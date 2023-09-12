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В ожидании чего-то большего. Итоги Восточного экономического форума
15:08 13.09.2023

Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру

Минувший год показал, что у России появился еще один полюс: к Дальнему Востоку прибавился Дикий Запад. Дикий, потому что там не прекращаются ожесточенные боевые действия, на фоне которых разворачивается догоняющая модернизация четырех новых регионов России

Проблематику Новороссии активно обсуждали на прошедшем в середине лета Петербургском международном экономическом форуме. А сентябрь вполне можно назвать временем Дальнего Востока - уже не первый год с 10 по 13 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).

Новостей с подобных мероприятий приходит масса, но они, как правило, редко собираются воедино, поэтому целостную картину с подобных мероприятий получить тяжело. Итоги ВЭФ нужно разбить на две части: общероссийскую и дальневосточную.

Главным источником новостей на общероссийской части ВЭФ был президент Путин. При этом через все его выступление красной нитью проходил тезис о преемственности экономической политики России до СВО и России после СВО.

Резких перемен не стоит ожидать ни в экономике, ни в политике, ни в избранном стратегическом курсе поворота на Восток.

В частности:
- в России не будет ни приватизации, ни национализации - президенту чужды крайности, поэтому вице-премьер Белоусов мягко был назван бывшим сотрудником Госплана;
- в денежно-кредитной политике не будет резких изменений, главная задача - обеспечить стабильность экономики;
- у России есть деньги - страна уже заработала в 2 раза больше, чем у нее отобрали, поэтому нужды в повышении налогов нет.

Казалось бы, никаких откровений, а значит у подобного подхода будет масса недовольных как в левом, так и в правом идеологических лагерях. Однако у президента свои соображения и подобный консерватизм решает две задачи.

Он не ухудшает инвестиционный климат внутри страны, поэтому президент призвал бизнес не наступать на одни и те же грабли, храня капиталы за рубежом. Лучшее место для инвестиций - Россия в ее государственных границах, а значит в бизнес нужно вселить уверенность в том, что условия хозяйствования меняться не будут.

Кроме того, стабильность позволяет привлечь деньги и технологии в ходе разворота на Восток. Поэтому на форуме были солидные делегации из стран Юго-Восточной Азии, с сильным доминированием представителей Индии и Китая. Для облегчения контакта с далекими странами ведется работа по отмену визового режима с Малайзией, Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами, Барбадосом, Гаити, Замбией, Кувейтом, Мексикой, Тринидадом и Тобаго. В проработке вопрос безвизового режима с Китаем. Параллельно прорабатывается подключение новых стан к платежной системе "Мир".

Дальневосточная часть

Но есть одна проблема: инфраструктуру для полноценного поворота на Восток подготовить не успели, поэтому именно ей было уделено основное внимание.

Открытию ВЭФ предшествовал запуск движения на участке скоростной трассы Москва -Нижний Новгород - Казань, сокращающей путь из Москвы в Казань с 12 до 6,5 часа. М-12 станет частью транспортного коридора "Россия", который связал Санкт-Петербург и Владивосток. До конца 2023 года будет построена трасса до Казани, а затем дорогу продлят до Екатеринбурга и Тюмени, после - до Сибири и Дальнего Востока. Первый участок трассы длиной 22,5 км от Центральной кольцевой автодороги до обхода Орехово-Зуево был открыт в сентябре 2022 года. Участок до Чувашии откроют уже в этом ноябре, а всю трассу откроют в декабре.

Расходы на расширение существующих дорог и строительство новых к 2030 году вице-премьер Марат Хуснуллин оценил в 500 млрд рублей: деньги потребуются в том числе для строительства обходов городов.

Президент Путин поручил подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке до 2050 года, без чего невозможно развитие энергоемких производств.

- "Россети" построят на Курильских островах электростанции и объекты сетевого хозяйства. На Кунашире планируется строительство газодизельной электростанции мощностью 16 МВт и ветроэлектростанции на 5 МВт, а на острове Шикотан - газодизельной электростанции на 24 МВт и ветроэлектростанции на 6 МВт. На острове Итуруп компания реконструирует действующие дизельные электростанции, чтобы обеспечить использование газового и дизельного топлива, а также построить геотермальную электростанцию.

- Президент поставил задачу связать газопроводы "Сила Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток, интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока страны. В Приморье запустили первый малотоннажный завод СПГ, часть производимого им газа направят на газификацию Читы.

Второй важнейший для Дальнего Востока вопрос - жилье. На Дальнем Востоке (как и Диком Западе) действует льготная ипотека под 2% годовых. Но если в 2019 году, когда запускалась дальневосточная ипотека, на льготный кредит в 6 млн рублей можно было купить в среднем 96 м2 жилья, то теперь всего 56 м2. Поэтому прорабатывается вопрос об увеличении предельной суммы кредита до 9 млн. Гендиректор института "Дом.РФ" Виталий Мутко, ответственный за льготную ипотеку, предложил пару небезынтересных механизмов.

- Во-первых, ввести программу отключаемых льгот по ипотеке, которые позволили бы субсидировать ипотечные кредиты в случае преодоления ключевой ставкой ЦБ 10% отметки (актуальная ставка - 12%).

- Во-вторых, снизить стоимость ипотеки на большие квартиры, чтобы они стали доступнее, а застройщики не превращали свои дома в "человейники" с однушками, которых теперь свыше 50% в новостроях. Главная проблема таких квартир в том, что в них негде растить детей. Мутко предполагает, что государство сможет субсидировать снижение ставки по 1–2% при покупке квартиры площадью от 55 кв. м семьям с детьми.

- Кроме того, льготную ипотеку хотя расширить на Арктическую зону, работников ОПК на Дальнем Востоке, а "Дом.РФ" и застройщик "Самолет" построят инфраструктуру для жилых микрорайонов в Якутске, Владивостоке и Магадане.

Третий вопрос - рабочие места. За 10 лет грузооборот дальневосточных морских портов увеличился в 1,6 раза, ввод жилья - в 1,3 раза, электропотребление - в 1,2 раза. Годовая добыча золота на востоке страны выросла в 1,6 раза, угля - в 2,8 раза. Хорошо, но мало.

- На Сахалине китайский инвестор за 20 млрд рублей построит порт, логистический центр, а таже организует добычу угля, создав совокупно 400 рабочих мест.

- Сахалинская компания "Гидрострой" построит в Корсаковском морском порту на юге Сахалина крупный комплекс по переработке рыбы мощностью до 500 тонн сырья в сутки с жиромучной установкой, оборудованием для выпуска филе и холодильником на 5 тыс. тонн продукции. Стоимость проекта - 6,5 млрд рублей, будет создано 250 рабочих мест, а рыбаки будут разгружать свои суда не в Корее и Китае, а в России.

- В Амурской области запустили комплекс по добыче титано-магниевых руд с мощностью в районе 300 тыс. тонн ильменитового концентрата и 1 млн тонн железорудного концентрата, обслуживать который будут 1,5 тысячи человек. Заодно президент поручил нарастить расходы на геологоразведку - недра Дальнего Востока разведаны лишь на 35%.

Британские инструкторы подготовили диверсантов для подрыва российской атомной электростанции - Путин

Попавшие в плен участники диверсионной группы из Украины признались, что их готовили инструкторы из Британии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума

Еще одна важная задача - транспортное сообщение внутри Дальнего Востока и с Дальним Востоком.

- Президент поручил до 1 марта подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок на Дальнем Востоке, чтобы к 2030 году пассажиропоток на внутренних рейсах вырос не менее чем до 4 млн человек в год.

- Плюс ведется работа по увеличению пропускной способности погранпереходов. Генеральной прокуратуре пришлось обращаться в Совбез для ускорения работ по внедрению электронной очереди для пересечения госграницы с Китаем. Власти КНР, к слову, намерены развивать сотрудничество с Приморским краем в сфере строительства мостовых переходов и других трансграничных объектов, особенно на пунктах пропуска.

- Транспортная группа Fesco (Дальневосточное морское пароходство) рассматривает возможность формирования на территории Индии транспортного хаба, ведутся работы по созданию транспортно-логистического центра в Африке.

***

Список инвестиционных проектов и планов оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, его сложно назвать малым, с другой стороны, его сложно назвать прорывным. Таких проектов и правда немного: добыча природных ресурсов, соединение газотранспортных систем, транспортный коридор "Россия". Но все это либо уже запущено, либо уже в процессе реализации.

А мероприятию подобного уровня крупный прорывной проект не повредил бы, равно как и статусные гости - самым высокопоставленным был президент Лаоса.

Однозначно радуют идеи с ипотекой, проекты на Сахалине и добыча ильменита, по которому Россия до сих пор зависит от Украины (минерал поставляется окольными путями). В то же время повышенное внимание электроэнергетике, автодорогам и газоснабжению позволят заложить фундамент для энергоемких производств.

Проще говоря, с учетом того, что развитие Дальнего Востока является для России приоритетом в XXI столетии, прорывные проекты наверняка еще появятся. Главное, чтобы на все запланированное хватило денег и не пришлось слышать полюбившийся в последние годы неологизм про "сдвиг сроков вправо".

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694606880


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