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"Мисс Алматы" этого года стала "не титульная" Наталья Петри
14:21 13.09.2023

"Мисс Алматы-2023" выбрали в южном мегаполисе

"Мисс Алматы-2023" выбрали в южном мегаполисе - корону получила Наталья Петри. За звание первой красавицы города боролись 9 девушек, вышедших в финал, передает корреспондент NUR.KZ. Мероприятие прошло в одном из ресторанов города. Организатор конкурса Совет Сеитов пожелал, чтобы победила достойная девушка, которая сможет представить город на "Мисс Казахстан".



Финалистками стали девять девушек: Айлин Хамидова, Айша Нарымби, Аружан Мамбетәлі, Аяна Нуркасымова, Виктория Титова, Мадина Альмуханова, Назерке Әлімбекова, Наталья Петри и Сая Турсынбекова.

В состав жюри вошли: стилист Эльмира Бекпатшаева, главный эксперт конкурса Андрей Ткаченко, Бауржан Апсеитов, Лилия Баймуратова, модельер Раушан Ануарбекова, Ирина Гончарова, Гульбахор Хасанова, Рафаэль Харун-заде, Дмитрий Лаптюшин, "Мисс Алматы-2022 "Томирис Заир, Юлия Ким, Валерия Оздемир, fashion-фотограф Данил Олейник, Индира Маханова, президент конкурса Айдай Исаева, дизайнер Куралай Нуркадилова, Совет Сеитов, дизайнер из Кыргызстана Арзубек Vonama.

Первым соревнованием в финале стал конкурс "Визитка". Затем девушки приняли участие в дефиле в коктейльных платьях от кыргызстанского дизайнера Арзубека Vonama и продемонстрировали свои таланты в разных направлениях. Конкурсантки исполнили народные танцы, показали современные номера и даже попробовали себя в балете. А также продемонстрировали свои знания об Алматы, рассказав интересные факты о городе. Девушек наградили в нескольких номинациях.

В номинации "Этно-дива" победила Айлин Хамидова. В номинации Fashion Model победила Аяна Нуркасымова, "Спорт-дивой" стала Виктория Титова, Fashion Style - Мадина Альмуханова. В номинации Lady Congeniality стала победительницей Айша Нарымби, Аружан Мамбетәлі стала Media person, Назерке Әлімбекова победила в номинации Qazaq Aruy, Наталья Петри - Ayauly aru, Сая Турсынбекова - Talent performance.

В номинации People Choice победила Мадина Альмуханова. После этого жюри назвали четверых девушек, кто поборется за корону. И затем каждый член жюри называл имя девушки, отдавая ей свой голос. Набравшая наибольшее количество голосов получила право считаться победительницей. Победительницы конкурса.

Так, третьей вице-мисс Алматы стала Аяна Нуркасымова. Второй вице-мисс назвали Айшу Нарымби. Титул первой вице-мисс достался Мадине Альмухановой. Главной красавицей города стала Наталья Петри.

Все четверо девушек будут участвовать в конкурсе "Мисс Казахстан".

Напомним, в октябре прошлого года в Алматы выбрали "Мисс Казахстан-2022". Ей стала Томирис Какимова из Алматы.

Источник - nur.kz
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