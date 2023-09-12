В Конгрессе США запустили процедуру импичмента Байдена

14:32 13.09.2023

В Конгрессе США поручили провести расследование в рамках импичмента Байдена



Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти поручил начать парламентское расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту президента Джо Байдена.



В последние несколько месяцев были обнаружены "серьезные и убедительные доказательства в отношении поведения президента Байдена – культуры коррупции", заявил Маккарти, передает ТАСС.



В начале сентября член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин анонсировала голосование по импичменту Байдена.