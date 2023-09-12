От имени поколения Омара Хайяма. Ход за вами, люди третьего тысячелетия, - Георгий Малинецкий

14:42 13.09.2023 От имени поколения Омара Хайяма

ход за вами, люди третьего тысячелетия



Георгий Малинецкий



Люблю слушать политиков. И наших, и иностранных. Они напоминают мне старые добрые времена, когда в кино и театрах обычно показывали борьбу лучшего с хорошим. И лучшее, конечно, побеждало! И если уже упоминается о каких-то трудностях и проблемах, то в основном для того, чтобы пояснить, как доблестно и успешно все это будет под руководством мудрых лидеров преодолено. Но потом передача кончается, занавес закрывается, мы оглядываемся вокруг и понимаем, что не все так прекрасно, как нам рассказали.



В новой России было с десяток министров образования. Один из них выступал в газете "Поиск" под рубрикой: "К ответу готов!". Прекрасно звучит! Поэтому и дела в нашем образовании должны идти отлично. Ведь каждый из министров внес что-то свое, улучшил работу предшественника. По крайней мере, так дело обстояло, судя по их речам.



Поэтому, прочитав лекцию будущим физикам, на которой было около 200 человек, был немного удивлен, что об Омаре Хайяме, выдающимся астрономе, математике и поэте никто из них не слыхал. Рассказал об этом мыслителе, жившем с 1048 по 1131 год и размышлявшем о неевклидовой геометрии, прочитал его стихи. О сказках "1001-й ночи" слыхало двое студентов, а "Трех мушкетеров" прочитало пятеро. Может, таков и был замысел министра, – зачем забивать головы ребят ненужной ерундой?



В конце один из студентов задал вопрос: "Вы не чувствуете разницы между нашими поколениями? Что вы можете нам сказать? – Не чувствую. Перед нами общие сложные и интересные проблемы, которые надо решать. А кого вы называете "вашим поколением? – Ну, поколение Омара Хайяма. – Не вижу проблем. Вы мечтаете, а мы – поколение Омара Хайямам – поможем эти мечты осуществить".



Этот вопрос мне недавно вспомнился вот в какой связи. Я побеседовал с юной леди, окончившей третий класс, у которой на платье была наклеена октябрятская звездочка. Поинтересовался, что это такое, – "Ну, декабристская звездочка. В декабре активные люди выступали, чтобы все, и бедные тоже, жили хорошо. Но у них не получилось. Мы тоже активные, и хотим, чтобы бедные жили хорошо. У нас все получится!"



Детали можно, конечно, поправить, но в целом все верно. Психологический возраст – немонотонная функция времени. В третьем классе народ мудрый и дальновидный. Пожалуй, мне в этом возрасте непонятны были только две вещи. Почему взрослые не все понимают? Почему они не могут договориться между собой? Но намерения были примерно такими же, как у юной леди… Но дальше что-то не срослось.



И как-то стало понятно, что молодой человек, задавший мне вопрос, был прав. Он-то родился уже в третьем тысячелетии, а мы с Омаром Хайямом во втором. И, наверно, учитывая блестящее образование нашей молодежи, им что-то стоит сказать. Попробуем.



Политики в вашем тысячелетии, вероятно, будут так же красноречивы. И опять, наверно, им будет трудно договориться между собой. Но ведь как-то надо различать черное и белое, верх и низ. Проблему науки в нашем тысячелетии сформулировал Галилео Галилей: "Измерить все, что поддается измерению, а что не поддается – сделать измеряемым". Этот человек жил в XVI и XVII веках, 1564 – 1642. Он жил во время взлета науки и технологий, и это был отнюдь не XX или XXI столетие, а XVII век, когда люди научились применять знания о мире к развитию техники. Впрочем, даты здесь несущественны, а важен принцип.



Надо, собственно, разобраться с двумя вопросами. Хорошо вы будете жить или плохо? Что надо сделать, чтобы жить хорошо?



Ответ на первый вопрос определяется скоростью роста экономики или мультифакторной производительностью (труда и капитала).



В XV и XVI веках имела место эпоха Великих географических открытий. Остается изумляться, как первопроходцы на утлых суденышках огибали Африку, открывали Америку или плавали по Тихому океану. Как говорил Христофор Колумб: "Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду". Тогда эта величина, назовем ее v, составляла от 0,2 до 0,4% в год.



XVII столетие подготовило Первую промышленную революцию (1780 – 1830). Ее символ – первые паровозы. Тогда v составляла 2%. Огромный прогресс!



Символом второй промышленной революции (1870 – 1900) стал автомобиль. Здесь v уже 2,3%. Именно к этому периоду должен был бы относиться императив: "Время – вперед!"



Далее была третья и четвертая промышленные революции, и все пошло наперекосяк. В 2020 v составило 0,4%, а после 2030 года эксперты считают, что эта величина составит 0,2%.



Мы возвращаемся туда же, откуда начинали до XVII века. Как иногда говорили в Одессе: "Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал".



Стоит привести скорость роста мультифакторной экономики США (см. рисунок). "Золотым десятилетием" было время с 1955 по 1965 год. Значимыми, давшими большой экономический эффект инновациями, стали три: новые материалы, которые придумали химики, автоматизация производства и автомобилизации страны и применение конвейера в невоенных секторах экономики.



А компьютеры? В каких отраслях экономики они дали значимый экономический эффект? Этот вопрос задал себе лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу. И выяснилось, что таких отраслей …нет, кроме одной – производства компьютеров.



Другими словами, в массовом потреблении компьютеров следует видеть не экономическую, а социальную роль. Они позволяют "сжигать" в огромных объемах свободное время миллиардов людей, служить инструментом для управления общественным сознанием, а при необходимости и быть орудием тотальной слежки (вспомним COVID-19).



Естественно, "технологический закат" чувствуется – молодое поколение Америки в большой грусти, потому что живет существенно хуже, чем поколение их родителей… Реальность такова.



Как жить? Удерживать уровень знаний и технологий (промышленных, социальных, управленческих, образовательных, медицинских и ряда других), что бы не рухнуть в следующие "темные века" и дать шансы следующему технологическому взлету человечества.



Как жить? В эпоху взлета во главе угла стоит конкуренция "Ловите миг удачи!" или "Но дружбы нет и той меж нами. Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями. А единицами себя". Это время революций.



Сейчас же все наоборот – эволюционная стадия. Время сотрудничества, самоорганизации, взаимопомощи. Общее выше личного (именно таков был смысл пионерского салюта). Надо чтобы не только у нашего, но и у следующего поколения был шанс прожить нормально и улучшить нынешнюю ситуацию.



Стихи великих хороши в подлиннике, а не в переводе, но все же рискну дать совет Омара Хайяма



Сорванный цветок должен быть подарен,

Начатое стихотворение – дописано,

А любимая женщина – счастлива,

Иначе и не стоило браться за то,

Что тебе не по силам.



Девочка с декабристским значком права – надо постараться, чтобы все люди, и бедные тоже, жили хорошо. Устами младенца глаголет истина.



Карты сданы. Расклад тяжелый. Козырей на руках нет. Ход за вами, люди третьего тысячелетия! Источник - Завтра

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