Этот ход РФ и Саудитов грозит Байдену поражением на выборах, - Саймон Уоткинс

14:29 13.09.2023 OilPrice

США



На каком уровне Саудовская Аравия и Россия перестанут повышать цены на нефть?



Решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу усугубило инфляционное давление, угрожающее экономике США и их стран-союзниц, пишет OilPrice. Вашингтон опасается и политических последствий: эта мера ухудшит позиции Байдена для переизбрания в 2024 году. Вдобавок цена на черное золото будет зависеть и от Китая.



Саймон Уоткинс (Simon Watkins)



Решения, принятые на прошлой неделе Саудовской Аравией и Россией (сократить нефтедобычу на один миллион баррелей в сутки и экспорт на 300 000 баррелей в сутки до конца года соответственно), подтолкнули цены на нефть до высочайшего уровня с ноября прошлого года. Это, в свою очередь, усилило инфляционное давление, угрожающее экономическому здоровью США и их стран-союзниц. Ключевой вопрос для стран-импортеров нефти (и газа тоже, учитывая, что исторически цены на газ на 70% определялись ценами на нефть) формулируется так: на каком уровне два лидера ОПЕК+ оставят свои попытки повысить цены?



Первая часть этого уравнения вращается вокруг того, действительно ли повышенные цены необходимы этим двум экономикам, чтобы выстоять и удержаться на плаву, или же это нечто иное, будь то жадность в действии или геополитическая игра за власть? Или же некоторое сочетание всех этих факторов? Бытует расхожее мнение, что экономика Саудовской Аравии процветает за счет огромных нефтяных доходов. В этом есть доля правды, чему немало способствует самая низкая стоимость добычи (наряду с Ираном и Ираком) - всего 1-2 доллара за баррель. При этом основная часть доходов вычитается практически у самого источника из-за огромных обязательств по выплате ежеквартальных дивидендов Saudi Aramco.



Даже при том, что средняя цена на нефть марки Brent во втором квартале составляла около 80 долларов за баррель, 65% чистой прибыли ушло на выплату долга акционерам. Если бы чистая прибыль в третьем квартале осталась прежней, выплата долга выросла бы до 98%. Оставшиеся после этих вычетов средства ложатся в основу всех государственных расходов Саудовской Аравии. Это не только основные функции государства (здравоохранение, образование и оборона), но еще и обширные социально-экономические и престижные проекты. Таким образом теоретически безубыточная цена на нефть для Саудовской Аравии составляет 78 долларов за баррель марки Brent.



На практике, однако, безубыточная цена на нефть не имеет установленного предела, поскольку эти средства идут не только на оплату расходов, но и на выравнивание официального бюджета. Это применимо и к России. В течение примерно 20 лет безубыточная для российского бюджета цена на нефть составляла порядка 40 долларов за баррель. Однако после начала боевых действий на Украине 24 февраля 2022 года официально эта цифра выросла до 115 долларов. Неофициально же, поскольку боевые действия не подчиняются прозрачным и строго соблюдаемым бюджетам, безубыточная цена на нефть для России - та, которую назначит Владимир Путин.



Таким образом первая часть уравнения сводится к тому, что и Саудовской Аравии, и России абсолютно необходимо и дальше повышать цены на нефть. Поэтому можно сразу перейти ко второй его части: на каком этапе они столкнутся с непреодолимым давлением со стороны клиентов, которые потребуют это прекратить? Первая группа клиентов - это США и их основные союзники, где постоянно растущие цены на нефть и газ уже вызвали резкий скачок инфляции и процентных ставок, что, в свою очередь, увеличило риск экономического спада.



Для США эти опасения имеют весьма конкретные последствия: одно экономическое, второе - политическое. Экономическое заключается в том, что исторически с каждым изменением цены на сырую нефть на 10 долларов за баррель галлон бензина дорожает или дешевеет на 25–30 центов соответственно. А стоит средней цене за галлон подорожать хотя бы на цент, как потребительские расходы возрастают более чем на миллиард долларов - и, как следствие, экономика США страдает.



Политическое же последствие заключается в том, что, по статистике Национального бюро экономических исследований, с момента окончания Первой мировой войны до 2018 года действующий президент США успешно переизбирался 11 раз из 11, если экономика страны не была в рецессии в течение двух предшествующих лет. Идя же на переизбрание на фоне рецессии, действующий президент выиграл лишь в одном случае из семи. Это отнюдь не та позиция, в которой хочет оказаться действующий президент Джо Байден или Демократическая партия за год до следующих выборов.



Контакты России с этими странами, в отличие от Саудовской Аравии, сокращаются на фоне санкций против экспорта энергоносителей. Однако Саудовская Аравия настолько далеко продвинулась в сферу влияния Китая, что запросы США ее, похоже, вообще не волнуют. Пожалуй, ярче всего это проявилось, когда наследный принц Мухаммед ибн Салман отказался даже ответить на телефонный звонок президента Байдена. Сразу после ввода российских войск на Украину тот хотел попросить Саудовскую Аравию помочь сбить губительные для экономики цены.



Однако это отнюдь не означает, что США бессильны и не могут заставить Саудовскую Аравию передумать. Механизм, позволяющий сократить основную часть доходов от нефти и фактически уничтожить Saudi Aramco, уже существует в США в виде законопроекта "Нет картелям по производству и экспорту нефти" (NOPEC). Этот закон позволит привлечь к ответственности суверенные правительства за хищническое ценообразование и любое несоблюдение антимонопольного законодательства США. ОПЕК - по сути картель, Саудовская Аравия - его фактический лидер, а Saudi Aramco - ее ключевая нефтяная компания. Принятие законопроекта приведет к тому, что торговля любой продукцией Saudi Aramco, в том числе нефтью, будет регулироваться антимонопольным законодательством - вплоть до запрета продаж в долларах. Это также может повлечь за собой распад Saudi Aramco на более мелкие компании, которые уже не смогут определять цены на нефть.



Остаются крупные азиатские клиенты, особенно Китай и Индия. Китай может закупать нефть из нескольких крупных источников, в том числе из Ирана, Ирака, России и даже самой Саудовской Аравии (причем со скидкой от 25 до 45%, согласно эксклюзивным источникам OilPrice). Однако готовность Китая молчаливо поощрять рост цен на нефть и газ со временем изменится, когда начнет сказываться его косвенное воздействие на экономику. Китай по-прежнему сильно зависит от экспорта в США и их страны-союзницы, поэтому чем сильнее по ним ударит рост цен на нефть и газ, тем глубже в трясину погрузится экономика самого Китая.



Как стало ясно с конца 2022 года, восстановление экономики после трех лет крайне жестких мер против коронавируса далеко не гарантировано и может стать опасным переломным моментом для правительства Си Цзиньпина. Решение от 15 августа прекратить публиковать данные о безработице среди молодежи после того, как в июне она достигла рекордной отметки в 21,3%, не изменит растущего недовольства в этой части общества. И правительство в курсе, что незадолго до серии жестоких восстаний 2010 года, ознаменовавших начало "арабской весны", средний уровень безработицы среди молодежи в этих странах вырос до 23,4%. Таким образом, есть два варианта. Либо Китай не будет давить на Саудовскую Аравию и Россию, чтобы сдержать рост цен на нефть и газ, и это, в свою очередь, снизит спрос на его экспорт и будет грозить дальнейшим экономическим подрывом, падением спроса и в конечном счете снижением цен. Либо будет - и тогда цены все равно снизятся.



Учитывая этот диапазон факторов, устойчивая равновесная цена на нефть марки Brent в краткосрочной перспективе составит порядка 80–85 долларов за баррель с потолком в районе 95 долларов. В долгосрочной перспективе эти факторы должны привести к возврату к давнишнему "диапазону Трампа". Он подразумевал цену на Brent от 40–45 долларов за баррель (при которой американские производители сланцевой нефти могут выжить и рассчитывать на приличную прибыль) до 75–80 долларов за баррель (после которой над США и их союзниками сгущается экономическая угроза, а над действующим президентом США еще и политические риски). При бывшей администрации Трампа этот диапазон соблюдался неукоснительно - настолько, что за все его президентство он был нарушен лишь единожды: на период около трех недель (с конца сентября по середину октября 2018 года). Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694604540





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

- Кадровые перестановки

- Глас свыше: история должности пресс-секретаря президента

- Жители трех районов Актюбинской области впервые сами выберут акимов

- Песнь о батырах из Джамбула

- Закон "Об общественном контроле" обсуждают в Сенате

- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы обсудили обновленный План работы Сената с учетом задач Послания

