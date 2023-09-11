Банальный грабеж. Молдавия отказывается платить долги "Газпрому", - Владимир Малышев

07:59 13.09.2023 11.09.2023

Банальный грабеж

10 сентября премьер-министр Молдавии Дорин Речан в видеообращении в социальной сети TikTok прямо заявил о нежелании выплачивать якобы "необоснованные" долги перед "Газпромом".



Помните забавный эпизод о попытке Остапа Бендера в романе И. Ильфа и Е. Петрова "Золотой теленок" сбежать в Румынию, прихватив с собой драгоценности? "Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу:

- Траяску Романиа Маре!



Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.



- Да здравствует великая Румыния! - повторил Остап по-русски. - Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице...



Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару...".



Что произошло дальше, известно. Остапа румыны избили и ограбили. Кстати, сделали это в том же месте, где он пытался перейти границу, в нынешние времена там находится независимая республика Молдова. Так вот сегодня на этом же месте пытаются ограбить уже не великого комбинатора, а… "Газпром". А в роли грабителей выступают не румынские пограничники, а само государство славной Молдавии, которая возникла по итогам Второй мировой войны, в результате разгрома Красной армией гитлеровской Германии, а также и Румынии, как ее сателлита.



В положении схожем с героем "Золотого теленка" оказались наши поставщики газа в русофобскую Молдавию. Надеялись на доход, а в итоге нынешние власти Кишинева, прежде всего в лице молдавского президента с румынским паспортом Майи Санду, хотят также нагло нас ограбить, не собираясь платить.



"Мы пришли к выводу, что эти долги необоснованны, и мы не намерены их выплачивать", - безапелляционно заявил Речан. А Майя Санду ранее объявила, что международная аудиторская компания, нанятая правительством Молдавии, якобы не выявила долга республики перед "Газпромом" в размере $709 млн. Министр же энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что власти республики согласны оплатить лишь $8,6 млн долга за газ перед "Газпромом".



"Газпром" категорически не согласен с утверждениями Молдавии о долге республики. Компания подчеркнула, что отчет аудитора не проходил утверждения наблюдательным советом АО "Молдовагаз", как было предусмотрено договоренностями между ПАО "Газпром" и правительством Молдавии. Компания намерена и далее отстаивать свои права "всеми возможными способами".



Так что же произошло? Ведь свой долг за поставки Молдавии российского газа, ранее в Кишиневе признавали. Но потом вдруг наняли аудит - стороннюю компанию, которая пересчитала все долги, насчитала 1%, который можно выплатить, и сейчас Молдавия предлагает выплатить этот единственный 1%, а за остальное готова судиться, требует от "Газпрома" скостить долг.



Молдавия - нищая страна, вся по уши "в долгу, как в шелку". А потому платить ей попросту нечем. Но есть детали. "Сейчас, - комментирует сложившуюся ситуацию известный политолог Сергей Михеев, - сложилась политическая ситуация, при которой России можно долги не платить, обосновывая это героической борьбой с путинской Россией. В другое время этого бы не возникло, а сейчас создалась такая ситуация. Майя Санду - это мелкий "карлик", а Молдавия - марионеточное псевдогосударство. Зачем надо было давать в долг враждебному политическому режиму?", - резонно вопрошает Михеев. Ведь долги складывались долго, отсрочка по ним продолжалась и последний год. Уже началась спецоперация, а "Газпром" опять дал ее. Зачем? Позиция Майи Санду и Молдавии была понятная. Мы довольно лояльно относились к накоплению этого долга, потому что есть фактор Приднестровья и обеспечения этой территории газом.



Во всей этой позорной истории с закупками энергоносителей из России есть и еще одна пикантная деталь. О ней поведала 10 сентября газета "Молдавские ведомости" в статье под заголовком "Молдавский блеф: российские энергоносители идут к нам контрабандой через Грецию и Индию". В ней речь идет уже не о газе от "Газпрома", а о поставках российской нефти.



"Молдова, - пишет издание, - как карточный шулер продолжает получать российские нефтепродукты, но только транзитом через Индию и Грецию, декларируя якобы полный отказ от энергоносителей РФ. Это такой покер, когда Кишинев дает понять, что у него на руках очень сильная карта, но противник все знает, получает свою выгоду и презрительно молчит".



Что касается Киева - Молдова на фоне лозунгов славоукраинства перепродает соседу по спекулятивным ценам те же российские энергоносители. Вся эта контрабанда существует как бы отдельно от пресловутого вектора евроинтеграции под прикрытием стратегии "ухода с восточных рынков".



Индия покупала нефтепродукты в первом полугодии по средней цене 553 доллара за тонну, а шулерам-молдаванам продавала по 1016 долларов в первом квартале и по 814 долларов - во втором. Если судить по данным молдавской статистики, конечно. Потому как Индия в первом полугодии официально не экспортировала Молдове ни одного килограмма нефтепродуктов. То есть, отмечает газета, повторяется история прошлого года, когда Молдова якобы купила у Индии 166,1 тысячи тонн нефтепродуктов, в то время как Индия их отправила в Молдову в количестве всего четырех килограммов! Как по дороге четыре кило превратились в 166,1 тысячи тонн? Скорее всего, некоторые молдаване импортировали нефтепродукты вовсе не из Индии. В прошлом и в нынешнем году треть импорта нефтепродуктов в Индии - российские. И кто-то не довозит нефтепродукты из России до Индии, а только лишь оформляет товарно-транспортные накладные. А сами нефтепродукты прямиком из России через порт Джуджулешты поступают в Молдову.



Другой путь контрабандных закупок - Греция. "У Греции своих запасов нефти - до 1% от потребности. То есть весь необходимый объем нефтепродуктов Афины покупают. В первом квартале текущего года импортировали 1684 тысячи тонн, но умудрилась экспортировать как греческие – 4798 тысяч тонн, то есть в три раза больше! В первом квартале 67% импортированных Грецией нефтепродуктов были российскими. Афины их ввозили по средней цене 628 долларов за тонну. Молдаванам в первом квартале, по греческим данным, экспортировано всего 212 тонн. А по данным молдавской статистики РМ ввезла якобы из Греции 17,1 тысячи тонн. То есть та же контрабандная схема, как и с "импортом" из Индии.



"Те же российские нефтепродукты, от которых молдавские власти как бы отреклись. На словах, конечно, а на деле - блеф в лучших шулерских традициях", - отмечают "Молдавские ведомости".



Как известно, Молдавия по совету европейских партнеров решила проявить солидарность с Украиной и перекачать весь свой газ, полученный от России, в хранилища этой страны. В результате теперь Кишинев и вовсе рискует остаться без топлива зимой. Если европейские страны, надоумившие Кишинев на этот странный поступок, и выделят Молдавии какие-то собственные резервы, то хватит их разве что на поддержание основных сфер деятельности страны. Это означает веерные отключения отопления и электричества в домах граждан.



Однако то, что произошло с Молдавией, которая нагло отказывается платить долги, заставляет нас задуматься. Тот же политолог Сергей Михеев считает, что политика, которая выстраивалась на пространствах СНГ со стороны России, была неправильной.



"Она делала так, - утверждает он, - что Россия всем что-то должна, практически подтверждая государственные мифы этих стран о том, что Россия - "плохой колонизатор", а они – "бедные угнетенные страны". Сейчас мы имеем соответствующие результаты такой политики. С самого начала надо было делать так, чтобы они к нам в очереди стояли, а не мы их уговаривали что-то такое принять. "Не хотите – не надо, до свидания". Раз уж страны нет, то бессмысленно было пытаться удерживать, потому что интеграция основана на том, что Россия за все это платит".



Ставка на деньги на постсоветском пространстве, которая была сделана российской властью, констатировал Михеев, проигрывает. При первой же возможности они все нас предали. В долгосрочной перспективе политика и поведение этих недогосударств - это свидетельство не мудрости, а мелкотравчатости. Они не умеют смотреть вперед, им все это выйдет боком.



Но не пора ли нам перестать "проявлять щедрость" в отношении некоторых бывших советских республик, которые, как показывает практика, не являются надежными партнерами. Платить не хотят, а порой нас попросту предают.



Как это уже сделала, например, Армения, которая сейчас проводит совместные военные учения с армией США.



Россия, конечно, найдет достойный ответ на это наглое поведение "партнеров". И такое, как считают многие комментаторы, произойдет, если мы получим территориальный выход к Приднестровью. Тут уж и "румынские пограничники" не помогут. Источник - stoletie.ru

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