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Два пути: смогут ли конкурировать проекты Байдена и Си Цзиньпина
14:28 13.09.2023

Экономист Павел Селезнев: инициатива США по созданию пути из Индии в Европу через Ближний Восток - просто пиар

Павел Еськов

После саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели, президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты подписали с главами Евросоюза, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Иордании и Индии "историческое соглашение" о создании нового экономического маршрута, связывающего Индию, Ближний Восток и Европу.

По оценке американского лидера, проект, который может стать конкурентом китайской инициативы "Пояс и путь", является ключевым моментом в истории, когда принимаемые решения станут оказывать влияние на будущее на десятилетия вперед. Он предусматривает внушительные инвестиции в морские и железнодорожные транспортные сети, которые сделают торговлю более удобной и эффективной.

Также планируется обеспечить поставки экологически чистой энергии и прокладку высокоскоростных интернет-кабелей, чтобы обеспечить стабильное развитие Ближнего Востока.

Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнев в беседе со "Свободной Прессой" напомнил, что интеграционный проект "Один пояс, один путь" был выдвинут в 2015 году председателем КНР Си Цзиньпином.

- Потом идея трансформировалась и расширялась: сегодня она является результатом слияния двух инициатив: "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского шелкового пути XXI века".

Надо понимать, что привязка названия к историческому шелковому пути - напоминание о прежних временах, когда Китай был крупнейшей экономикой мира и экспортировал свои товары по Европе и Азии. Таким образом, нынешний подъем Китая - это всего лишь возврат на место глобального лидера.

"Пояс и путь" - это система договоров с Поднебесной, в которой помимо Китая участвуют еще 148 государств. Она охватывает Евразию, Африку, Юго-Восточную Азию, а также часть Южной Америки. По всему миру за китайские деньги строится система портов, автомобильных и железнодорожных магистралей.

"СП": Понятно, что Китай от проекта выигрывает. А остальные страны, которые подключились к нему?

- Развитие коммуникаций по всему миру позволяет оживить экономику за счет снижения транспортных издержек. К тому же наличие развитой транспортной сети позволяет повысить мобильность населения, ускорить освоение территорий и стимулировать создание городских агломераций, центров развития.

То есть китайский проект предполагает создание трех трансевразийских экономических коридоров. Это северный - из Китая в Европу через Центральную Азию и Россию, центральный - от Китая к Средиземному морю и южный - от Китая к Индийскому океану.

Кроме того, строятся дороги и порты в Африке. Для поддержки проекта создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Общий объем китайских вложений в "Пояс и путь" уже составили около одного триллиона долларов, а до 2030 года предполагается потратить еще полтриллиона.

Понятно, что вслед за строителями железных дорог в страны Африки и Азии придут китайские компании, которые будут создавать производство, предлагать свои товары, экспортировать природные ресурсы. Естественно, Соединенные Штаты прекрасно понимают, что проект "Пояс и путь" является способом установления глобального китайского доминирования. Соответственно, пытаются противодействовать. Договоренность о создании транспортного коридора из Индии в Западную Европу через Ближний Восток - как раз и есть один из инструментов реагирования, тем более что Индия - важный американский партнер, и в китайских интеграционных проектах она участвовать не хочет, потому что у них давний территориальный спор, и на границе время от времени гибнут люди.

"СП": Не получится так, что будут действовать оба проекта - один американский, а другой китайский? То есть, возможна ли конкуренция?

- Лично у меня есть сомнения, что американский коридор будет осуществлен. Из-за геополитической напряженности его невозможно проложить по суше, поскольку он предполагает две морские перегрузки - в Индийском океане и в Средиземном море. Таким образом, на практике вполне возможно более эффективным окажется традиционный вариант морской транспортировки через Суэцкий канал.

А все эти заявления Байдена, на мой взгляд, не более чем пиар, демонстрация так называемой американо-индийской "дружбы".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694604480


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