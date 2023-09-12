Министерства в Казахстане не освоили более 80 млрд бюджетных тенге

13:09 13.09.2023

13 сентября 2023, Петр Карандашов



Министерства не освоили 86 млрд тенге в Казахстане. Об этом на заседании правительства рассказал заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент NUR.KZ. В своем докладе министр финансов отметил, что расходы государственного бюджета исполнены на 98,6%, республиканского – на 99,3%, местных бюджетов – на 98,3%. "По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 14,5 трлн тенге. Неисполнение составило 107 млрд тенге, из них 21 млрд тенге – экономия. Не освоено – 86 млрд тенге", – сообщил министр.



По словам Жамаубаева, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах по чрезвычайным ситуациям; экологии и природных ресурсов; туризма и спорта и внутренних дел. Основными причинами неосвоения стало длительное проведение конкурсных процедур; длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур и так далее. Что касается местных бюджетов, то расходы составили 7,7 трлн тенге. "Не исполнено – 131 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов порядка 2 трлн тенге. На 1 сентября им выделено 990 млрд тенге. Из них освоено – 96,8%. Не исполнено – 32 млрд тенге, в том числе экономия – 1 млрд тенге, не освоено – 31 млрд тенге", – рассказал Жамаубаев.



Он отметил, что наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Атырауской, Алматинской и Западно-Казахстанской областях. Государственный бюджет представляет собой совокупность республиканского и местного бюджетов без учета взаимопогашающих операций между ними. Республиканский бюджет представляет собой централизованный фонд денег, формируемый в основном за счет общегосударственных налогов и предназначенный для финансирования общегосударственных программ и мероприятий, определяемых правительством республики для осуществления функций, возложенных на него Конституцией, законами и актами президента. Местные бюджеты – это бюджеты областные, городские (городов республиканского и областного значения), районные и бюджеты специальных экономических зон.