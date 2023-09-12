Правительство Японии ушло в отставку. Но Кисида сохранит пост премьера

13:26 13.09.2023

Новый состав кабмина будет представлен в ближайшее время.



Правительство Японии в полном составе подало в отставку, премьер-министр Фумио Кисида ее принял. В ближайшее время должен быть объявлен новый состав кабинета министров, передает агентство Kyodo.



Отмечается, что в новом составе заменят 11 из 19 членов кабинета министров. В частности, будут назначены новые главы МИД и Минобороны.



Кроме того, ожидается, что в составе правительства будет пять женщин, что станет самым большим числом за всю историю Японии.



Фумио Кисиде предстоит провести встречу с главой партии Комэйто - партнером Либерально-демократической партии по правящей коалиции Нацуо Ямагути по вопросам формирования кабинета. После этого сформируется новое правительство, состав которого утвердит император Японии Нарухито в ходе специальной церемониию



Фумио Кисида (в центре) и другие руководители ЛДП на заседании правления партии в Токио

Фото Kyodo

О желании премьера обновить кабмин сообщалось еще осенью 2021 года.



Kyodo пишет, что Кисида, придерживающийся умеренных взглядов, надеется, что реформа придаст импульс его администрации, открыв путь его Либерально-демократической партии к победе на следующих выборах в Палату представителей и укрепив поддержку внутри его партии перед президентской гонкой ЛДП в 2024 году.