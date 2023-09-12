|Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный
15:03 13.09.2023
Президент России Владимир Путин на космодроме Восточный 13 сентября встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Глава российского государства анонсировал визит еще на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), однако раскрывать подробности не стал, отметив, что у него там есть соответствующая программа.
Туда же, на космодром, 13 сентября, на железнодорожную станцию на специальном поезде прибыл глава КНДР.
Путин, приветствуя лидера КНДР, отметил, что рад его видеть, и напомнил о нескольких значимых датах, которые отмечаются в этот период и в республике, и в двусторонних отношениях.
"Я очень рад вас видеть. Тем более что такие события - 75 лет образования республики, 70-летие победы в великой войне за освобождение, 75 лет установления дипотношений. У нас столько всего", - сказал Путин.
Ранее в этот же день Ким Чен Ын подчеркнул важность стратегических отношений между двумя странами. По мнению северокорейского лидера, его поездка в Россию является свидетельством исключительной важности отношений между столицами. В публикации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) отмечается, что глава Северной Кореи считает укрепление связей с РФ приоритетным направлением во внешней политике страны.
О прибытии Ким Чен Ына в РФ 12 сентября сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. По его заявлению, встреча с лидером КНДР состоялась в Приморском крае на мосту через реку Туманную. Козлов обратил внимание, что Москва и Пхеньян поддерживают друг друга не только как соседи, но и как ближайшие соратники уже на протяжении 75 лет.