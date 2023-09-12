 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Две российские чемпионки по конькобежному спорту перешли в сборную Казахстана
15:05 13.09.2023

Союз конькобежцев России согласовал переход россиянок Голубевой Елизаветы и Силаевой Кристины в сборную Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте самого союза.

"В связи с обращением Национальной федерации конькобежцев Казахстана о переходе спортсменок Голубевой Елизаветы и Силаевой Кристины, на основании положения о международных переходах, исполком СКР принял единогласное решение об установлении спортсменкам карантина продолжительностью 24 месяца", - говорится в сообщении.

Как уточняет "Спорт Экспресс", согласно правилам Международного союза конькобежцев, каждый желающий сменить федерацию должен провести годичный карантин и пропустить в это время все международные старты. В страну, из которой совершается переход, должен поступить запрос от другой сборной. И дальше все решает уже национальная федерация. В случае ФФККР бывшие представители сборной России могут выступать за другую страну только по истечении двух лет после запроса.

Согласно информации портала Championat.com, Елизавете Голубевой 26 лет. В 2016 году она стала чемпионкой мира среди юниоров в многоборье. В 2018-м девушка выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в командном спринте. В сезоне 2022-2023 Голубева выиграла четыре медали первенства страны, включая золото в масс-старте.

Кристине Силаевой 23 года. Она действующая чемпионка России на дистанции 500 м. Сообщается также, что из сборной России вместе Силаевой и Голубевой уходит и их тренер Сергей Клевченя.

Источник - nur.kz
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