|В Конгрессе США запустили процедуру импичмента Байдена
14:32 13.09.2023
В Конгрессе США поручили провести расследование в рамках импичмента Байдена
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти поручил начать парламентское расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту президента Джо Байдена.
В последние несколько месяцев были обнаружены "серьезные и убедительные доказательства в отношении поведения президента Байдена – культуры коррупции", заявил Маккарти, передает ТАСС.
В начале сентября член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин анонсировала голосование по импичменту Байдена.