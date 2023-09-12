Хорошими делами - прославиться нельзя... Чем занимается в РосСенате мадам Собчак-Нарусова?

15:02 13.09.2023

Анна Серафимова 00:38 12 сентября 2023

Сенатор или юмористка?

чем не замена Галкину?

Анна Серафимова



Хорошая шутка в непростой ситуации - это больше, чем хорошая шутка в мирное время.



Разве "испуганные патриоты" - не смех, не шутка новых времен? А информация о том, что весь Советский Союз кормила одна безголосая прибалтийская певица? Это вам не Иисус какой-нибудь, который накормил 5 хлебами и 2 рыбами 5 тысяч человек. Это Вайкуле, которая одним микрофоном 280 миллионов человек кормила. Ждет- не дождется ее старший товарищ, когда она к нему подгребет (недолго осталось) да мастер-класс даст. Зависть - чувство не вполне хорошее, однако, думается, Иисус все-таки, хотя и корит себя за малодушие, но завидует. А кто его осудит? Кто он со своими 5 тысячами и кто Лайма? Хотя она, скорее, к другому князю пожалует.



Большая шутница, признаем, некая Нарусова. Ее сенаторство от Тувы- уже смешно. Когда бы не было так грустно, впрочем.



То и дело выдает в эфир шуточки-прибауточки. Как вам такая смехопанорама: "Владимир Путин обязан мне своей карьерой. Но при этом он постоянно общается со мной через силу, с "кислым" выражением на лице. Несмотря на то, что моя семья так хорошо помогла Президенту, у меня нет даже прямого телефона для связи с ним".



Положа руку на сердце- а у кого не окислится лицо, коли придется общаться с этой дамой?



"Простим угрюмство - разве это



Сокрытый двигатель его?



Он весь - дитя добра и света,



Он весь - свободы торжество!"



Присоединяйтесь, Людмила Борисовна, прощайте угрюмство.



Но далее признания просто – смеховая культура по Бахтину. Во-первых, что значит обязан карьерой? Он, насколько мы, избиратели, знаем, работал в КГБ. Так что, Нарусова была его куратором? По возрасту- вполне годится в очень старшие товарищи, могла стоять у первых шагов на карьерной лестнице. Она- генерал КГБ? Ого! Но сумлеваюсь я.



И не будем же мы думать, что простая жена мера влияла на каровую политику? Ее кто-то выбирал, кроме самого мэра?



Но как понимать, что ее семья хорошо помогла президенту? Мы все- хорошо ему помогли. Одна ваша семейка, даже очень расширенная за счет любвеобильности дочери, разве смогла бы сыграть решающую роль в выборах? Или тут намеки на противозаконность и попрание демократии и волеизъявления? И это- в правовом государстве? Не верю!



Так что все голосовавшие семьи помогли. Но и у них нет телефона Владимира Владимировича. Более того, даже такого счастья, как общение через помощников- тоже лишены.



А вот эта дама- сенатор от Тувы. Стало быть, всем тувинцам она обязана неподсудностью, небожительством, одним словом, коммунизмом в отдельно взятом совфеде. А разве у тувинцев есть телефон Нарусовой? Вы им, Борисовна, обязаны своей карьерой. Так что подайте пример- свой прямой телефон- каждому тувинцу.



Наслышаны и о крабовом бизнесе семейки. Но разве у крабов, которым обязаны богатством-благосостоянием, есть прямой телефон? А. может, они бы хотели клешню пожать или на свою долю пожаловаться. Мол, поедом едят! Да ладно бы соотечественники, а то обнаглевшие японы-матери, отцы, прочая родня.



Или вот еще шутка от сенатора российского сената, а не кнессета какого-нибудь: "Чем отличаются евреи от русских? Евреи способны создать страну на месте пустыни, а русские способны из всего сделать пустыню! "



Разве не смешно? Обхохочешься. Ленинград- это, оказывается пустыня! Песок да колючки. Москва- пустыня. Великие стройки, театры- все пустыня.



Не шутка в том, что эти твари пытаются – и вполне успешно- превратить Россию в пустыню. Погибший, как поговаривают, на любовном фронте с дамами низкой социальной ответственности муж шутницы (а кто его осудит!) хвалился, что после убийства Советского Союза им и его подельниками воздух в пустыне- Ленинграде - стал чище. А чище он стал, потому что остановились уничтоженные его бандой заводы. И это вызывало у него чувство глубокого удовлетворения.



Такая шутница - чем не замена Галкину?



Все бы пела да плясала, все бы веселилася веселая вдова – позор любого народа.