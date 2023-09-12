"Мисс Алматы" этого года стала "не титульная" Наталья Петри

14:21 13.09.2023

"Мисс Алматы-2023" выбрали в южном мегаполисе



"Мисс Алматы-2023" выбрали в южном мегаполисе - корону получила Наталья Петри. За звание первой красавицы города боролись 9 девушек, вышедших в финал, передает корреспондент NUR.KZ. Мероприятие прошло в одном из ресторанов города. Организатор конкурса Совет Сеитов пожелал, чтобы победила достойная девушка, которая сможет представить город на "Мисс Казахстан".



