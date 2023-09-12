 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.09.2023
15:17  "Раньше на целое поколение". Китайцы победили немцев на их родном автосалоне
15:15  В Узбекистан из США прибыли 25 учителей английского языка для работы в школах и вузах
15:09  По всему Казахстану неумолимо растет "уровень бедности"
15:08  В ожидании чего-то большего. Итоги Восточного экономического форума
15:05  Две российские чемпионки по конькобежному спорту перешли в сборную Казахстана
15:03  Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный
15:02  Хорошими делами - прославиться нельзя... Чем занимается в РосСенате мадам Собчак-Нарусова?

14:42  От имени поколения Омара Хайяма. Ход за вами, люди третьего тысячелетия, - Георгий Малинецкий
14:39  К осознанию исторического единства народов Центральной Азии
14:35  Афганистан вернул Туркменистану 80 грузовиков с "некачественными" нефтью и сжиженным газом
14:33  Визит Кима должен дать России много полезного, - Г.Мирзаян
14:32  В Конгрессе США запустили процедуру импичмента Байдена
14:29  Этот ход РФ и Саудитов грозит Байдену поражением на выборах, - Саймон Уоткинс
14:28  Два пути: смогут ли конкурировать проекты Байдена и Си Цзиньпина
14:21  "Мисс Алматы" этого года стала "не титульная" Наталья Петри
13:26  Правительство Японии ушло в отставку. Но Кисида сохранит пост премьера
13:09  Министерства в Казахстане не освоили более 80 млрд бюджетных тенге
07:59  Банальный грабеж. Молдавия отказывается платить долги "Газпрому", - Владимир Малышев
07:39  Ось Китай-Россия обретает очертания, - Foreign Policy
07:26  На саммите G20 в Нью-Дели победила группа БРИКС, - Дм.Минин
07:24  Кыргызского журналиста-расследователя Темирова выдворяют из родной страны. Решением ВерхКырСуда
07:18  Полвека военному перевороту в Чили. Его уроки, - В.Катасонов
07:14  "В клетках привезли людей, показывали..", - выступление Путина на форуме в Владивостоке (текст)
07:04  Дамаск предъявил Вашингтону счет за украденную нефть - 115 миллиардов долларов
07:02  Новая красная угроза пришла в Европу из джунглей, где погиб Че Гевара. Десятки колоний муравьев-убийц обнаружены в Италии
06:47  Пресс-секретарем президента Токаева вновь стал Берик Уали
06:43  Турция и Казахстан выводят отношения на новый уровень, - Виктория Панфилова
00:43  Путин: Армения сама отдала Нагорный Карабах Азербайджану
00:36  Недооцененный шедевр - роман Александра Чудакова о жителях и нравах казахстанского провинциального Щучинска
00:31  К вопросу о послевоенном устройстве Украины, - Ростислав Ищенко
00:26  Казахстан отзывает из Киева посла Калетаева - за про-бандеровские симпатии и непрофессионализм
00:22  Путин: Нужно "разбюрократить" получение гражданства для обучающихся в России специалистов
00:18  Мирзиеев утвердил Стратегию "Узбекистан-2030"
00:12  Что ждет Зеленского? Пошли разговоры о свержении президента "незалежной"… - Игорь Веремеев
00:10  Скончался кыргызстанский архитектор Равиль Муксинов
00:09  Хроника энергетической войны: последние события
00:01  В Ливии из-за наводнения погибло более 3000 человек, 10 тысяч пропало без вести
Вторник, 12.09.2023
16:03  Война с историей в ЦентрАзии: тактика выжженной памяти, - С.Кожемякин
11:46  Ради освобождения своих шпионов США вывели из-под санкций замороженные миллиарды Ирана
11:43  Панда-дипломатия Китая. Медведи - проводники внешнеполитических интересов Пекина
11:41  Китай поможет России пережить санкции Запада
11:40  Китай рассказал о приговоренном к пожизненному сроку американском шпионе: устраивал "медовые ловушки"
11:36  Песнь о батырах из Джамбула, - Данияр Ашимбаев
11:35  От лозы до пиалы. Выставки достижений винного хозяйства Туркестана. Часть третья
11:32  Байден упорно добивается внимания и встречи с Си, - Юкихиро Сакагути
11:31  Встреча "двадцатки" в Индии: стрелка мирового барометра сдвинулась в сторону "ясно", - Д.Седов
11:30  В Узбекистане запланировали вдвое повысить тарифы на газ и электричество для предприятий
11:27  Миссия Добра: Россия начала строить новый миропорядок, - Иосиф Дискин
11:26  Восток - дело: на ВЭФ-2023 ожидается рекорд по сделкам со странами Азии
11:24  Кадровые перестановки в Таджикистане: Рахмон укрепляет границы и меняет пограничников
11:22  За что кыргызы умирают в Украине? - Канат Кожоев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Визит Кима должен дать России много полезного, - Г.Мирзаян
14:33 13.09.2023

Визит Кима должен дать России много полезного

Tекст: Геворг Мирзаян,
доцент Финансового университета

Лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию: его бронепоезд пересек государственную границу и движется в сторону Владивостока. У одних с этим визитом связаны большие надежды. У других, в числе которых враги и противники России, – серьезные опасения. Что Москва и Пхеньян могут предложить друг другу?

"В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию планируются и переговоры делегаций двух стран, и при необходимости встреча с президентом РФ Владимиром Путиным один на один", – заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ключевые слова тут – "при необходимости… один на один".

Два лидера наверняка встретятся: в КНДР тщательно блюдут протокол и лицо своего руководителя, а это подразумевает переговоры на высшем уровне. А вот встреча "один на один" предполагает обсуждение особо щепетильных вопросов, о которых не нужно знать даже помощникам.

Многие эксперты склонны считать, что основной предмет переговоров – вклад КНДР в борьбу России против киевского режима. Он может быть разнообразным. Северокорейские специалисты производят аналоги старых советских ракетных систем залпового огня и оперативно-тактических ракетных комплексов.

Кроме того, в арсеналах КНДР должно храниться огромное количество боеприпасов востребованного на фронте калибра 100-152 мм.

Не стоит исключать и такой темы, как отправка на фронт северокорейских добровольцев. Причем не штучно, а подразделениями.

Ни для кого не секрет, что северокорейская армия (более миллиона штыков, из которых около сотни тысяч числятся спецназом) считается одной из самых сильных в регионе, но она не воевала уже более 70 лет. И это большая проблема для страны, которая все эти 70 лет балансирует на грани войны с США.

Пространство бывшей Украины сейчас – это единственное место, где можно получить реальный опыт общевойскового боя против армии натовского образца. Причем, что особо важно для корейцев, в составе армии советско-российского образца со знакомым вооружением и с высокими шансами на успех.

Американцев подобные перспективы, конечно же, не радуют. Вице-президент США Камала Харрис назвала теоретическую сделку по продаже северокорейского оружия "актом отчаяния" со стороны Москвы, пообещав "еще большую изоляцию для России и Северной Кореи".

Забавно слышать об акте отчаяния от вице-президента страны, которая скребет по европейским сусекам для того, чтобы на фоне кратного роста производства на предприятиях российского ВПК снабдить подразделения ВСУ хоть какой-то передвигающейся и стреляющей техникой.

Что же касается изоляции от Запада, то для КНДР, десятилетиями живущей под жесточайшими санкциями, и для России, у чьих граждан при въезде в страны ЕС теперь автомобили и ноутбуки обещают отбирать, это уже объективная реальность. А с фантазией насчет каких-нибудь новых санкций у Запада туговато: цели не достигнуты, но методы исчерпаны.

Некоторые эксперты считают, что Вашингтон может ответить Пхеньяну не напрямую, а косвенно. Например, усилить уровень военно-технического сотрудничества с Южной Кореей, в том числе и в области ядерных технологий, принудив тем самым КНДР отвечать на новые вызовы созданием принципиально новых систем вооружений, на которые у Пхеньяна нет денег.

Однако все осознают, что уровень американо-южнокорейского военного сотрудничества и без того будет повышаться, – Вашингтону нужно усиливать Сеул в целях сдерживания Пекина. Во-вторых, военно-техническое сотрудничество с Москвой является процессом двусторонним – и иранцы это подтвердят. По слухам, российские специалисты уже привели в порядок иранскую систему ПВО. Кроме того, у Исламской Республики появились гиперзвуковые ракеты.

Как опасаются в Тель-Авиве, аятоллы могут обрести и другие наступательные вооружения. "Россия может передать Ирану в обмен современное вооружение, что может представлять значительную угрозу нашему миру и, возможно, самому нашему существованию в этом регионе", – утверждает глава Моссада Давид Барни.

Северокорейские товарищи вправе ожидать от Москвы аналогичных поставок. Более того, в случае КНДР у России будет гораздо меньше условностей, чем в сотрудничестве с Ираном. Если в иранском кейсе Москва должна была учитывать интересы Саудовской Аравии (партнера России) и Израиля (с которым выработан "модус вивенди", в том числе и по украинскому вопросу), то в случае с КНДР таких ограничений нет.

Оба противника КНДР – Южная Корея и Япония – системно находятся в антироссийском лагере и ввели против РФ довольно жесткие санкции.

Пхеньян может ожидать от Москвы не только военно-технического сотрудничества, но также экономического и политического. Под экономическим понимаются прежде всего поставки продовольствия (которого корейцам всегда не хватает – слишком много населения, слишком мало плодородных земель и еще меньше современных технологий в области земледелия), а также сотрудничество в горнорудной области и иных промышленных сферах.

"Мы предлагаем меры, чтобы готовить кадры для Северной Кореи. Там есть хорошие месторождения известняков, из которых делают цемент. Например, у нас на Дальнем Востоке нет мощностей для этого, можно построить завод в Северной Корее. Выгодно всем, – уверен ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун. – По оценкам исследователей, на территории Северной Кореи имеются редкоземельные металлы стоимостью в 2 трлн долларов. У нас этого не хватает. Почему бы не развивать это производство сейчас в таких условиях?"

Конечно, Пхеньян может получать все это из Пекина, однако северокорейские товарищи опасаются чрезмерной зависимости от китайских и хотят диверсифицировать свои внешние связи. И Россия тут безальтернативный кандидат, поскольку Москву и Пхеньян связывает длительная история продуктивного взаимодействия, порождающая взаимное доверие.

В том числе по причине того, что Москву (в отличие от Пекина) корейцы не подозревали в намерении привести к власти в КНДР подконтрольного персонажа.

Однако стремление Пхеньяна диверсифицировать отношения с Пекином за счет развития сотрудничества с Москвой не означает, что визит товарища Кима проходит в пику китайскому руководству. И КНДР серьезно зависит от Китая, и Россия не хочет портить отношения с председателем Си Цзиньпином.

Визит показывает скорее то, что Москва и Пекин нашли взаимопонимание относительно уровня российско-северокорейского сотрудничества, а китайцы согласились принять на себя ряд международных рисков. Учитывая распространенный миф о "полностью подконтрольной Китаю Северной Корее", любое российское-северокорейское соглашение станет поводом для очередной антикитайской истерии в Соединенных Штатах, а то и для новых санкций.

Если китайцы к этому готовы, возможно, они тоже осознали, что попытки "отпетлять" от американского давления уже бессмысленны: пора отвечать. В том числе переводом российско-северокорейских отношений на новый уровень, а возможно, и поставкой ряда китайской продукции в Россию под маркой "сделано в КНДР".

Москва, скорее всего, возражать против такой переклейки стикеров не будет. Ей главное не шашечки, а ехать. С теми пассажирами и водителями, с которыми сейчас по пути.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694604780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Кадровые перестановки
- Глас свыше: история должности пресс-секретаря президента
- Жители трех районов Актюбинской области впервые сами выберут акимов
- Песнь о батырах из Джамбула
- Закон "Об общественном контроле" обсуждают в Сенате
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы обсудили обновленный План работы Сената с учетом задач Послания
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  