многочисленные маневры Вашингтона вокруг его персоны в последнее время, комплиментарные заявления руководителя Индии о двусторонних отношениях с США, сделанные им во время недавнего визита туда. Однако Моди провел саммит максимально прагматично, нигде не отступив от национальных интересов и согласованных позиций в рамках конфигурации БРИКС. Тем самым он подтвердил то, что Индия видит себя глобальной державой со своим курсом и ничьим сателлитом становиться не собирается. Ее вполне устраивает роль посредника между основными соперничающими силами.



Главы государств у мемориала Ганди по завершении саммита G20. Слева непосредственно у "передней линии" С. Лавров, вопреки хотелкам западных участников саммита



Главы государств у мемориала Ганди по завершении саммита G20. Слева непосредственно у "передней линии" С. Лавров, вопреки хотелкам западных участников саммита



Как и ожидалось, острее всего прошло обсуждение пункта заключительной декларации, касавшегося положения на Украине. Из всех вариантов в конечном счете прошло совместное компромиссное предложение Индии совместно с ЮАР, Бразилией и Индонезией, в котором наряду с общими призывами к миру Россия впервые не была прямо упомянута как "агрессор". К тому же по поводу возобновления "зерновой сделки" было сказано, что поставки продовольствия и удобрений должны быть открыты не только для Украины, но и России. Неудивительно, что официальный Киев, не приглашенный на G20 ни в прямую, ни виртуально, выразил крайнее недовольство указанными пунктами, заявив, что "двадцатке нечем гордиться". Невозможно было претендовать на участие в саммите даже в качестве "тени отца Гамлета", на звание оператора которой претендует украинский министр иностранных дел Д. Кулеба.



Немецкое издание Die Zeit сообщает, что Итоговая декларация саммита G20 в Нью-Дели обрушила и ранее объявленные планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощечину" России на нем. Китайское Baijiahao полагает, что "неожиданную пощечину" на встрече получил скорее Запад.



Канцлер Шольц в Нью-Дели: "Подошли двое, спросили – чей Крым?"



Канцлер Шольц в Нью-Дели: "Подошли двое, спросили – чей Крым?"



Британская Financial Times пишет, что декларация по данному пункту саммита стала ударом для стран Запада, которые в течение последнего года пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину".



Интересам БРИКС и Глобального Юга отвечали и те пункты заключительных документов, которые касались необходимости реформировать ВТО, международные финансовые институты и механизмы ООН в сторону большего равноправия и учета интересов всех стран. В этом направлении шло и решение о принятии Африканского союза (АС) в качестве постоянного члена G20 с теми же правами и полномочиями, которыми уже обладает в данной группировке Евросоюз.



И хотя все принятые резолюции имеют чисто декларативный характер и могут быть легко проигнорированы "семеркой", как это уже неоднократно случалось с другими не устраивающими ее призывами, они все равно свидетельствуют о коренном сдвиге в соотношении мировых сил.



На встрече БРИКС в ЮАР



На встрече БРИКС в ЮАР



Едва ли не в качестве своего единственного достижения западные политики представляют принятие в Нью-Дели инициативы по созданию Экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа (IMEC). Как определил ее Моди, она будет прокладывать "путь общих устремлений и мечтаний, обещает стать маяком сотрудничества, инноваций и общего прогресса". На Западе же в основном говорят не столько о совместном процветании с помощью этой инициативы, сколько о том, что она является "важнейшей контрмерой растущему влиянию Китая в регионе" и его проекту "Пояс и путь" (BRI).



В Пекине же достаточно спокойно отнеслись к этой инициативе по той причине, что она, во-первых, охватывает прибрежные зоны Индийского океана, в то время как BRI нацелена в основном на внутренние районы Евразии. Они скорее взаимодополняют друг друга, чем исключают. Во-вторых, китайский проект уже успешно развивается более десяти лет, а IMEC – пока лишь заявление о намерениях без реального конкретного наполнения. К тому же эта инициатива упирается в узкое место Суэцкого канала и нуждается в дополнении, которым, например, может являться развиваемый Россией, в том числе с оглядкой на Китай, транспортный коридор "Север – Юг". Пока IMEC в определенном смысле лишь упреждает возможное принятие Китаем новой стратегии "Морского шелкового пути" или "Жемчужной нити". При этом кто окажется быстрее – большой вопрос.



BRI и перспективный "Морской шелковый путь"



BRI и перспективный "Морской шелковый путь"



Официальная китайская Global Times указывает, что накануне саммита "Большой двадцатки" США и остальной Запад рассматривали проведение в Нью-Дели этой встречи как возможность раздуть спор между "китайским драконом и индийским слоном", стараясь в максимальной степени спровоцировать на ней их взаимные разногласия. Китайцы подчеркивают: несмотря на то что американские и европейские СМИ разжигали "китайско-индийский конфликт", министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, "столкнувшись с вводящими в заблуждение вопросами представителей СМИ", заявил: "Я смотрю на это совсем не так, как вы предполагаете".



Как ужиться "слону" и "дракону"



Как ужиться "слону" и "дракону"



Известный американский политик-ястреб Джон Р. Болтон, очевидно, не зря считает, что Белый дом изображает в отношении прошедшей встречи "хорошую мину при плохой игре". По его мнению, "в международных делах притворство не является надежной основой для политики". Он идет, в частности, так далеко, что вообще рекомендует отказаться от этого формата. С точки зрения Болтона, "отмена встреч G-20 высвободила бы время лидеров, чтобы сосредоточиться на реальных проблемах, а не на дипломатических тонкостях". Прислушаются ли к нему в Белом доме? Будущее покажет. А пока дипломатии США предстоят немалые испытания, ведь следующими председателями G20 по ротации должны стать Бразилия и ЮАР – одни из "отцов - основателей" БРИКС. Источник - fondsk.ru

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